Ferrari Filmi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

Dünyanın en ünlü spor araba markalarından biri olan Ferrari’nin mimarı Enzo Ferrari’nin hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 2023 yapımı bu filmde dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca insanın tutkusu Ferrari’nin ortaya çıkışı ve Enzo Ferrari’nin zorluklarla dolu başarı serüveni konu alınıyor.

Spor araba sevenlerin ilgisini çeken Ferrari filminde Enzo Ferrari’nin kişisel ve aile yaşantısına dair detaylara da yer veriliyor. Peki, Ferrari filminin konusu tam olarak nedir? Oyuncuları kim? Yayın tarihi ne zaman?

Bu yazımızda Ferrari filmine ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdik. İşte, Ferrari filmine dair bilmeniz gerekenler!

Ferrari Filmi Konusu Nedir?

Ferrari’nin kurucusu olarak tanınan ve aynı zamanda eski bir Formula 1 yarışçısı olan Enzo Ferrari’nin hayat hikayesi bu filmin ana temasını oluşturuyor. Ferrari isimli bu film, Enzo Ferrari’nin katılmış olduğu Mille Miglia isimli, 1957’de gerçekleşen yarışa odaklanıyor.

Eşi Laura ile ortaklaşa kurduğu şirketin iflas durumunu, aynı zamanda da kariyerinde yaşadığı zorlukları ve aile hayatındaki problemler gözler önüne seriliyor. Tam da böyle zorluklarla dolu bir dönemde Ferrari’nin Mille Miglia’ya katılması adeta bir dönüm noktası oluyor.

Ferrari Filmi Oyuncuları

Ferrari filminin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Bunların başında Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Patrick Demsey ve Jack O’Connell yer alıyor. Oyuncuların canlandırdığı karakterler ise şu şekilde sıralanıyor:

Adam Driver – Enzo Ferrari

Shailene Woodley – Lina Lardi

Sarah Gadon – Linda Christian

Jack O’Connell – Peter Collins

Penelope Cruz – Linda Lardi

Patrick Dempsey – Piero Taruffi

Gabriel Leone – Alfonso De Portago

Massi Furlan – Italian Journalist

Cecilia Manzini – Valentina Belle

Gianni Agnelli – Tommaso Basili

Olivier Gendebien – Brett Smrz

Giacomo Cuoghi – Giuseppe Bonifati

Sergio Scaglietti – Lino Musella

Gina Rancati – Andrea Dolente

Bishop – Andrea Bruschi

Mike Hawthorn – Samuel Hubinette

Ferrari Filmi Fragmanı

Ferrari Filmi Yayın Tarihi

Ferrari filminin aslında 2023 yılının yaz aylarında izleyici ile buluşması bekleniyordu. Ancak STX Stüdyosu batınca vizyon tarihi ile ilgili bir belirsizlik oluştu.

Ferrari filminin dağıtım haklarını satın alan Neon firması ise konuya netlik getiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Ferrari filminin tam olrak Noel gününde, yani 25 Aralık 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.