Ferrari Filmi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi
Ünlü spor araba markası Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin zorluklarla dolu hayatı beyaz perdeye taşınıyor. İşte, Enzo Ferrari'nin hayatını anlatan o film!
Dünyanın en ünlü spor araba markalarından biri olan Ferrari’nin mimarı Enzo Ferrari’nin hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 2023 yapımı bu filmde dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca insanın tutkusu Ferrari’nin ortaya çıkışı ve Enzo Ferrari’nin zorluklarla dolu başarı serüveni konu alınıyor.
Spor araba sevenlerin ilgisini çeken Ferrari filminde Enzo Ferrari’nin kişisel ve aile yaşantısına dair detaylara da yer veriliyor. Peki, Ferrari filminin konusu tam olarak nedir? Oyuncuları kim? Yayın tarihi ne zaman?
Bu yazımızda Ferrari filmine ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdik. İşte, Ferrari filmine dair bilmeniz gerekenler!
Ferrari Filmi Konusu Nedir?
Ferrari’nin kurucusu olarak tanınan ve aynı zamanda eski bir Formula 1 yarışçısı olan Enzo Ferrari’nin hayat hikayesi bu filmin ana temasını oluşturuyor. Ferrari isimli bu film, Enzo Ferrari’nin katılmış olduğu Mille Miglia isimli, 1957’de gerçekleşen yarışa odaklanıyor.
Eşi Laura ile ortaklaşa kurduğu şirketin iflas durumunu, aynı zamanda da kariyerinde yaşadığı zorlukları ve aile hayatındaki problemler gözler önüne seriliyor. Tam da böyle zorluklarla dolu bir dönemde Ferrari’nin Mille Miglia’ya katılması adeta bir dönüm noktası oluyor.
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İtalya’nın Bologna kentinde kurulan Maserati, lüks spor otomobiller üretiyor. Alfieri Maserati tarafından kurulan firma ilerleyen süreçte Ferrari ile ortaklık kurdu.
Ferrari Filmi Oyuncuları
Ferrari filminin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Bunların başında Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Patrick Demsey ve Jack O’Connell yer alıyor. Oyuncuların canlandırdığı karakterler ise şu şekilde sıralanıyor:
- Adam Driver – Enzo Ferrari
- Shailene Woodley – Lina Lardi
- Sarah Gadon – Linda Christian
- Jack O’Connell – Peter Collins
- Penelope Cruz – Linda Lardi
- Patrick Dempsey – Piero Taruffi
- Gabriel Leone – Alfonso De Portago
- Massi Furlan – Italian Journalist
- Cecilia Manzini – Valentina Belle
- Gianni Agnelli – Tommaso Basili
- Olivier Gendebien – Brett Smrz
- Giacomo Cuoghi – Giuseppe Bonifati
- Sergio Scaglietti – Lino Musella
- Gina Rancati – Andrea Dolente
- Bishop – Andrea Bruschi
- Mike Hawthorn – Samuel Hubinette
Ferrari Filmi Fragmanı
Ferrari Filmi Yayın Tarihi
Ferrari filminin aslında 2023 yılının yaz aylarında izleyici ile buluşması bekleniyordu. Ancak STX Stüdyosu batınca vizyon tarihi ile ilgili bir belirsizlik oluştu.
Ferrari filminin dağıtım haklarını satın alan Neon firması ise konuya netlik getiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Ferrari filminin tam olrak Noel gününde, yani 25 Aralık 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.
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