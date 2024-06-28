Fiat’ın Yeni SUV Modeli: Grande Panda Özellikleri ve Fiyatı

İtalyan otomobil markası Fiat tarafından küçük şehir otomobili olarak ifade edilen Panda’nın yeni versiyonu tanıtıldı. Tamamen elektrikli yeni versiyon, modern teknolojisi ve retro cazibesiyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekecek. Biz de bu rehberde Grande Panda özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

Grande Panda Özellikleri

Granda Panda, Citroen e-C3’ün inşa edildiği CMP Smart Car platformunda yer aldı. Fiat modelleri arasında bu platformu kullanan ilk araç olma özelliğini taşıyor. Bu model, elektrikli ve hibrit olarak kullanılabilecek. Aracın ön kısmı, kapalı ızgara şeklinde tasarlandı.

Izgaraya LED farlar entegre edilerek şık bir görünüm kazanmış. Fiat logosuysa Fiat’ın diğer otomobillerinde olduğu gibi ortaya değil sağ tarafa monte edilmiş. Grande Panda’nın arka kısmıysa önüyle uyumlu bir tasarıma sahip. Aracın teknik özelliklerine dair tam detaylar belli olmadı. Ancak elektrikli motorlu modelin 133 beygir güç üreteceği belirtildi.

Aracın menzil kapasitesinin de tam olarak 320 kilometre olacağı aktarıldı. Grande Panda’nın hibrit versiyonuysa 1.2 litre üç silindirli benzinli motordan oluşacak. Hibrit versiyonun 100 beygir güç üretmesi bekleniyor. Ayrıca bu güç, 38 beygir elektrikli motorla desteklenecek. Araçta altı vitesli otomatik şanzımanda yer alacak.

Yalnız aracın iç kısmının görselleri henüz paylaşılmadı. Çok yakın zamanda üretim aşamasına geçecek olan model; Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’da satışa çıkacak. Büyük ihtimalle satışa sunulacak ülkeler arasında Türkiye’de olacak.

Grande Panda Fiyatı

Grande Panda’nın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi yok. Bu konularda detaylar belli olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz. Yalnız iddialara göre Grande Panda’nin Fransız Citroen e-C3’ün fiyatı gibi 23 bin euro dolaylarında olacak.

Güncel kurlar dikkate alındığında Grande Panda’nın Türkiye fiyatı ortalama 1 milyon TL olacak.