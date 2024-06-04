Yeni Hyundai Tucson Özellikleri ve Fiyatı

Hyundai’nin en çok tercih edilen modeli Tucson’un hem tasarımı hem de teknik özellikleri yenilendi. 2023 yılında Hyundai Tucson, Avrupa’da ve Türkiye’de büyük ilgi gördü. Yenilenen versiyonunda makyajlanan Hyundai Tucson özellikleri nelerdir?

Hyundai Tucson Özellikleri

Yeni Hyundai Tucson özellikleri arasında öncelikle aracın arka ve önündeki tamponlar dikkat çekiyor. Yenilenen tamponların yanı sıra “melek kanadı” şeklindeki farlarda estetik duruyor. Bu farlar, önceki modele göre daha büyük bir tasarıma sahip.

Yenilenen Hyundai Tucson, projeksiyon tipli “LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi” ile de çok karanlık yerlerde dahi güvenli yolculuk deneyimi sunuyor. Aracın bilgi-eğlence ve gösterge panelinde de yeniliğe gidilmiş. Klima ve havanın kontrolünü yapan ekrana yeni bir ekran daha eklenmiş.

Hyundai Tucson’un iç mekanında da yeniliğe gidildi. Bu yenilik sayesinde aracın içi konforlu hale geldi. Aracın koltukları başta olmak üzere orta şeridi, direksiyon simidi, gösterge paneli gibi alanlar tamamen modern bir görünüme kavuştu. Araç içerisinde siyah ve gri renkler hakim. Aracın yüksek hızlı dokunmatik özelliğe sahip arayüzü sayesinde sürücüler kolayca navigasyon, yol durumu, müzik ve ayarlara ulaşabiliyorlar.

Yenilenen Hyundai Tucson’da direksiyona vites kolu entegre edilmiş. Böylelikle eskisine kıyasla sade bir görünüm elde edilmiş. Aracın kontrolü, elektronik vites paneliyle sağlanıyor. Orta konsolu konumlandırılan tuş tipi vites paneli üzerinden 7 ileri çift kavrama şanzımanın kontrolü yapılıyor.

HTRAC 4 x 4 Çekiş Destek Sistemi sayesinde çok zorlu yerlerde dahi araç sorunsuzca sürülebiliyor. Aracın hem güçlü SUV özellikleri hem de 4 x 4 yetenekleri güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Sürüş modu ile sürüşün dinamikleri ve direksiyon hissiyatı tek tıklamayla kolayca değiştirilebilir.

SMART sürüş modu, en son sürüş analizleri doğrultusunda vites değiştirme aralıklarını otomatik ayarlıyor. NORMAL sürüş modu, günlük ve rahat sürüşler için uygundur. SPORT moduysa hızlanmayı sağlıyor ve gaz tepki süresini azaltıyor.

Hıza duyarlı, yağmur sensörlü silecekler, yağmur yağarken otomatik devreye giriyor. Konfor ve ekstra güvenlik açısından çok önemli ekipmandır. Araçta yer alan kablosuz şarj sistemiyle akıllı telefonun bataryası doldurulur. Bu sistem, güvenlik için cihazın aşırı ısınmasını önleyen soğutma fonksiyonundan oluşuyor.

Çok noktalı (Multi-Air) havalandırma sistemiyse sürücülere ve ön-arka koltuktaki yolcular için farklı sıcaklık ayarı geliştirilmiştir. Havalandırma sistemi, üç bölgeden oluşuyor. Kaliteli hava ve üst düzey konfor sunuyor.

Yeni Hyundai Tucson, güvenlik sistemleriyle de dikkat çekiyor. Bu güvenlik sistemleri şunlardır;

Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)

Şerit Takip Asistanı (LFA)

Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA)

Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM)

Çevre Görüş Sistemi (SVM)

Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), kamera ve radarla yolu devamlı tarıyor. Böylelikle aracın başka bir araç, bisiklet ve yayayla çarpışma riski ortaya çıktığında hemen otomatik fren yaptırıp sürücüyü uyarıyor.

Şerit Takip Asistanı (LFA) Sistemi, sürücü sinyal vermeden bulunduğu şeritten çıktığında devreye giriyor. Sistem sürücüyü korumak için hem görsel hem de sesli şekilde uyarı vermektedir. Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), arka tamponun altındaki iki radar sensörüyle kameralardan yararlanılarak kör noktadaki trafikle ilgili sürücü uyarılır.

Çevre Görüş Sistemi (SVM) sayesinde sürücülere 360° görüş sunuluyor. Bu sayede sürücüler güvenli ve kolay şekilde araçlarını park edebilirler. Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM), güvenli şekilde sürücünün şerit değiştirmesini sağlıyor. Sürücü sinyal verdiğinde devreye giren kameralar, aracın sol ve sağ arka tarafını direkt dijital gösterge bilgi ekranına aktarıyor.

Yeni Hyundai Tucson, dizel ve benzin olmak üzere iki motor seçeneğiyle piyasaya çıktı. Aracın Smartstream motoru, gaza basıldığı anda güçlü bir performans sunuyor.

Yeni Hyundai Tucson Fiyatı

Yenilikçi, spor SUV tasarımı ve ferah, geniş mekanıyla dikkat çeken Hyundai Tucson fiyat listesi şu şekildedir: