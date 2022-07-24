FIFA serisinin en gerçekçi oyunu olan FIFA 23, 1 Ekim 2022'de lansmana çıkacak. Oyun ön siparişlere açıldı.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Futbol severlerin gönlünde taht kuran ve günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran futbol serisi FIFA, yepyeni bir sürüm ile ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Son olarak geçtiğimiz yıl FIFA 22 adı ile lansmana çıkan başarılı futbol serisi, ülkemizde ve dünyada sevilerek oynanmaya devam ediliyor. Her yıl farklı sürümler ve özellikler ile konsol, bilgisayar ve mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan yapım, yepyeni sürümü ile Steam'deki yerini aldı. 1 Ekim 2022'de lansmana çıkacağı duyurulan FIFA 23 serinin gelmiş geçmiş en zengin içeriklerine ek olarak en iyi grafik açılarına sahip olacak. Yapım içerisinde her yıl olduğu gibi oyunculara tek oyunculu, çevrimiçi çok oyunculu ve ortak ekranda birlikte oynama gibi pek çok mod sunulacak.

FIFA 23 Özellikleri

Tek oyunculu, çevrimiçi çok oyunculu ve ortak ekranda oynama modları,

Çapraz platform desteği,

Türkçe dahil olmak üzere tam 21 farklı dil desteği,

Geliştirilmiş maç motoru,

Farklı kamera açıları,

Kadın oyunculardan oluşan kulüpler,

Gerçekçi ses efektleri,

FIFA serinin en gelişmiş oyunu olarak lansmana çıkacak olan FIFA 23, tarihinde ilk kez kadın futbolculara da yer verecek. Oyunculara dünyanın önde gelen bayan futbol takımları ile oynama fırsatı verecek olan futbol oyunu bu yönü ile de bir ilke imza atmış olacak. Yapım her yıl olduğu gibi konsol ve bilgisayar platformlarındaki oyunculara çapraz yani birlikte oynama fırsatı da verecek. Bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer verecek olan futbol simülasyon oyunu, 21 farklı dil desteği ile raflardaki yerini alacak.

Bilgisayar platformu için Steam üzerinde sergilenmeye başlanan FIFA 23, en popüler oyun modları ile yine milyonları peşinden sürükleyecek. Oyuncu profillerini daha gerçekçi bir yapıda futbol severlere sunacak olan yapım, kontroller üzerinde de pek çok yeniliğe de imza atmayı planlıyor.

FIFA 23 İndir

1 Ekim 2022 tarihinde dünya çapında lansmana çıkacak olan FIFA 23, cep yakan fiyat etiketi ile Steam üzerinde ön siparişlere açıldı. Yapım standart ve Ultimate sürüm olmak üzere iki farklı fiyat etiketi ile ön siparişlerde yer alıyor. Oyunun Ultimate sürümünü ön siparişlerde satın alan oyunculara 4600 Points, 3 gün erken erişim, FUT dikkat çeken oyuncu ögesi ve daha fazlası sunuluyor.

FIFA 23 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600k or AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FIFA 23 Önerilen Sistem Gereksinimleri