Fiyat - Performans Odaklı En İyi SSD Modelleri (2024)

Türkçesi ‘katı hal sürücüsü’ olarak bilinen SSD, veri depolama amacıyla kullanılan donanımlardan birisi. HDD yerine son zamanlarda sıkça tercih edilen SSD’ler sahip olduğu özellikler nedeniyle sabit disklerin önüne geçmeyi başarıyor.

SSD türleri kendi içinde bazı gruplara ayrılırken SSD seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı kriterlerden de söz etmek gerekiyor. Ayrıca her geçen gün yepyeni teknolojilerle donatılmış SSD modelleri de piyasaya sürülüyor.

Bu içerikte ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun, fiyat / performans odaklı, 2024’ün en iyi SSD modellerini sizin için sıraladık!

2024’ün En İyi SSD Modelleri

1. Sandisk SSD Plus 240GB Sata 3 SSD (SDSSDA-240G-G26)

240 GB kapasiteli sabit diskte NAND depolama teknolojisi kullanılıyor.

SATA3 veri yoluyla gelen diskin bağlantı arayüzü de SATA.

440 MB/s sıralı yazma

530 MB/s sıralı okuma değerlerine sahip.

2.5 inçlik çerçevesi bulunuyor.

Boyutları: 100 x 70 x 7 cm

Fiyatı: 700 TL civarında.

2. Kioxia Exceria PRO

1 TB’lık bu diskte 6400 MB/s sıralı yazma ve 7300 MB/s sıralı okuma değerleri bizi karşılıyor.

PCle Gen 4X4 veri yolu standardı kullanılmış.

İletim protokolü NVMe olan üründe TRIM desteği mevcut.

Veri yazma garantisi 400 TBW

3D NAND ve TLC NAND mevcut

1 GB Ön bellek kapasitesi bulunuyor.

Phison E18 kontrolcüye sahip.

Ağırlığı 8 gram.

Boyutları: 22 x 80 x 2 mm

Fiyatı: Yaklaşık 3.300 TL

3. Samsung 980 Pro 500GB NVMe M.2 SSD (MZ-V8P500BW)

500 GB kapasiteye sahip olan modelde NAND depolama teknolojisi kullanılıyor.

PCle Gen 4x4 veri yolu standardı mevcut.

NVMe iletim protokolü ile birlikte SMART ve TRIM desteği, 256 bit veri şifreleme, GV, uyku modu, sıcaklığa dayanıklılık gibi özellikleri mevcut.

5000 MB/s sıralı yazma, 6900 MB/s sıralı okuma değerlerine sahip.

Rastgele yazma 1.000 K IOPS, rastgele okuma ise 800 K IOPS

300 TBW veri yazma garantisi sunuyor.

512 MB’lik DRAM LPDDR4 Ön bellek mevcut.

Cihaz ağırlığı 9 gram.

Boyutları: 22 x 80 x 2 mm

Fiyatı: Yaklaşık 3.300 TL

4. Kingston KC3000 SSD (1 TB)

1 TB depolama kapasitesi sunan Kingston markalı SSD’de grafen pasif soğutmalı soğutucu kullanılıyor.

PCle Gen 4x4 veri yolu standardını kullanan ürünün iletim protokolü NVMe.

Depolama teknolojisi olarak NAND tercih edilmiş. Yonga olarak 3D ve TLC NAND mevcut

Sıralı yazma: 6000 MB/s

Sıralı okuma: 7000 MB/s

Rastgele okuma: 900 K IOPS

Rastgele yazma: 1.000 K IOPS

1 GB’lik DDR DRAM ön bellek bulunuyor.

Yaklaşık fiyatı: 3.150 TL

5. MSI Spatium M480

Phison E28 kontrolcünün yer aldığı SSD 1 TB’lık kapasite sunuyor.

Sıralı yazma değeri: 5500 MB/s olup, sıralı okuma değeri ise 7000 MB/s olarak belirtiliyor.

Rastgele yazma değeri 700 K IOPS olan SSD’nin rastgele okuma değeri ise 350 K IOPS.

700 TBW yazma garantisi mevcut.

3D NAND ve TLC NAND yongaları kullanılıyor.

NVMe iletim protokolü, m.2 bağlantı arayüzü ve PCle Gen 4x4 veri yolu standardına yer verilmiş.

Ürün boyutları: 22 x 80 x 2 mm

Güncel fiyatı: 3.900 TL seviyesinde

6. Kingston NV2 SNV2S

1 TB’lık Kingston SSD modeli de diğer ürünlerin birçoğunda olduğu gibi PCle Gen 4x4 veri yolu standardını kullanıyor.

TLC NAND yongasına sahip.

HMB ön bellek mevcut.

2100 MB/s sıralı yazma ve 3500 MB/s sıralı okuma verilerine sahip.

Veri yazma garantisi 320 TBW olarak belirtiliyor.

Phison E21T kontrolcü kullanılmış.

Ürün ağırlığı 7 gram

Ürün boyutları: 22 x 80 x 2 mm

Fiyatı:2.200 TL civarında.

7. Samsung SSD 990 EVO

Benzer bir fiyat aralığında yer alan Samsung imzalı SSD modeli de SSD 990 Evo.

Bu modelde TLC NAND ve V-NAND yongaları kullanılıyor.

Veri yolu standardı PCle Gen 4x4 ve PCle Gen 5x2 olarak belirtiliyor.

Ek olarak SMART ve TRIM desteği, 256 bit veri şifreleme, GC ve uyku modu desteği bulunuyor.

Sıralı yazma 4200 MB/s, sıralı okuma ise 5000 MB/s.

Rastgele yazma 800 K IOPS, rastgele okuma 680 K IOPS.

600 TBW veri yazma garantisi mevcut.

Ürün ağırlığı 9 gramdır.

Boyutları: 22 x 80 x 2 mm

Pasif soğutmalı soğutucu bulunuyor.

Fiyat: Yaklaşık 3.250 TL

Bu önerilerden en çok ilginizi çeken hangisi oldu? Sizin önerdiğiniz fiyat/performans odaklı SSD modelleri hangileri? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.