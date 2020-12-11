SSD'den Nasıl Tam Performans Alırsınız?

SSD'ler veri depolamanın hızlı ve bir o kadar da pahalı bir yoludur. Peki ama bu kadar para ödedikten sonra SSD'den nasıl tam performans alınır ve bunun için ne yapmalısınız? Bu rehberimizde konu hakkında merak ettiğiniz tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

SSD'den Tam Performans Almak için Yapılması Gerekenler

HDD'lere nazaran çok daha hızlı veri aktarımına olanak sunan SSD'ler, aynı şekilde çok daha güvenilir veri depolama birimleridir. Öte taraftan aradaki bu farklar fiyat etiketinde gözle görülür bir fark yaratır. Eğer dosyalarınızı ya da oyunlarınızı depolamak için yeni bir SSD satın aldıysanız, onu sonuna kadar kullanabilmenizi sağlayacak bazı tavsiyelerle karşınızdayız.

1- İşletim Sistemi Güncellemesi

Öncelikle yapmanız gereken ilk şey, yeni depolama birimine sıfırdan kurulum yapmaktır. Bu noktada Windows 10 kurmanızı tavsiye ediyoruz çünkü yeni işletim sistemi, en yüksek verimi almanıza odaklanıyor. Windows 10 kurulumunun nasıl yapılacağını hemen aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz.

2- AHCI Mod

BIOS'tan etkinleştirebileceğiniz AHCI, işletim sistemi kurulumundan sonra da etkinleştirilebilir. Bu teknoloji harici belleğinizin performansını artıracağı için dikkat etmeniz gereken noktalardan birisidir. Yani AHCI Mod'u aktif hale getirmeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

3- TRIM

SSD'nizin hızını korumak ve sürücünün ömrünü artırmak için kullanabileceğini TRIM, genellikle varsayılan olarak aktif halde gelir. Yine de komut istemi üzerinden fsutil behavior query disabledeletenotify komutunu girerek bu özelliğin aktif olup olmadığını görebilirsiniz. Değer 0 ise aktif, 1 ise deaktiftir.

4- Yazılım Güncellemesi

SSD sürücünüzünden tam performans alabilmek için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da ürün yazılımlarını sık sık güncellemektir. Bu noktada yeni bir yazılım güncellemesi olduğunda bunları yüklemeyi ihmal etmeyin. Bu sayede performansı stabil seviyede tutabilirsiniz.

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