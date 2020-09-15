FN Tuşu Nedir, Ne işe Yarar?

Yakın bir zamanda en ve boy açısından küçük bir klavye almışsanız bilgisayarınızın klavyesinde bir "fn" şeklinde bir tuşun olduğunu fark etmişsinizdir. Bu özellikle dizüstü bilgisayar kullananların klavyesinde mutlaka yer alan bir tuştur. Peki, bilgisayar kullanıcılarının en ve boy açısından küçük klavyelerde sık sık gördüğü fn tuşu nedir ve ne işe yarar?

Bir zamanlar bilgisayar masasına bile zor sığan bilgisayarlar teknolojinin gelişimi ile yerini küçük ekranlara bırakmaya devam ediyor. İnsanlar teknolojinin gelişmiinin bir etkisi olarak artık bir zamanlar kullanmak zorunda olduğu büyük ve ağır araçların yerine daha küçük ve hafif araçlar tercih ediyor. Bilgisayar kullanıcıları için klavye seçimi söz konusu olduğunda da tahmin edebileceğiniz üzere küçük klavyeler göz önünde bulunduruluyor.

Küçük klavye seçiminin elbette ki bazı dezavantajları bulunuyor. Örneğin, bilgisayar kullanıcıları doğrudan bir tuşa basarak ekran görüntüsü alamıyor. Küçük klavye kullanan kişilerin ekran görüntüsü almak için ekstradan birkaç işlemde daha bulunması gerekiyor. Küçük klavyelerin hemen hemen hepsinde yer alan tuşun ne olduğunu makalemizin ilerleyen kısımlarında değindiğimiz tuşun kullanım amacınızı incelediğiniz zaman verdiğimiz örneği çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız.

FN Tuşu Nedir?

FN tuşu genellikle küçük klavyelerde yer alan bir tuş olmakla birlikte F1, F2, F3 gibi tuşların ikinci işlevini yerine getirmek için kullanılmaktadır. Bilgisayar kullanıcılarının satın aldığı küçük klavyelerin çoğunda ekran görüntüsü almak için kullanılan "Print Screen" tuşu gibi bazı önemli tuşların fazla yer kaplamaması için F1, F2 gibi tuşların ikinci işlevine aktarılmaktadır. Kullanıcılar F11, F12 gibi tuşlara "Fn" kullanmadan bastığı zaman tuşun birinci işlevi yerine getirilir, "Fn" kullanarak bastığı zaman tuşun birinci işlevi değil de ikinci işlevi yerine getirilir.

FN Tuşu Nerede?

Küçük klavyelerin vazgeçilmez tuşlarından biri olan Fn genellikle CTRL ile Win (Windows) tuşunun ortasında yer almaktadır. F1 ve F2 gibi tuşların ikinci işlevi ise klavye tuşunun hemen üzerinde simge olarak yer almaktadır. Klavyenin boyutuna bağlı olarak F1, F2 ve tuşları yetersiz gelebilmektedir, bu gibi durumlarda "Home", "PgUp" gibi tuşlara da ikinci bir işlev eklenebilmektedir.

FN Tuşu Nasıl Kullanılır?

Klavye tuşunun ikinci işlevinin olup olmadığını klavye tuşunun üzerinde herhangi bir simgenin olup olmadını kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Örneğin "Home" tuşunun üzerinde normalde hiçbir simgenin olmaması gerekirken üzerinde "PrintScr" gibi ikinci bir işlev yer alabilmektedir. Tuşun ikinci işlevini yerine getirmek için klavyelerde genellikle CTRL ve Win tuşunun arasında yer alan "Fn" tuşuna basılı tutarken "Home" tuşuna basabilirsiniz. Sizin klavyenizdeki "Home" tuşunun ikinci işlevi de ekran görüntüsü almak ise tuşun ikinci işlevi başarıyla yerine getirilerek ekran görüntüsü başarılı bir şekilde alınacaktır.