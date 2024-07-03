Format Atarken Mavi Ekran Hatası ve Çözümü

Bilgisayarınıza format atarken hiç mavi ekran hatasıyla karşılaştınız mı? Bilgisayar kullanıcılarının çok sık karşılaştı bu problemin çeşitli nedenleri var. Özellikle bilgisayara yüklü olan çeşitli yazılımlar ve donanımsal sorunlar bahsedilen bu hatanın ortaya çıkmasına neden oluyor. Biz de bu yazımızda format atarken mavi ekran hatası ve çözümlerinden bahsedeceğiz.

Format Atarken Mavi Ekran Hatası Neden Olur?

Format atarken mavi ekran hatası nedenleri arasında elektronik akşamlardan kaynaklanan arızalar yer alabilir. Aynı zamanda bilgisayar kablosundaki aksamalarda hataya neden olur. Ekran kartı, RAM ve işlemci gibi bileşenlerdeki arızada bahsedilen hata sebeplerinden.

Format atarken mavi ekran hatası, bilgisayara yüklenen yazılımlarla da alakalı. Bu hataya Windows işletim sistemindeki yüklü yazılımların güncellemesi de bir nedendir. Format atarken mavi ekran hatası çok büyük bir hata değil ancak yine de böyle bir problemle karşılaşıldığında neler yapılacağı öğrenilmeli.

Format atarken mavi ekran hatası, isminden de anlaşılacağı üzere mavi ekranda düz beyaz yazıların görünmesidir. Mavi ekran hatasından dolayı bilgisayar ekranı yavaşlar. Bundan dolayı da bilgisayar yeniden başlatılır. Sözü edilen hatada düz mavi ekranın yanında hata koduyla hata mesajı yazısı da görülür.

Böyle durumlarla karşılaştığınızda bilgisayarı yeniden başlatıp aşağıda aktardığımız yöntemleri uygulayınız.

Format Atarken Mavi Ekran Hatası Çözümleri Neler?

Mavi ekran hatası format atamıyorum diyenler için şu çözüm önerilerini sunabiliriz;

Bilgisayardaki bazı donanımlar test edilmeli.

Mavi ekran hatasının oluştuğuna dair meydana gelen hata kodu not edilerek Windows 10 hata kodlarına bakılmalı. Windows 10 hata kodları içerisinde arama yapıldığında sorunun neden kaynaklandığı öğrenilebilir.

Bilgisayarın BIOS ayarlarındaki bazı değişikliklerde mavi ekran hatasına sebep olur. Böyle bir hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek içinde BIOS ayarları kontrol edilmeli.

Mavi ekran hatasıyla karşılaşıldığında bilgisayar yeniden başlatılmalı. Çünkü bazı mavi ekran hatalarının nedeni geçici bir sorundur. Bilgisayar yeniden başlatıldığında problem çözülür.

Windows işletim sistemi cihaza yeniden yüklenebilir. Yeniden yükleme sonrasında problem çözülür.

Hata bilgisayarın işlemcisiyle de alakalı olabilir. Böyle durumda da işlemci test edilmeli.