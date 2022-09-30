Fortnite Oynamak İçin En İyi 7 Telefon Modeli

Bilgisayar ve konsol tarafında büyük başarı yakalamasının ardından mobil platformlar için de çıkan Fortnite, en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcının oynadığı Fortnite Mobile, rekabetçi ortamı sebebiyle iyi telefonlar gerektiriyor. Peki Fortnite oynamak için en iyi telefon modelleri hangileri?

Fortnite Oynanan En İyi Telefon Modelleri

Samsung Galaxy S22

Realme 8

iPhone 13

Asus ROG Phone 5

Razer Phone 2

Motorola Edge Plus

Lenovo Legion Phone Duel 2

Samsung Galaxy S22

Samsung ailesinin en son çıkan telefonu olan Galaxy S22, büyük ekranı ve güçlü donanımı sayesinde Fortnite oynamak için en iyi telefonlar arasında kendine yer buluyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin bulunduğu telefon, uzun süreli oyun oynama seanslarında gücünden hiçbir şey kaybetmiyor. FHD+ çözünürlüğe sahip 6.1 inç 120 Hz ekranı ise rekabetçi oyuncular için tüm gereklilikleri sağlıyor. Oyun modu sayesinde uzun süre boyunca kullanılabilen Samsung Galaxy S22, aynı zamanda hızlı şarj desteğine de sahip.

Ekran: 61 inç, FHD+ 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB

Batarya: 3700 mAh

Realme 8

Uygun fiyatlı oyun telefonları arasında gösterilen Realme 8, Fortnite oynamak için oyunculara gereken tüm özelliklere sahip. FHD+ Super AMOLED 6,4 inç ekranı 180 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. MediaTek Helio G95 işlemcinin kullanıldığı telefon, çoğu büyük oyunda kasma sorunu yaşatmıyor. 6 GB RAM ise oyun oynarken çoklu işlemlerde bulunan kullanıcılar için fazlasıyla kolaylık sağlıyor. 128 GB depolama kapasitesi bulunan telefon, günlük kullanım açısından hem kamerası hem de ilginç tasarımı ile kullanıcıları memnun ediyor.

Ekran: 6.4 inç, FHD+ 180 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G95

RAM: 6 GB

Batarya: 5000 mAh

iPhone 13

iPhone telefonların yazılım konusunda çok başarılı olduğu artık bilinen bir gerçek. Oyunlar söz konusu olduğunda telefonun gücünü çok iyi bir şekilde dağıtmayı başaran Apple, geçtiğimiz sene çıkan iPhone 13'ü tam bir oyun canavarına dönüştürmüş! Fortnite oynanan en iyi telefonlar içerisinde günlük kullanım avantajıyla da dikkat çeken iPhone 13, kullanıcılara uzun süreli oyun oynama imkanı veriyor. FHD+ çözünürlüklü 6.1 inç ekrana sahip olan telefonda Apple'ın son harikalarından olan A15 Bionic çip yer alıyor.

Ekran: 6.1 inç, FHD+ 60Hz

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 4 GB

Batarya: 3227 mAh

Asus ROG Phone 5

Oyuncu telefonları denildiğinde ilk akla gelenlerden biri olan Asus ROG Phone 5, profesyonellerin tercihleri arasında yer alıyor. 18 GB RAM'e sahip olan telefon, 6000 mAh bataryası ve 6.78 inç 144 Hz FHD+ AMOLED ekranıyla tam bir oyuncu canavarı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda arka tarafında özel olarak hazırlanan RGB aydınlatmaya ve üstün soğutma sistemlerine sahip olan telefon, Fortnite oynanan telefonlar arasında ön plana çıkıyor.

Ekran: 6.78 inç, FHD+ 144Hz

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 18 GB

Batarya: 6000 mAh

Razer Phone 2

Oyuncuların en sevdiği markalardan biri olan Razer'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü Razer Phone 2, ROG Phone 5'in en dişli rakiplerinen biri olarak görülüyor. Uygun fiyata yüksek performans sağlayan telefonda Snapdragon 845 işlemcisi yer alıyor. QHD çözünürlüğe sahip 120 Hz ekran, oyuncuların aradığı düşük gecikmeli ekran kıstasını sonuna kadar karşılıyor. Hızlı şarj desteği bulunan telefonda 4000 mAh'lik batarya yer alıyor.

Ekran: 5.72 inç, QHD 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 845

RAM: 8 GB

Batarya: 4000 mAh

Motorola Edge Plus

Çinli yatırımcıların satın alımı sonrasında küllerinden yeniden doğmaya çalışan Motorola markasının 2020 yılında çıkarttığı Motorola Edge+, hem oyun hem de günlük kullanım için uygun fiyatlı Android telefon arayanların en iyi tercihlerinden biri. 12 GB RAM ve güçlü Snapdragon 865 işlemciyi içerisinde barındıran Motorola Edge+, kullanıcılara kaliteli bir oyun deneyimi sunuyor. FHD+ çözünürlüklü 6.7 inç boyutundaki ekranı ise oyunlardaki her detayı yakalamanızı sağlıyor. Telefonda aynı zamanda Adreno 650 grafik işlemci bulunuyor.

Ekran: 6.7 inç, FHD+ 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 12 GB

Batarya: 5000 mAh

Lenovo Legion Phone Duel 2

Piyasada satılan oyuncu telefonları arasında yer alan Lenovo Legion Phone Duel 2, sahip olduğu yüksek özellikler sayesinde Fortnite oynanan en iyi telefonlar listemizde kendine yer buluyor. FHD+ çözünürlüğündeki 6.92 inç ekranı, 144 Hz yenileme hızının da katkısıyla Android telefonlar arasında en iyi ekranlardan biri olmaya aday. 5500 mAh'lik batarya ise uzun oyun oynama seanslarında kullanıcıları bir hayli rahatlatıyor. Gücünü Qualcomm'un başarılı işlemcilerinden Snapdragon 888'den alan telefon, 90 W hızlı şarjı destekliyor.

Ekran: 6.92 inç, FHD+ 144 Hz

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 12 GB

Batarya: 5000 mAh