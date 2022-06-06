Hangi Telefonu Almalıyım? Bütçenize Göre Telefon Tavsiyeleri - 2022

Cep telefonunuzu yenilemek istiyorsunuz ama marka ve modellerdeki çeşitlilik kafanızı karıştırıyor olabilir. Öte yandan bütçenize uygun bir telefon olması gerekiyor. Yeni bir telefon alırken seçiminizin kullanım amacınıza uygun olmasına da dikkat etmelisiniz. Kamera, ekran çözünürlüğü, işletim sistemi, tasarım vb. özellikler yönünden ihtiyaçlarınızı karşılamalı. "Hangi telefonu almalıyım?" diye düşünüyorsanız bu içerik size yardımcı olabilir. Farklı fiyat aralıklarına göre en iyi akıllı telefon modellerini listeledik.

3000-6000 TL Arası Telefon Tavsiyeleri

General Mobile GM 22 Plus

Xiaomi Redmi Note 10s

Samsung Galaxy A32

Oppo Reno 5 Lite

General Mobile GM 22 Plus

Uygun fiyatının yanında HyperEngine oyun teknolojisine sahip MediaTek Helio G80 ve 8 çekirdek işlemcisiyle tercih edebileceğiniz telefonlar arasında yer alıyor. Bunun yanında 108 MP Süper Piksel Modu ve 6000 mAh batarya kapasitesini de ekleyince kendi segmentinde ideal seçenekler arasına giriyor.

Ekran: 6.78 İnç, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 4 GB

Batarya: 6000 mAh

Xiaomi Redmi Note 10s

İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi'nin Redmi Note 10s modeli 8.3 mm kalınlıkta ve 178 gram ağırlığında. Bunun dışında 64 MP geniş açılı kamerası, hızlı şarj ve çift sim kart desteği bulunan modelin mor, gri, beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunuyor.

Ekran: 6.43 İnç, AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G95

RAM: 6 GB

Batarya: 5000 mAh, hızlı şarj (33W)

Samsung Galaxy A32

Samsung'un dörtlü kamerası ile dikkat çeken Galaxy A32 modeli, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor. Oyun performansını artıran Game Booster özelliğinin yanında Octa-Core işlemci ve 6 GB RAM desteğiyle oyunseverler için de uygun bir seçenek.

Ekran: 6.4 İnç, Super AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 6 GB

Batarya: 5000 mAh, hızlı şarj (15W)

Oppo Reno 5 Lite

Orta segment bir cep telefonundan beklenen özellikleri büyük oranda karşılayan Oppo Reno 5 Lite, ultra ince tasarımıyla şık bir görünüme sahip. Türkiye'de üretilen telefonun kenar çerçeveleri alüminyum malzemeden üretilmiş. 1080x2400 piksel çözünürlüğü, 800 nit parlaklık seviyesi ile ekran kalitesi bakımından da tatmin edici.

Ekran: 6.43 İnç, AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio P95

RAM: 8 GB

Batarya: 4310 mAh, hızlı şarj (30W)

6000-15000 TL Arası Telefon Tavsiyeleri

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Huawei Nova 9

Samsung Galaxy Note 8

iPhone 11

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro, güçlü işlemcisi ve 6.67 inç FullHD Plus ekranıyla beklentileri önemli ölçüde karşılayan modeller arasında yer alıyor. Arkadaki dörtlü kamera dizilimi (108 MP ana kamera) ve 16 MP ön kameraya sahip. Ayrıca batarya performası konusunda da gayet ideal.

Ekran: 6.67 İnç, AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G96

RAM: 8 GB

Batarya: 5000 mAh, hızlı şarj (67W)

Huawei Nova 9

Zarif tasarımıyla dikkat çeken Nova 9, özellikleri bakımından amiral gemisi kategorisine dahil edilebilecek seviyede orta-üst segment telefonlar arasında yer alıyor. 1,07 milyar renk sunabilen 120 Hz OLED ekranıyla akıcı bir kullanım sunan cihaz, film izlemek veya oyun oynamak için son derece uygun.

Ekran: 6.57 İnç, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

RAM: 8 GB

Batarya: 4300 mAh, hızlı şarj (66W)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung'un özellikleri bakımından en iyi telefonlarından biri olan Galaxy Note 8, Infinity Display (Sonsuz Ekran) tasarımıyla da ekran konusundaki beklentileri karşılıyor. Farklı iş alanlarında kullanılabilen S Pen ile çizim yapabilir, notlar alabilirsiniz. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Super AMOLED bir ekrana sahip.

Ekran: 6.3 İnç, Super AMOLED

İşlemci: Samsung Exynos 9 Octa 8895

RAM: 6 GB

Batarya: 3300 mAh, hızlı şarj (15W)

iPhone 11

2019 yılında piyasaya sürülen iPhone 11, halen birçok yönden güçlü seçenekler arasında yer alıyor. IP67 sertifikasıyla 2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklı. Çift lensli kamera modülünde ayrıca mikrofon ve Dual Tone LED flaş bulunuyor. Ayrıca Dolby Atmos teknolojisiyle de yüksek ses kalitesi sunuyor.

Ekran: 6.1 İnç, IPS LCD

İşlemci: Apple A13 Bionic

RAM: 4 GB

Batarya: 3110 mAh, hızlı şarj (18W)

15000-30000 TL Arası Telefon Tavsiyeleri

Samsung Galaxy S21 5G

iPhone 13

Samsung Galaxy S22 Ultra

iPhone 13 Pro Max

Samsung Galaxy S21 5G

Yüksek performansı, çift sim kart desteği ve uzun pil ömrü ile öne çıkan Galaxy S21 5G, amiral gemisi telefonlar arasında cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Ayrıca dörtlü kamera modülüyle 8K video çekimleri yapabilirsiniz.

Ekran: 6.2 İnç, Dynamic AMOLED

İşlemci: Samsung Exynos 2100

RAM: 8 GB

Batarya: 4000 mAh, hızlı şarj (25W)

iPhone 13

128, 256 ve 512 GB depolama alanı seçenekleriyle iPhone 13, her kullanıma uygun özellikleriyle en cazip seçeneklerden biri. Güçlü işlemcisi 6 çekirdekten oluşuyor. 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi ile de uyumlu. Arkadaki iki kamerasından biri ultra geniş açı lense sahip, Smart HDR 4 teknolojisini kullanıyor.

Ekran: 6.1 İnç, OLED

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 4 GB

Batarya: 3227 mAh, hızlı şarj (20W)

Samsung Galaxy S22 Ultra

Sağlam ve şık bir tasarıma sahip Samsung Galaxy S22 Ultra, ön ve arka tarafı Corning Gorilla Glass Victus Plus camlarla kaplı bir cihaz. 228 gram ağırlığına rağmen kullanımı ve taşıması kolay. 1440 x 3088 piksel ekran çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızıyla yüksek kalitede video deneyimi sunuyor.

Ekran: 6.8 İnç, Dynamic AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB

Batarya: 5000 mAh, hızlı şarj (45W)

iPhone 13 Pro Max

Son zamanların en çok konuşulan telefonu iPhone 13 Pro Max, Ceramic Shield yüzeyi, toza, sıçramalara ve suya dayanıklı yapısı ile de oldukça sağlam bir tasarıma sahip. Bunun dışında 6 GB LPDDR5 RAM desteği ile yüksek performans sağlayan cihazın grafit, altın, gümüş ve sierra mavisi renk seçenekleri bulunuyor.

Ekran: 6.7 İnç, OLED

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 6 GB

Batarya: 4352 mAh, hızlı şarj (20W)