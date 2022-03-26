Forza Horizon 4, Microsoft Studios tarafından yayınlanan, uzun süredir Xbox ve bilgisayar kullanıcılarıyla buluşmaya devam eden bir yarış oyunu olarak piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor.

Ramazan Tugay Kahraman - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Forza Horizon 4, bilgisayar ve Xbox One oyuncuları yine dünyanın en eğlenceli otomobil yarışları festivaline götürmek için yola çıktı.

Playgorund Games tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios’un yayınladığı bir yarış oyunu olan Forza Horzion 4, kardeşi Motorsport’tan farklı olarak simülasyon yerine arcade oynanışa önem vererek, gerçekçi deneyimden ziyade eğlenceyi ön plana çıkarıyor. Oyuncuları her yıl düzenlenen bir otomobil festivaline götüren Forza Horizon serisi, açık dünya haritasında istenildiği gibi yarış yapılmasına imkan sağlıyordu.

Forza Horizon 4 Özellikleri

Birbirinden farklı araç modelleri,

Farklı yarış modları,

Farklı yarış yolları,

Farklı dil seçenekleri,

Sürükleyici yarışlar,

Adrenalin dolu bir dünya,

Araçları modifiye etme fırsatı,

Bugüne kadar her zaman renkli ve göze hoş gelen grafiklerle piyasaya sürülen Forza Horizon serisi, Forza Horizon 4’te yine benzer taktikleri kullanmasının yanı sıra daha önceki oyunlarda görülmemiş çeşitlilikle geleceğini duyurmuştu. 450 farklı araba barındırmasının yanı sıra ilk defa oyunculara kendi yarışlarını oluşturma şansı sunması açısından başarılı bir tema sunan yapım, yeni oyunda yapay zeka desteği sunacağını da belirtmişti.

2 Ekim 2018 itibarıyla Windows 10 ve Xbox One platformları üzerinden istenildiği gibi oynanabilecek oyunun sistem gereksinimleri ise hemen aşağıdaki gibi olmuş ve birçok oyuncuyu memnun etmeyi başarmıştı.

Forza Horizon 4 İndir

Konsol ve bilgisayar platformu için yayınlanan Forza Horizon 4, Steam ve Xbox Store gibi mağazalar üzerinden satın alınıp oynanabiliyor. Ücretli olarak piyasaya sürülen yapım, bünyesinde bulundurduğu birbirinden farklı araç modelleri ile adrenalin dolu bir yarış dünyası sunuyor.

Forza Horzion 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum İşletim Sistemi Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü Mimari x64 Klavye Tümleşik Klavye Fare Tümleşik Fare DirectX DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11 Bellek 8 GB Video Belleği 2 GB İşlemci Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz Grafikler NVidia 650TI OR NVidia GT 740 OR AMD R7 250x