Geçmişten Bugüne Tüm Forza Horizon Oyunları

Geçmişten günümüze tüm Forza Horizon oyunları en büyük rakibi Need For Speed'e karşı fazla bulunmamakta. Öyle ki Need For Speed geçmişten günümüze birçok oyun çıkarmış durumda. Ancak Forza Horizon sandılğının aksine o kadar fazla oyun çıkarmadı. Peki geçmişten günümüze tüm Forza Horizon oyunları neler? Sizler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

Geçmişten Günümüze Tüm Forza Horizon Oyunları

Forza Horizon 1

Yılların Efsanesi Forza Horizon ilk olarak hayatımıza 2012 yılında girmiş ve birçok oyuncunun kalbinde taht kurmuştur. İlk olarak Xbox 360 serisinde karşımıza gelen Forza Horizon tek oyunculu ve çok oyunculu olarak piyasaya sürülmüştür efsane grafikleri ve efsane arabalarıyla göz kamaştıran Forza Horizon 1 aynı zamanda muhteşem haritalar ile beraber geliyordu

Forza Horizon 2

Forza Horizon 2 Forza Horizon birden tam 2 yıl sonra piyasaya çıkmış ve Xbox 360 ve Xbox One serisinde ilk olarak karşımıza gelmişti 1. oyunda olan hatalar güncellenmiş aynı zamanda yeni arabalar ve daha iyi grafiklerle karşımıza gelmiştir ayrıca oyunun müzikleri oyuncuları bir o kadar da etkiliyordu

Forza Horizon 3

Forza Horizon 3 2016 yılında hayatımıza girmiş ve artık bilgisayarlarda da oynanabilen bir oyun olmuştu. Bu seride ilk defa bilgisayarlarda Forza Horizon oynanabilecek ve aynı zamanda birçok kullanıcı eğlenceli vakitler geçirebilecekti. Ancak o zamana göre tek bir sorun vardı o da Forza Horizon 3 zamanına göre yüksek sistem gereksinimleri istiyordu.

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 2018'de çıkmasına rağmen hala en çok sevilen araba yarışı oyunlarından biridir Windows kullanıcıları bilgisayarlarında Need For Speed karşı yeni bir oyun arayanlar için bir alternatif olmuştu. Oyunda bazı hatalar mevcut olsa da bu serinin en çok sevilen oyunları arasında yer almayı başardı.

Forza Horizon 5

Gelgelelim 2021 yılında hayatımıza giren ve Xbox ve Windows'da oynayabileceğiniz oyuna, Forza Horizon 5 muhteşem bir tanıtımla başlıyordu. Bir uçaktan atlayan arabalar her haritada yarışıyordu, bu sayede tüm kullanıcılar bir tanıtımda tüm haritaları görebiliyor ve mondları öğrenebiliyordu.

Grafikleri oyun dinamikleri müzikleri birçok kullanıcının kalbinde Yar etmesine rağmen kimi kullanıcılar hala Forza Horizon 4'ü daha çok beğenmektedir. Ancak oyun Türkiye piyasasında oldukça yüksek fiyatla satılmasından dolayı kullanıcılar eski serileri tercih ediyordu. Fakat bu oyunun avantajları kısmında ise Türkçe dil desteğinin bulunması ve harkika grafiklerinin bulunmasıydı.

Bu içeriğimizde geçmişten günümüze tüm Forza Horizon oyunlarını sizler için derledik Forza Horizon serisi hakkında sizler ne düşünüyorsunuz sizlerin en beğendiği Forza Horizon oyunu hangisiydi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.