Forza Horizon 5 Kaç GB? Sistem Gereksinimleri Neler?
Playground Games’in geliştirdiği ve Xbox Game Studios’un yayınladığı Forza Horizon 5'in sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar!
Forza Horizon 5, günümüzün popüler yarış oyunları arasında yer alıyor. Animasyon, aksiyon, gerçekçi oyun dinamikleri ve grafikleriyle dikkat çekiyor. Forza Horizon 4’ten sonra gelen bu oyun birçok oyunseverin favorisi haline geldi.
Yüksek dinamiklerden oluşan oyunda birçok özellik ve araç bulunuyor. Birçok yazılımın birleşmesiyle oluşan bu oyun kaç GB ve sistem gereksinimleri neler? Bilgisayarının Forza Horizon 5’i kaldırıp kaldırmayacağını merak edenler için işte tüm bu soruların cevapları!
Forza Motorsport Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Forza Motorsport sistem gereksinimleri, yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği yeni yarış oyununu oynamak isteyen kişiler için önemlidir çünkü PC, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma sorunu meydana gelir.
Forza Horizon 5 Hakkında
Forza Horizon 5; 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series S-X ve Microsoft Windows için piyasaya sürüldü. Oyun içerisinde birçok özelleştirme seçeneği bulunuyor. Bu sayede oyuncular arabalarını kişiselleştirebiliyor.
Bahsettiğimiz oyun, Forza Horizon serisinin beşincisi ve Forza'nın da 12. oyunudur. Forza Horizon 5’te oyuncular, Avustralya bölgesinde araba etkinlikleri ve yarışlarına katılırlar.
Oyunda yeni yarış alanlarıyla arabaları deslock edilmektedir. Çok oyuncuyla oynanan bu oyunun Türkçe desteği de vardır.
Forza Horizon 5 Kaç GB?
Forza Horizon 5, bilgisayarların disklerinde 110 GB yer kaplıyor. Fakat gelen güncellemelerle ihtiyaç duyulan depolama alanı yükselebiliyor. Açık dünya yarış oyunu olduğundan dolayı dosya boyutu büyümektedir.
Bilgisayara hızlı yüklenmesi için SSD, depolama aygıtı olarak seçilmelidir. Oyun, hard disk depolama cihazlarında da sorunsuz çalışıyor. Oyunda en az 8 GB RAM’a ihtiyaç duyuluyor. Yüksek FPS ve akıcılıkta oynanması için 16 GB RAM oldukça idealdir.
FIFA 23 Sistem Gereksinimleri
Günümüzdeki en popüler futbol oyunu olan FIFA 23 milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. FIFA markasının her yıl yeni oyunu çıkıyor ve oyuncular yeni FIFA oyununun sistem gereksinimlerini merak ediyorlar.
Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri
Forza Horizon 5’in bilgisayarlarda sağlıklı çalışabilmesi için sistem gereksinimlerinin bilinmesi gerekiyor.
İdeal sistem gereksinimleri:
- Depolama: 110 GB (SSD)
- RAM: 16 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 (1909 sürüm)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080- AMD Radeon RX 6800XT
- İşlemci: Intel Core i7-10700K- AMD Ryzen 7 3800XT
Minimum sistem gereksinimleri:
- Depolama: 110 GB
- İşlemci: Intel Core i5-4460- AMD Ryzen 3 1200
- Ekran kartı: NVIDIAGe Force GTX 970 (4 GB VRAM)- AMD Radeon RX 470
- İşletim sistemi: Intel Core i5-4460- AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
Önerilen sistem gereksinimleri:
- Depolama: 110 GB
- Ekran kartı: AMD RX 590- NVIDIA GTX 1070
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X- Intel i5-8400
- İşletim sistemi: Windows 10/11
- RAM: 16 GB
YORUMLAR