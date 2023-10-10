Forza Horizon 5 Kaç GB? Sistem Gereksinimleri Neler?

Forza Horizon 5, günümüzün popüler yarış oyunları arasında yer alıyor. Animasyon, aksiyon, gerçekçi oyun dinamikleri ve grafikleriyle dikkat çekiyor. Forza Horizon 4’ten sonra gelen bu oyun birçok oyunseverin favorisi haline geldi.

Yüksek dinamiklerden oluşan oyunda birçok özellik ve araç bulunuyor. Birçok yazılımın birleşmesiyle oluşan bu oyun kaç GB ve sistem gereksinimleri neler? Bilgisayarının Forza Horizon 5’i kaldırıp kaldırmayacağını merak edenler için işte tüm bu soruların cevapları!

Forza Horizon 5 Hakkında

Forza Horizon 5; 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series S-X ve Microsoft Windows için piyasaya sürüldü. Oyun içerisinde birçok özelleştirme seçeneği bulunuyor. Bu sayede oyuncular arabalarını kişiselleştirebiliyor.

Bahsettiğimiz oyun, Forza Horizon serisinin beşincisi ve Forza'nın da 12. oyunudur. Forza Horizon 5’te oyuncular, Avustralya bölgesinde araba etkinlikleri ve yarışlarına katılırlar.

Oyunda yeni yarış alanlarıyla arabaları deslock edilmektedir. Çok oyuncuyla oynanan bu oyunun Türkçe desteği de vardır.

Forza Horizon 5 Kaç GB?

Forza Horizon 5, bilgisayarların disklerinde 110 GB yer kaplıyor. Fakat gelen güncellemelerle ihtiyaç duyulan depolama alanı yükselebiliyor. Açık dünya yarış oyunu olduğundan dolayı dosya boyutu büyümektedir.

Bilgisayara hızlı yüklenmesi için SSD, depolama aygıtı olarak seçilmelidir. Oyun, hard disk depolama cihazlarında da sorunsuz çalışıyor. Oyunda en az 8 GB RAM’a ihtiyaç duyuluyor. Yüksek FPS ve akıcılıkta oynanması için 16 GB RAM oldukça idealdir.

Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri

Forza Horizon 5’in bilgisayarlarda sağlıklı çalışabilmesi için sistem gereksinimlerinin bilinmesi gerekiyor.

İdeal sistem gereksinimleri:

Depolama: 110 GB (SSD)

RAM: 16 GB

İşletim sistemi: Windows 10 (1909 sürüm)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080- AMD Radeon RX 6800XT

İşlemci: Intel Core i7-10700K- AMD Ryzen 7 3800XT

Minimum sistem gereksinimleri:

Depolama: 110 GB

İşlemci: Intel Core i5-4460- AMD Ryzen 3 1200

Ekran kartı: NVIDIAGe Force GTX 970 (4 GB VRAM)- AMD Radeon RX 470

İşletim sistemi: Intel Core i5-4460- AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Önerilen sistem gereksinimleri: