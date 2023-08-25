Forza Motorsport Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Forza Motorsport sistem gereksinimleri neler? Yarış oyunu Forza Motorsport kaç GB depolama alanına ihtiyaç duyacak? Merak edilen soruları yanıtladık.
Forza Motorsport sistem gereksinimleri, yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği yeni yarış oyununu oynamak isteyen kişiler için önemlidir çünkü PC, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma sorunu meydana gelir. Bu da oyun deneyimini doğrudan olumsuz etkiler.
Bu rehberde en iyi yarış oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Forza Motorspot'un kasma ve donma gibi problemler ile karşılaşmadan oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladık. Rehberimize göz atabilir ve Forza Motorsport'u PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
Forza Motorsport Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya üzeri
- İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5500 XT
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Forza Motorsport'u minimum ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında ise en az AMD RX 5500 XT veya NVIDIA GTX 1060'a ihtiyaç duyulacak.
Forza Motorsport Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya üzeri
- İşlemci: Intel i5-11600k / AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: RTX 2080 TI / AMD RX 6800 XT
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Forza Motorsport isimli oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az RTX 2080 TI veya AMD RX 6800 XT ekran kartına ihtiyaç duyulacak. Ayrıca en az Intel i5-11600k ya da AMD Ryzen 5 5600X işlemcisi gerekecek. Bunların yanı sıra 16 GB RAM'e de ihtiyaç duyulacak.
Forza Motorsport Kaç GB Yer Kaplayacak?
Forza Motorsport oyununun bilgisayara yüklenebilmesi için depolama tarafında en az 130 GB kullanılabilir alan gerekecek. PC'de yeterli miktarda boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bilgisayarda yüklü olan oyunları silmek için program kaldırma araçları kullanabilirsiniz.
Kolay bir kullanıma sahip olan program kaldırma hizmetleri, kapsamlı bir temizlik gerçekleştirir. Silme işleminin Denetim Masası üzerinden de yapılabileceğini belirtelim.
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Geçmişten günümüze tüm Forza Horizon oyunları en büyük rakibi Need For Speed'e karşı fazla bulunmamakta.
Forza Motorsport Fiyatı Ne Kadar?
- Forza Motorsport PC fiyatı: 899 TL
- Forza Motorsport Xbox fiyatı: 1.169 TL
Forza Motorsport'un standart sürümü Steam'de 899 TL, Xbox Store'da ise 1.169 TL ön sipariş fiyat etiketine sahip. Oyunun fiyatları zaman içerisinde değişebilir.
Forza Motorsport Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Yarış oyunu oynamaktan keyif alan çoğu oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Forza Motorsport 10 Ekim 2023 tarihinde PC ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.
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