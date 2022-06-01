Bazı durumlarda fotoğraf boyutu küçültme işlemine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu işlemi programla veya programsız şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bu yazıda bilgisayarda ve telefonda görsellerin boyutunu nasıl düşürebileceğinizi açıkladık.

Günümüzde anlık mesajlaşma uygulamaları ve e-posta hizmetleri için belirli bir dosya boyutu sınırı bulunuyor. Bu sebepten ötürü zaman zaman fotoğraf MB küçültme işlemini uygulamanız gerekebilir. Bu işlem sayesinde bilgisayarınızda ya da akıllı telefonunuzda yer alan görselin dosya boyutunu düşürebilirsiniz.

Anlık mesajlaşma platformları ve e-posta hizmetlerinin yanı sıra bir internet sitesine fotoğrafınızı yüklemeniz de gerekebilir. Özellikle bu, bir iş başvurusu için online CV hazırlama esnasında başınıza gelme ihtimali yüksek.

Hazırladığımız rehberde bilgisayarınız üzerinden kullanabileceğiniz popüler programları ve çevrim içi hizmetlerin yanı sıra akıllı telefonda kullanabileceğiniz uygulamaların neler olduğunu sıraladık. Rehberimizdeki servisler arasından beğendiğiniz bir hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

Popüler Fotoğraf Boyutu Küçültme Programları

Bilgisayarınızda yer alan bir görselin boyutunu düşürmek istiyorsanız, kullanabileceğiniz çok sayıda program yer alıyor. Bu programların bir kısmı, sahip olduğu özellikler ve başarılı arayüz nedeni ile çok fazla sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Resim boyutu küçültme işlemi için kullanabileceğiniz popüler programlar şu şekilde:

Telefonda Fotoğraf Boyutu Küçültme Nasıl Yapılır?

Mesajlaşma uygulaması ya da e-posta üzerinden dosya boyutu nedeni ile fotoğraf gönderemiyorsanız, resim küçültme uygulaması kullanabilirsiniz. Bu konuda en başarılı uygulamalara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Programsız Fotoğraf Boyutu Küçültme Nasıl Yapılır?

Fotoğraf mb küçültme işlemi için herhangi bir uygulama ya da program yüklemenize gerek yok. Program veya uygulama yüklemekten hoşlanmayan kişiler için birbirinden başarılı çevrim içi hizmetler bulunuyor.

Optimizilla

Compress JPEG

TinyPNG

Resize Pixel

Picdiet

JPEG io

Kraken io

Compressor io

Zyro

Ezgif

Yukarıda görsellerin boyutunu düşürebilmenize olanak tanıyan hizmetler yer alıyor. Bu hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Optimizilla

JPEG, GIF ve PNG formatlarını destekleyen Optimizilla, sahip olduğu sade arayüz sayesinde oldukça kolay bir kullanıma sahip. Dünya çapında çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmete en fazla 20 adet görseli yükleyebilirsiniz. Bu, özellikle birden fazla görselin boyutunu düşürmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özelliktir.

Hizmete görsel yüklenebilmesine olanak tanıyan iki farklı yöntem mevcut. Bu işlem için ister görselleri sürükleyip bırakarak yükleyebilir isterseniz "Yükleme" butonuna basabilir ve görselleri seçebilirsiniz.

2. Compress JPEG

Optimizilla hizmetine benzer bir arayüze sahip olan Compress JPEG, en fazla 20 adet görselin yüklenmesine imkân tanıyor. JPEG, PNG ve GIF formatlarını destekleyen hizmete ister sürükle bırak mantığıyla isterseniz "Yükleme" butonuna basarak görselleri seçebilirsiniz. Sıkıştırılan görselleri indirmek için "Hepsini İndir" butonuna basabilirsiniz.

3. TinyPNG

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan TinyPNG isimli hizmette WebP, PNG ve JPEG desteği bulunuyor. En fazla 20 adet görselin yüklenebildiği sitede 5 MB dosya boyut sınırı yer alıyor.

Resimleri başarılı bir şekilde optimize eden hizmette görselleri yüklemek için yukarıdaki hizmetler gibi iki farklı yöntem mevcut. Bu yöntemlerden bir tanesini seçerek sıkıştırmak istediğiniz görseli hizmete yükleyebilirsiniz.

4. Resize Pixel

Yalnızca birkaç saniye içerisinde boyut düşürme işlemini gerçekleştiren Resize Pixel isimli hizmetin kullanımı da oldukça basit. "Resmi Yükle" butonuna tıklayarak yükleme işlemini gerçekleştirebilir ve sıkıştırılan görseli indirebilirsiniz. Sade bir arayüze sahip olan hizmette JPG, PNG ve GIF desteği mevcut.

5. Picdiet

JPG ve JPEG formatlarını destekleyen Picdiet, aynı anda çok sayıda görselin boyutunu düşürmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir hizmettir. Hizmette herhangi bir resim boyutu sınırı ve resim miktarı sınırı bulunmuyor. "Çıktı Görüntü Kalitesi" kısmından görselin kalitesini ayarlayabilir ve "Resimlerinizi Seçin" butonu üzerinden görselleri seçebilirsiniz.

6. JPEG io

Başarılı bir arayüze sahip olan JPEG io, bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yer alan görsellerinizin boyutunu önemli ölçüde düşürüyor. Yapmanız gereken yalnızca resmi hizmete yüklemek. Yükleme işleminin ardından sıkıştırma süreci otomatik olarak gerçekleşecek. İşlem tamamlandıktan sonra görselleri indirebilirsiniz.

7. Kraken io

Kullanıcılara görsel sıkıştırma konusunda çeşitli seçenekler sunan Kraken io isimli hizmette ister "Lossy" seçeneğini ister "Lossless" seçeneğini isterseniz "Expert" seçeneğini seçebilirsiniz. Lossy, görselin boyutunun büyük ölçüde düşürülmesini sağlarken Lossless ise görselin kalitesini bozmadan boyutu mümkün olduğunca düşürülmesine olanak tanır.

Expert ise dört farklı seçeneğe daha ulaşılabilmesini sağlıyor. Görsellerinizi ZIP arşivi şeklinde hizmete yükleyebilme imkânına sahipsiniz. Bunun yanı sıra listedeki diğer hizmetler gibi görseli seçerek veya sürükleyip bırakarak da yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

8. Compressor io

Compressor io isimli hizmette JPEG, PNG, SVG, GIF ve WebP format desteği bulunuyor. Bu hizmette tıpkı Kraken’deki gibi "Lossy" ve "Lossless" seçenekleri mevcut. Bunların yanı sıra "Custom" seçeneği de yer alıyor.

Maksimum 10 MB dosya sınırına sahip olan hizmette bir örnek görsel de bulunuyor. Örnek üzerinden bir görselin sıkıştırma işleminden öncesini ve sonrasına göz atabilirsiniz. Böylelikle resmin kalitesinde bozulma olup olmadığına dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

9. Zyro

Fotoğraf MB küçültme sürecini oldukça kolay hâle getiren Zyro isimli hizmet JPEG ve PNG formatlarını destekliyor. "Görsel Yükle" butona tıklayarak görselleri seçebilir veya söz konusu resimleri hizmetin üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz. Görseli yükledikten sonra boyut belirlemeniz gerekiyor. Son olarak "Görseli İndir" butonuna basarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

10. Ezgif

Maksimum 50 MB dosya boyutu sınırı bulunan Ezgif isimli sitede PNG, JPG ve WebP formatları için ayrı ayrı sekmeler bulunuyor. Görselinizin formatına göre ilgili sekmeye tıklayabilirsiniz. Görseli yükledikten sonra "Optimize" bölümünden görselin kalitesini ayarlayabilir ve "Optimize Image" butonuna tıklayarak sıkıştırma işlemini uygulayabilirsiniz.