Ücretsiz CV Oluşturmak İçin Kullanabileceğiniz Siteler

Ücretsiz CV oluşturma siteleri neler sorusunu soran kişiler "CV nedir, ne anlama gelir" ve "İyi bir CV oluşturmak neden önemli" sorularının yanıtını da merak edebilir. Bu rehberde özgeçmişe dair merak ettiğiniz soruların yanıtını bulacaksınız.

Bir işe başvuruda bulunmak için özgeçmiş oluşturmanız gerekir. Oluşturduğunuz özgeçmiş ile başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Bu sebepten ötürü özgeçmişin ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

CV Nedir? Ne Anlama Gelir?

Özgeçmiş, kişinin deneyim, eğitim durumu, beceri, iş tecrübesi, sertifika gibi bilgilerinin yer aldığı bir belge. İş başvurusu yapacak kişi tarafından hazırlanan belge, başvuruda bulunacak iş yerine göre dijital ya da fiziksel olarak iletilebilir.

İyi Bir CV Oluşturmak Neden Önemli?

Bir iş başvurusunda bulunma noktasında en önemli unsurların başında özgeçmiş gelir. İş görüşmesinden önce işverene sunulan CV belgesi, tecrübe ve eğitim durumu başta olmak üzere kişiye ait bilgileri özetler.

İşverenin gözünde iyi bir izlenim bırakmak oldukça büyük bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı adayların iyi bir özgeçmiş oluşturması gerekir. Bu noktada özgeçmişte yer alan bilgilerin net ve kısa olması lazım. Elbette bunlar başlı başına yeterli değil.

Özgeçmiş belgesinin tasarımı da tıpkı bilgilerin net ve kısa olması kadar önemli. Bazı özgeçmiş oluşturma siteleri, çeşitli şablonlar sunar. Bu şablonlardan bir tanesini seçerek profesyonel görünüme sahip bir özgeçmiş oluşturabilirsiniz. Böylelikle işverenin gözünde olumlu bir izlenim bırakabilirsiniz.

Ücretsiz CV Oluşturma Siteleri Neler?

Canva

CV Maker

CV Login

NovoResume

Resume

Toptalent

Indeed

Standard Resume

Zety

VisualCV

Yukarıda herhangi bir ücret ödemeden etkileyici özgeçmiş oluşturabileceğiniz siteler yer alıyor. Bu sitelerin neler sunduğuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Canva

Basit bir kullanıma sahip olan Canva, çeşitli kategorilerde kullanabileceğiniz çok fazla sayıda ücretsiz özgeçmiş şablonu sunuyor. Size en uygun şablonu seçebilir ve hemen ardından bilgilerinizi girerek şablonu kişiselleştirebilirsiniz.

Platformda yer alan şablonlar etkileyici görünüme sahip. Profesyonel görünüme sahip CV hazırlayabileceğiniz platformda kullanıcı dostu arayüz bulunuyor. Özelleştirme işleminin ardından "İndir" butonuna tıklamanız gerekiyor. Ardından PDF, PNG, JPG, GIF ve MP4 formatlarından bir tanesini tercih edebilirsiniz.

2. CV Maker

CV oluşturma işlemini çok kolay hale getiren CV Maker üzerinden minimalist tasarıma sahip özgeçmiş belgeleri oluşturabilirsiniz. Hem ücretsiz hem de ücretli sürümlere sahip olan platformun ücretsiz versiyonunda 8 adet şablon sunuluyor. Oluşturduğunuz özgeçmiş belgesini PDF, HTML veya TXT olarak indirebilirsiniz.

3. CV Login

Türkçe arayüze sahip olan CV Login üzerinden çok hızlı ve pratik bir şekilde özgeçmiş oluşturabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir şablon seçmek ve ardından bilgilerinizi girmek. Özelleştirme işleminin ardından "İndir" butonuna tıklayarak belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Platformda ücretsiz ve ücretli olmak üzere çeşitli şablonlar sunuluyor. Her şablonda sekiz farklı renk seçeneği mevcut. İstediğiniz rengi seçerek şablonu kişiselleştirebilirsiniz.

4. NovoResume

Çok başarılı bir arayüze sahip olan NovoResume, çok kolay bir şekilde özgeçmiş oluşturulmasına olanak tanır. Platformda ücretsiz ve ücretli olmak üzere çok sayıda şablon yer alıyor. Siteye kayıt olduktan sonra ücretsiz şablonlar içerisinden bir tanesini seçerek CV oluşturma sürecine başlayabilirsiniz.

Sekiz adet ücretsiz şablonun yer aldığı hizmette profesyonel öz geçmiş oluşturabilirsiniz. Özgeçmiş oluşturma sürecinin ardından sonra belgeyi bilgisayarınıza pratik bir şekilde indirebilirsiniz.

5. Resume.com

Oldukça kolay bir şekilde profesyonel görünüme sahip özgeçmiş oluşturabilmenize imkân tanıyan Resume.com isimli hizmette 24 adet ücretsiz şablon yer alıyor. Şablonlar içerisinden hoşunuza giden bir tanesini seçerek CV hazırlama işlemini başlatabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce siteye kayıt olmanız ve üyelik bilgileriniz ile oturum açmanız gerekir.

Gerekli bilgileri girerek özgeçmiş oluşturduktan sonra belgeyi PDF, Word belgesi, RTF ya da TXT dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

6. Toptalent

Çeşitli CV şablonlarının yer aldığı Toptalent üzerinden özgeçmiş oluşturmak için üyelik şartı aranıyor. Bu sebepten ötürü ilk önce hizmete üye olmanız gerekiyor. Türkçe arayüze sahip olan platformda çok kolay bir şekilde CV hazırlayabilir ve hazırladığınız belgeyi bilgisayarınıza PDF formatında indirebilirsiniz.

7. Indeed

Kolay kullanımı ile dikkatleri üzerinde toplayan Indeed isimli hizmette modern, minimalist dahil olmak üzere toplamda 8 adet şablon bulunuyor. 11 farklı renk seçeneğinin yer aldığı hizmette belgenin hangi renge sahip olmasını kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çeşitli yazı tipi seçenekleri arasından seçim yapabilmeniz de mümkün. Özgeçmiş oluşturduktan sonra sağ üst kısımda yer alan "Download resume" butonuna tıklayarak belgeyi PDF formatında indirebilirsiniz.

8. Standard Resume

Zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesine imkân tanıyan Standard Resume isimli sitede özgeçmiş oluşturmak için bilgilerinizi LinkedIn platformundan içe aktarabilirsiniz. Hizmeti kullanabilmek için kayıt olmanız gerekir. Kolay kullanıma sahip olan sitede özgeçmiş oluşturduktan sonra belgeyi PDF formatında indirebilirsiniz.

9. Zety

Sunduğu özelleştirme seçenekleri ile dikkat çeken Zety sayesinde belgenin rengini, yazı tipi boyutunu, satır aralığını ve daha fazlasını kişiselleştirebilirsiniz. Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarınızı özgeçmişe ekleyebilme imkânına sahipsiniz. Gerekli özelleştirme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra belgeyi indirme işlemini başlatabilirsiniz.

10. VisualCV

Tüm dünyada çok popüler bir hizmet olan VisualCV isim sitede toplamda üç farklı ücretsiz şablon mevcut. Bu şablonlar içerisinden bir tanesini seçerek CV oluşturma işlemine başlayabilirsiniz. Sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz sayesinde özgeçmiş oluşturma sürecini kolay hale getiren platformda gerekli bilgileri girdikten sonra belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.