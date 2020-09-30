Eğer çektiğiniz fotoğrafları farklı efektlerle özelleştirmek istiyorsanız ve bunlardan birisi bulanıklaştırma ise, bunun nasıl yapılacağını merak ediyor olabilirsiniz. Biz de bu yazımızda fotoğraf bulanıklaştırma nasıl yapılır sorusuna yanıt vererek sizlere yardımcı olacağız.

Fotoğraf Bulanıklaştırma Yöntemleri: Nasıl Yapılır?

Çektiğiniz fotoğraflara daha profesyonel bir dokunuş yapabilmek adına görüntüyü bulanıklaştırmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Profesyonel düzeyde bir kamera kullanıcısı olmasanız dahi çeşitli programlardan yardım alarak görüntülerinizin tamamını ya da yalnızca belirli bir kısmını bulanıklaştırmanız mümkün.

Yöntem 1: Programla Fotoğraf Bulanıklaştırma

İlk yöntemimizde basit ve hızlı bir şekilde fotoğraf bulanıklaştırma için Pixlr isimli uygulamadan yardım alacağız. Başlamadan önce bu uygulamayı cihazınıza indirmek için hemen aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir ve inen dosyayı çalıştırarak kurulum işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Pixlr yalnızca fotoğrafları bulanıklaştırmanıza değil benzer şekilde pek çok efektten ve filtreden de faydalanabilmenize olanak sunar. Ayrıca kırpma, kesme, düzleştirme gibi çeşitli araçları da uygulama içerisinde bulabilir ve daha profesyonel bir dokunuş yapabilirsiniz.

Pixlr'ı hemen yukarıdaki bağlantıyı kullanarak indirin ve cihazınıza kurun. Uygulamayı açın. 'File' menüsünden 'Open' butonuna tıklayın ve düzenleyeceğiz görüntüyü seçin. Sol taraftaki menüden 'Fast'e ve sonrasında 'Focal'e tıklayın. Buradan dairesel ya da çizgisel odaklamayı seçebilirsiniz. Ayrıca görüntünün ne kadar bulanık olacağını da düzenleyebilirsiniz. İşlemleri tamamladıktan sonra 'Apply' tuşuna asın. 'Save As' butonuna tıklayıp kaydedin.

Yöntem 2: Programsız Fotoğraf Bulanıklaştırma

Eğer fotoğraf bulanıklaştırma ve düzenleme işlemine sık sık ihtiyaç duymuyorsanız ve bunun için bir program yüklemek istemiyorsanız Fotor isimli internet tabanlı servisten faydalanabilirsiniz. Fotor, oldukça basit bir kullanım yapısına sahip ve bu noktada basit işlerinizi gerçekleştirebilmenize olanak sunuyor.

Siteye gidin. Düzenlenecek görüntüyü seçin. 'Effects' tuşuna tıklayın. 'Tilt-Shift' seçeneğini seçin. Bu menüden bulanıklaştırma aracını seçin ve görüntüyü ayarlayın. 'Apply' tuşuna basın. 'Save To My Computer' butonuna tıklayın.

Yöntem 3: Mobil Cihazda Fotoğraf Bulanıklaştırma

Eğer bu işlemleri bilgisayardan değil de akıllı telefonunuzdan yapmak istiyorsanız Fotor'un mobil uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Fotor Android, iOS ve hatta Windows Phone cihazlarda dahi kullanılabildiği için geniş kapsamlı bir program olarak öne çıkıyor.