En İyi Yapay Zeka ile Fotoğraf Oluşturma Siteleri
Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan çeşitli çevrim içi hizmetler yer alıyor. İşte programsız görsel oluşturma siteleri!
Yapay zeka (AI) ile fotoğraf oluşturma siteleri, herhangi bir program indirilmesine gerek kalmadan çeşitli görsellerin hazırlanabilmesine imkân tanıyor. Bu hizmetler çok kolay bir kullanıma sahip olduğundan dolayı hızlıca resim oluşturulabiliyor.
Bu rehberde yapay zeka ile resim oluşturma işleminin yapılabilmesini sağlayan online araçları sıraladık. Eğer siz de AI yardımıyla görsel hazırlamak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.
Yapay Zeka ile Fotoğraf Oluşturma Siteleri Listesi
- Leonardo AI
- Starry AI
- Stable Diffusion Online
- DreamStudio
- Bing Image Creator
- Shutterstock
- NightCafe
- Dall-E 2
- Jasper AI Art Generator
- Photosonic AI Art Generator
Yapay Zeka 90'lar Uygulaması Nasıl Kullanılır?
Sosyal medyada yapay zeka 90'lar uygulaması ile yapılan fotoğraflar yeni akım hâline geldi. Uygulama mağazalarında öne çıkan EPIK uygulaması ile daha önce yapay zekâ ile oluşturulan dönemsel fotoğraflara bir yenisi daha eklendi.
Yapay zeka ile görsel oluşturma siteleri ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Leonardo AI
Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabilmenize imkân tanıyan Leonardo AI ile çok basit şekilde görseller hazırlayabilirsiniz. Üstelik bunun için yalnızca prompt girmeniz yeterlidir. Leonardo AI dahil olmak üzere yapay zeka araçlarının çoğunda başarılı sonuçlar elde etmek için promptun önemli olduğunu belirtmek gerekiyor.
Yapay Zeka Araçlarında Karşılaştığımız Bir Terim: Prompt Ne Demek?
Yapay zekâ uygulamalarını kullanmak aslında oldukça kolay! Tek yapmanız gereken şey, yapay zekâdan istediklerinizi ona net bir şekilde anlatmak.
Starry AI
Starry AI sayesinde çeşitli kelimeler girerek birbirinden etkileyici görseller hazırlayabilirsiniz. Hizmette yer alan "Create" butonuna tıkladıktan sonra ekrandaki adımları takip edin ve ardından prompt kısmına oluşturmak istediğiniz görsel ile ilgili kelimeler yazın.
Stable Diffusion Online
Sade arayüzü sayesinde kolayca kullanılabilen Stable Diffusion Online, yüksek kaliteli ve gerçekçi görüntüler elde edebilmenize olanak tanıyor. Oluşturmak istediğiniz görsel için prompt girebilir ve görselin tarzı gibi bazı ayarlamalar yapabilirsiniz.
DreamStudio
Yapay zeka ile resim hazırlama işlemi için kullanılabilecek hizmetler arasında DreamStudio da yer alıyor. Online araçta görsel oluşturmak için hesap oluşturmak gerekiyor. Ardından "prompt" ve ve "negative prompt" kutucuklarına sözcükler yazıp "Dream" butonuna tıklamanız yeterlidir.
Bing Image Creator
Microsoft'un Bing arama motorunda görsel oluşturma aracı da yer alıyor. Gücünü Dall-E 3'ten alan araçta resim hazırlamak için kutucuğa kelimeler yazıp "Katıl ve Oluştur" butonuna tıklayın. Araçta hesap oluşturma zorunluluğu mevcut. Dolayısıyla hesabınıza giriş yapmadan söz konusu işlemi gerçekleştiremezsiniz.
Shutterstock
En popüler stok fotoğraf sitelerinden biri olan Shutterstock'ta yapay zeka ile fotoğraf hazırlama aracı da bulunuyor. Oluşturmak istediğiniz görsel için açıklama girdikten sonra resmin tarzını da belirleyebilirsiniz. Hizmette daha önce oluşturulan fotoğraflara da göz atabilirsiniz.
NightCafe
NightCafe sitesinde yer alan AI Art Generator isimli araç sayesinde çeşitli görseller oluşturabilirsiniz. Hizmette prompt kutucuğunun yanı sıra "Random" seçeneği de mevcut. Online araçta ayrıca anime dahil olmak üzere çeşitli görsel tarzları bulunuyor. Siteden daha önce oluşturulan resimlere de bakabilirsiniz.
Dall-E 2
AI ile fotoğraf oluşturma dendiğinde akla ilk gelen sitelerden biri de Dall-E 2'dir. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe ulaşan Dall-E 2, kelimeler ile görsel hazırlayabilmenize imkân tanıyor. OpenAI tarafından geliştirilen hizmet üzerinden birbirinden etkileyici görseller oluşturabilirsiniz.
Jasper AI Art Generator
Kısa süre içerisinde yüksek çözünürlüklü görseller hazırlayabilmenizi sağlayan Jasper AI Art Generator isimli online aracın kullanımı da çok kolaydır. Söz konusu araç tarafından daha önce oluşturulan görseller de bulunuyor. Popüler hizmette ayrıca 30'dan fazla dil desteği mevcut.
Photosonic AI Art Generator
AI ile resim oluşturma listesinin son sırasında Photosonic AI Art Generator yer alıyor. Popüler çevrim içi hizmet, çok kısa sürede etkileyici görseller elde edebilmenize olanak tanıyor. Platformda daha önce oluşturulmuş resimler de bulunuyor. İster yeni bir görsel oluşturabilir isterseniz diğer resimlere göz atabilirsiniz.
Görsel Düzenlemelerinde Kullanabileceğiniz Yapay Zeka Araçları
Yapay zekâ aracılığıyla birbirinden yaratıcı görseller oluşturmanın mümkün olduğunu artık herkes biliyor. Ancak bazı yapay zeka araçları görsel oluşturmaktan çok, mevcut görsellerde yapacağınız düzenlemelerde işlerinizi kolaylaştırıyor.
Bu rehberde en iyi yapay zeka ile fotoğraf oluşturma siteleri listesi hazırladık. Peki, sizce bu işlem için en başarılı araç hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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