En İyi Yapay Zeka ile Fotoğraf Oluşturma Siteleri

Yapay zeka (AI) ile fotoğraf oluşturma siteleri, herhangi bir program indirilmesine gerek kalmadan çeşitli görsellerin hazırlanabilmesine imkân tanıyor. Bu hizmetler çok kolay bir kullanıma sahip olduğundan dolayı hızlıca resim oluşturulabiliyor.

Bu rehberde yapay zeka ile resim oluşturma işleminin yapılabilmesini sağlayan online araçları sıraladık. Eğer siz de AI yardımıyla görsel hazırlamak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Yapay Zeka ile Fotoğraf Oluşturma Siteleri Listesi

Leonardo AI

Starry AI

Stable Diffusion Online

DreamStudio

Bing Image Creator

Shutterstock

NightCafe

Dall-E 2

Jasper AI Art Generator

Photosonic AI Art Generator

Yapay zeka ile görsel oluşturma siteleri ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Leonardo AI

Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabilmenize imkân tanıyan Leonardo AI ile çok basit şekilde görseller hazırlayabilirsiniz. Üstelik bunun için yalnızca prompt girmeniz yeterlidir. Leonardo AI dahil olmak üzere yapay zeka araçlarının çoğunda başarılı sonuçlar elde etmek için promptun önemli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Starry AI

Starry AI sayesinde çeşitli kelimeler girerek birbirinden etkileyici görseller hazırlayabilirsiniz. Hizmette yer alan "Create" butonuna tıkladıktan sonra ekrandaki adımları takip edin ve ardından prompt kısmına oluşturmak istediğiniz görsel ile ilgili kelimeler yazın.

Stable Diffusion Online

Sade arayüzü sayesinde kolayca kullanılabilen Stable Diffusion Online, yüksek kaliteli ve gerçekçi görüntüler elde edebilmenize olanak tanıyor. Oluşturmak istediğiniz görsel için prompt girebilir ve görselin tarzı gibi bazı ayarlamalar yapabilirsiniz.

DreamStudio

Yapay zeka ile resim hazırlama işlemi için kullanılabilecek hizmetler arasında DreamStudio da yer alıyor. Online araçta görsel oluşturmak için hesap oluşturmak gerekiyor. Ardından "prompt" ve ve "negative prompt" kutucuklarına sözcükler yazıp "Dream" butonuna tıklamanız yeterlidir.

Bing Image Creator

Microsoft'un Bing arama motorunda görsel oluşturma aracı da yer alıyor. Gücünü Dall-E 3'ten alan araçta resim hazırlamak için kutucuğa kelimeler yazıp "Katıl ve Oluştur" butonuna tıklayın. Araçta hesap oluşturma zorunluluğu mevcut. Dolayısıyla hesabınıza giriş yapmadan söz konusu işlemi gerçekleştiremezsiniz.

Shutterstock

En popüler stok fotoğraf sitelerinden biri olan Shutterstock'ta yapay zeka ile fotoğraf hazırlama aracı da bulunuyor. Oluşturmak istediğiniz görsel için açıklama girdikten sonra resmin tarzını da belirleyebilirsiniz. Hizmette daha önce oluşturulan fotoğraflara da göz atabilirsiniz.

NightCafe

NightCafe sitesinde yer alan AI Art Generator isimli araç sayesinde çeşitli görseller oluşturabilirsiniz. Hizmette prompt kutucuğunun yanı sıra "Random" seçeneği de mevcut. Online araçta ayrıca anime dahil olmak üzere çeşitli görsel tarzları bulunuyor. Siteden daha önce oluşturulan resimlere de bakabilirsiniz.

Dall-E 2

AI ile fotoğraf oluşturma dendiğinde akla ilk gelen sitelerden biri de Dall-E 2'dir. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe ulaşan Dall-E 2, kelimeler ile görsel hazırlayabilmenize imkân tanıyor. OpenAI tarafından geliştirilen hizmet üzerinden birbirinden etkileyici görseller oluşturabilirsiniz.

Jasper AI Art Generator

Kısa süre içerisinde yüksek çözünürlüklü görseller hazırlayabilmenizi sağlayan Jasper AI Art Generator isimli online aracın kullanımı da çok kolaydır. Söz konusu araç tarafından daha önce oluşturulan görseller de bulunuyor. Popüler hizmette ayrıca 30'dan fazla dil desteği mevcut.

Photosonic AI Art Generator

AI ile resim oluşturma listesinin son sırasında Photosonic AI Art Generator yer alıyor. Popüler çevrim içi hizmet, çok kısa sürede etkileyici görseller elde edebilmenize olanak tanıyor. Platformda daha önce oluşturulmuş resimler de bulunuyor. İster yeni bir görsel oluşturabilir isterseniz diğer resimlere göz atabilirsiniz.

Bu rehberde en iyi yapay zeka ile fotoğraf oluşturma siteleri listesi hazırladık. Peki, sizce bu işlem için en başarılı araç hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.