Safari Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

İşletim sistemi iOS’ta kullanılan Apple’ın internet tarayıcısı Safari, işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılarına olağanüstü internet deneyimi sunuyor. Pratiklik ve hız anlamında kullanıcılarından tam not alan bir internet tarayıcısıdır. Bir internet tarayıcısında olması gereken tüm özellikler Safari’de yer alıyor.

Sekmeler arasında hızlı geçiş sağlaması ve tarayıcının ilk giriş ekranındaki favoriler kısmı da kullanışlılığını artırıyor. Bu tarayıcı pek çok özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Kullanıcılar dilerse tarayıcı üzerindeki arama geçmişini kolayca silebilir. Biz de yazımızda Safari arama geçmişi silme işlemine dair rehber hazırladık.

iPhone ve iPad Cihazlarda Safari Arama Geçmişini Silme

iPad ve iPhone Safari geçmişi silme işlemleri için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak cihazın ana ekranı üzerinden “Ayarlar > Safari” sekmesine tıklayınız.

Safari’nin alt kısmında “Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil” seçenekleri vardır.

Yukarıda bahsettiğimiz sekmeye tıklayarak ekrana gelen “Tarihçeyi ve Verileri Sil” seçeneği üzerine dokununuz.

Yukarıda bahsettiğimiz işlem bağımsız tutulan verileri silmez. Depolanan bilgileri ve diğer öğeleri silmek için şu noktalar yerine getirilmelidir: “Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil” seçeneğiyle “Hücresel Veri’yi Kullan” seçeneğinin altında yer alan “İleri Düzey” menüsüne giriş yapılır. Daha sonra “Web Sitesi Verileri” bölümüne tıklanır.

Düzenle seçeneği üzerinden teker teker site verileri silinir. Altta yer alan seçenek üzerinden tüm veriler silinebilir.

Mac’te Safari Arama Geçmişini Silme

MacBook Safari geçmişi silme işlemleri için aşağıda sıraladığımız adımları takip etmeniz gerekiyor;

Cihazdan Safari uygulaması açılır.

En üstteki alandan “Geçmiş” seçilir.

“Geçmişi Temizle” sekmesine tıklanır.

Pop-up açılır menüye dokunulur.

Açılır menüden silinmek istenen geçmişin zaman periyodu seçilerek silinme işlemi gerçekleşir.

Safari Arama Geçmişi Silme İşlemiyle Hangi Veriler Silinir?

MacBook, iPhone ve iPad cihazlardan Safari arama geçmişi kolayca silinebilir. Silme işlemiyle birlikte şu veriler de cihazdan kaldırılır;

Son aramalar

Ziyaret edilen web sitelerinin geçmişi

Bildirim gönderimi talebinde bulunulan web siteleri

Kalıcı işaretlenmeyen “En Popüler Siteler Listesi”

Konum kullanmayı isteyen web siteleri

Açık web siteleri adına oluşturulan ileri ve geri listeleri

Web sayfaları için kaydedilen anlık görüntüler

Sık ziyaret edilen siteler listesi

İndirilen öğeler listesi

Hızlı web site araması için eklenen web siteler

Tarayıcınızı daha kişisel bir kullanım görünümüne kavuşturmak için iPhone ve iPad İçin Gizli Safari Kısayolları başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.