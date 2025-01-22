Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Hangisi Daha İyi?

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli yani Galaxy S25 Ultra'yı geçtiğimiz dakikalarda tanıttı. Yeni akıllı telefon bir önceki modeline kıyasla gelişmiş özellikler sunmakta. Ancak en çok merak edilen soru acaba yeni Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max modeli karşısında kullanıcılarına neler sunabiliyor?

İşte sizler için hazırladığımız akıllı telefon dünyasının yeni devlerinin kıyaslanma rehberi: Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max! Peki hangisi daha iyi?

Samsung Galaxy S25 Ultra mı, iPhone 16 Pro Max mi?

Samsung 22 Ocak 2025 tarihinde yeni amiral gemisi modeli S25 Ultra'yı tanıttı. Ailenin yeni üyesi beraberinde pek çok yeni özelliği de getirdi. Markanın iddiası S25 Ultra'nın özellikle yeni Galaxy AI özellikleriyle birlikte akıllı telefon endüstrisini bir boyut ileriye taşıdığı yönünde.

Bunun yanında geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 16 Pro Max modeli için de özellikle yapay zeka tarafında büyük yeniliklerin geldiği belirtilmişti. İki cihazın karşılaştırmasından önce cihazların öne çıkan özelliklerini listeleyerek başlayalım.

Samsung Galaxy S25 Ultra Teknik Özellikleri

Samsung'un yeni amiral gemisi 6,9 inç QHD+ ekranıyla birlikte kullanıcılarına bir önceki Ultra modeline göre daha büyük bir ekran sunuyor. Bunun yanında ekrana entegre şekilde çalışan S Pen ile birlikte yeni yapay zeka özelliklerini kullanmak oldukça kolaylaşacak.

Cihaz Galaxy S25 modellerine özel Snapdragon 8 Elite (3nm) yonga setine sahip. Bu işlemciyi desteklemesi adına 12 GB RAM serinin tüm telefonlarında standart olarak sunuldu. Ön tarafta 12 Megapiksel selfie kamerası; arka tarafta ise 50 Megapiksel ultra geniş açı lensi, 200 Megapiksel geniş açı lensi ve Tele1-Tele2 (5x) 50 Megapiksel (3x) 10 Megapiksel lensleri konumlandırılmış.

iPhone 16 Pro Max Teknik Özellikleri

Apple'ın eylül ayında tanıttığı amiral gemisi 16 Pro Max 6,9 inç büyüklüğünde OLED bir ekrana sahip. Apple'ın A18 Pro yonga setini kullanan cihaz şu anda Apple ailesinin en güçlü akıllı telefon işlemcisine sahip. Bu yonga seti de S25 Ultra modelindeki gibi 3nm işlemci mimarisine sahip.

Yonga setine ek olarak 8 GB RAM kapasitesine sahip olan telefonun ön kamerası 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Arka tarafta 3 adet lensi bulunan telefonun ana arka kamera lensi 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Bununa yanında 12 Megapiksel F 2.8 diyafram aralığına sahip optik zoom lensi ve 48 Megapiksel F 1.9 diyafram aralığına sahip geniş açı lensi de bulunmakta.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max Karşılaştırma Tablosu!

Özellik Samsung Galaxy S25 Ultra iPhone 16 Pro Max Ekran Boyutu 6,9 inç QHD+ 6,9 inç OLED Ekran Teknolojisi AMOLED OLED Yonga Seti Snapdragon 8 Elite (3nm) A18 Pro (3nm) RAM Kapasitesi 12 GB 8 GB Depolama Seçenekleri 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Ön Kamera 12 Megapiksel 12 Megapiksel Arka Kamera 200 MP geniş açı lens, 50 MP ultra geniş açı lens, 50 MP (5x optik zoom), 10 MP (3x optik zoom) 48 MP geniş açı lens, 48 MP (F 1.9) geniş açı lens, 12 MP (F 2.8) optik zoom lens Akıllı Kalem Desteği Evet (S Pen) Hayır İşletim Sistemi Android 17 (One UI 7 ile) iOS 17 Batarya Kapasitesi 5000 mAh 4685 mAh Şarj Teknolojisi 45W hızlı şarj, kablosuz şarj 30W hızlı şarj, MagSafe kablosuz şarj Ekstra Özellikler Galaxy AI, S Pen i MagSafe, Apple AI

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max Fiyatı

Model Depolama Fiyat iPhone 16 Pro Max 256 GB 99,999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB 109,999 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB 119,999 TL Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 83,499 TL Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB 91,499 TL Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB 101,499 TL

Her ikisi de harika telefonlar olsa ve birbirinden iyi özellikler sunsa da birine bakıp diğerinden çok daha iyi demek şu noktada mümkün değil. Bunun için siz iki telefonu da incelemeli ve kararınızı vermelisiniz. Peki sizce Samsung Galaxy S25 Ultra mı yoksa iPhone 16 Pro Max mı daha iyi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!