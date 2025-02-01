Galaxy S25+ vs. Galaxy S25 Ultra: 20 Bin TL Farka Değer Mi?

Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz günlerde yeni Galaxy S25 ailesini tanıttı. Markanın yeni amiral gemisi telefonunun da yapıldığı tanıtım teknoloji tutkunları tarafından epey rağbet gördü. Tanıtım sırasında dikkatleri üzerine çeken 2 telefon vardı. İlki S25 ailesinin orta halli amiral gemisi S25+ iken diğeri ise amiral gemisi model S25 Ultra idi. Samsung Galaxy S25 fiyat listesinin belli olması ardından kullanıcıların pek çoğu S25+ ve S25 Ultra arasında kaldı. Peki gerçekten aradaki 20 bin TL'ye değer mi? İşte Galaxy S25+ vs. Galaxy S25 Ultra karşılaştırma içeriğimiz...

Galaxy S25+ vs. Galaxy S25 Ultra: Fiyat Farkına Değer Mi?

İçeriğimize geçmeden önce iki telefon arasındaki kıyaslama kriterimizin hangi referansa göre olduğunu anlatmak isteriz. Zira cihazların konumları itibariyle hangisinin daha iyi olduğu aşikar. Bu sebeple iki cihaz arasında hangisi daha güçlü veya hangisi daha fazla performans sunuyor gibi bir kıyaslamadan ziyade aradaki fiyat farkına değecek özelliklerin sunulup sunulmadığını kıyaslamayı tercih ettiğimiz bildirmek isteriz. Cihazları daha iyi karşılaştırabilmek adına her iki telefonunda teknik verilerini ve Türkiye fiyatlarını listeleyelim.

Samsung Galaxy S25 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,9 inç

: 6,9 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440x3120 (QHD+) Piksel

: 1440x3120 (QHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Armo2 2

: Corning Gorilla Glass Armo2 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP

: 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Gümüş, Titanyum Siyah

Samsung Galaxy S25 Ultra Türkiye Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25 Ultra: 83.499 TL

12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25 Ultra: 91.499 TL

12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25 Ultra: 101.499 TL

Samsung Galaxy S25+ Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) Piksel

: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 12 MP + 50 MP + 10 MP

: 12 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Snapdragon 8 Gen Elite

: Snapdragon 8 Gen Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Batarya Kapasitesi : 4.900 mAh

: 4.900 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Samsung Galaxy S25+ Türkiye Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25+: 63.499 TL

Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra Farkı

Tüm teknik özellikleri ve fiyat listelerini sunduktan sonra kıyaslama noktasına geçebiliriz. Görüldüğü üzere aynı depolama ve RAM kapasitesine sahip S25+ ve S25 Ultra modelleri arasında 20 bin TL gibi bir fark bulunmakta. Aradaki farka ikinci el bir S23 mmiodeli satın almak mümkün. Hal böyle olunca kullanıcılar da kendi içlerinde bir kıyaslama yapma gereksinimi duyuyorlar. İlk olarak ekran farkı ile başlayalım. S25 Ultra modelinde 1440x3120 (QHD+) Piksel çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X bir ekran sunulmakta. S25+ modelinde ise 1080x2340 (FHD+) Piksel çözünürlüğünde yine Dynamic AMOLED 2X bir ekran sunulmakta. Her iki ekran modeli de 120 Hz tazeleme hızına sahip.

İşlemci tarafına geldiğimizdeyse S25 Ultra adına yakışır şekilde Snapdragon 8 Gen 4 yonga setine sahip. Bu şu ana dek Android piyasasına çıkmış en iyi telefon işlemcisi. S25+ tarafında ise Snapdragon 8 Gen Elite yonga seti kullanılmakta. Eğer işlem kapasitesi yüksek işler yapmayacaksanız aradaki farkı anlamanız pek mümkün değil. Ancak telefonunuzda yaptığınız işlemler büyük hacimli işler ise işte o zaman işlemci farkını anlamanız olağan.

Kamera konusunda 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP olmak üzere 4 farklı lens S25 Ultra'nın arka tarafında yer almakta. Bu lensler ve Galaxy AI özelliklerinin birleşmesiyle birlikte oldukça başarılı fotoğraflar çekmeniz mümkün. Ancak S25+ tarafında bizleri 12 MP + 50 MP + 10 MP şeklinde 3 lens karşılamakta. Ön tarafa geldiğimizdeyse her iki cihazda da 12 MP bir selfie kamerasının standart olduğunu belirtelim. Tüm bunların dışında bir de S25 Ultra da 5 bin mAh batarya sunulurken S25+ modelinde 4900 mAh batarya sunulmakta.

Sizler için her iki cihazın özelliklerini ve fiyatlarını listeledik. Devamında cihazların birbirinden farklı olan özelliklerine yoğunlaştık. Peki sizce hangi cihazı almak daha mantıklı? Aradaki 20 bin TL'lik farka değer mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...