Samsung Galaxy S25 Serisinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung, bir süredir merakla beklenen Galaxy S25 serisini bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde tanıttı. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden oluşan seri daha sonra ise tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de ön siparişe açıldı. Peki Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra, Türkiye'de kaç TL'den satışa çıktı. İşte Şirketin en yeni amiral gemisi telefonları ve ülkemizdeki satış fiyatları!

Samsung Galaxy S25 Türkiye Fiyatı

12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25: 51.499 TL

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25: 55.499 TL

Samsung Galaxy S25+ Türkiye Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25+: 63.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra Türkiye Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25+: 83.499 TL

12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25+: 91.499 TL

12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25+: 101.499 TL

Her yıl olduğu gibi bu sene de Tamindir olarak Samsung tarafından davet edildik ve telefonu çıkışından önce inceleyerek sizin için bir video hazırladık. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek telefonlar konusunda daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın Türkiye fiyatını nasıl buldunuz? Siz olsaydınız bu fiyata iPhone mu alırdınız yoksa S25 mi? Bu ve benzer konulardaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.