Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 Fiyatı Sızdırıldı!

Galaxy S25 serisini kullanıcılar ile buluşturan Samsung'un bir sonraki büyük adımı, katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'yi piyasaya sürmek olacak. Yaz aylarında tanıtılacak telefonların Exynos 2500 işlemciden güç alması bekleniyor.

İşlemciyi ve diğer teknik detayları bir kenara bıraktığımızda herkes yeni telefonların fiyatlarını merak ediyor.

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

X'te yapılan sızıntıya göre Flip 7'nin ve Fold 7'nin fiyatı şu anda piyasada olan Flip 6 ve Fold 6 ile aynı olacak. Herhangi bir fiyat artışı yapılmayacağı iddiası yüzleri güldürürken, katlanabilir telefonların halen yüksek fiyat etiketlerine sahip olması üzüyor.

Katlanabilir telefonların yaygınlaşması için fiyatların düşmesi şart. Teknoloji devleri son dönemde çok daha fazla sayıda katlanabilir telefon satabiliyor olsa da, standart amiral gemisi modeller ile kıyasladığımızda halen çok düşük seviyede.

Siz katlanabilir telefon satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda tartışalım...