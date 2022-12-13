Gamer Ne Demek? Nasıl Gamer Olunur?

Gamer kelimesini duymayan kaldı mı bilmiyoruz. Biz yine de bilmeyenler için gamer nedir ne değildir kısaca ifade edelim. Gamer kelime anlamı itibariyle oyuncu anlamına geliyor. Gamer kelimesinin kökü “game” olduğu için buradaki oyunculuk sinema ya da tiyatro oyunculuğu değil oyun oynayan manasına gelmektedir.

Gamer Kime Denir?

Günümüzde artık pek çok kişiye gamer deniyor ancak tabii ki herkese gamer demek biraz saçma olur. Gamer çok fazla oyun oynayan, oyun kültürü olan, tutku ile oyun oynayan kişilere denilebilir. Günümüzde pek çok kişi artık video oyunları ile ilgilendiği için pek çok kişi kendisine ya da başkasına gamer diyebiliyor ancak bu pek de doğru değil. Çünkü gamerlar sadece video oyunlarıyla değil masaüstü oyunlarıyla, yetenek tabanlı kart oyunlarıyla; FRP, LARP, cosplay gibi pek çok şeyle daha ilgili olabilirler. Dolayısıyla gamerlığı sadece video oyunlarıyla ilişkilendirmek yanlış olacaktır.

Her Oyun Oynayana Gamer Denir mi?

Kısa cevap tabii ki de hayır. Biraz detaylandırmak gerekirse şu şekilde ifade edebiliriz:

Gününümüzde artık oyun oynayan kişilerin sayısı milyonlarla değil milyarlarla ölçülüyor. Mobil oyunculuğun artması, oyun sektörünün en büyük eğlence sektörlerinden biri olması, teknolojiye erişimin artması ve oyun oynama denilen kavramın ana akım olmasından ötürü artık oyun oynamayan kişi sayısı çok az. Hal böyle olduğundan oyun oynayan herkese gamer demek doğru olmayacaktır. Senede 5-6 tane oyun oynayan ya da sadece bir oyunu çok fazla oynayan kişiler gamer değildir. Gamer olmak demek sadece oyun oynamak demek değildir.

Gamer Nasıl Olunur?

Esasında gamer nasıl olunur sorusu biraz hatalı bir soru. Bunun nedeni şöyle ifade edilebilir:

Gamer olmak için bir çaba göstermek biraz samimiyetsiz bir davranıştır. Gamer olmak en nihayetinde oyun oynama aktivitesini tutkuyla yapmak demektir. Dolayısıyla bir kişi gamer olmak için ekstra bir çaba sarf etmez. Bir gamerın yapmak istediği şeyler onu zaten bir gamer yapar. Halihazırda kendilerini gamer olarak tanımlayan kişiler ise “daha iyi bir gamer” olmak için birkaç şey yapabilirler.

“Daha İyi” Bir Gamer Nasıl Olunur?

Daha fazla oyun oynamak.

Farklı tarzlarda oyunlar oynamak.

Daha rekabetçi bir oyuncu olmak.

bir oyuncu olmak. Oyunlar hakkında içerik üretmek ve insanlarla bunları paylaşmak.

Oyun topluluklarında yer almak.

Oyunların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla oyun geliştiricilerine feedbackler göndermek.

göndermek. Oyun etkinliklerine gitmek.

İndie oyun stüdyolarını desteklemek.

oyun stüdyolarını desteklemek. Oyunları akademik açıdan incelemek ve hatta mümkünse bu alanda içerikler üretmek.

Oyun kültürümüzü artıracak her türlü eylem.

Gamer nedir, gamer nasıl olunur gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir yazı olmuştur. Siz bir gamer mısınız? Gamerlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.