Gamerlar, İstanbul Metrosu’nda ASUS ROG ile Oyuna Devam Etti

Dünyanın lider bilgisayar üreticisi ASUS, eşi benzeri olmayan bir etkinliğe daha imza attı. İstanbul Metrosu M2 hattında #ROGileOyunaDevam hashtag’i ile gerçekleşen etkinlikte, profesyonel gamerlar ve üniversitelerin e-spor oyuncuları CS:GO turnuvasında büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Etkinliği Twitch üzerinden takip edenler ise ROG Flow Z13 ve Xbox Game Pass kazandılar.

ASUS, 21 Mart gecesi İstanbul Şişhane Metrosunda “ROG ile Oyuna Devam” ismiyle unutulmaz bir oyun turnuvasına ev sahipliği yaptı. Hareket hâlindeki metronun vagonlarında gerçekleşen etkinlikte, oyun tutkunları ROG dizüstü bilgisayarlarla Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO) oynayarak rekabetin sınırlarını zorladı. Etkinliğe Türkiye’nin en çok takip edilen gamerları Pintipanda, Enis Kirazoğlu, Easter Gamers TV, 10000 days, Ubeka, Stratera, Karahan, Noel Dayı ve Boğaziçi, Beykent, Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinin e-spor öğrencileri katılım sağladı. Gece 00:00’da başlayan turnuva, sabaha karşı düzenlenen parti ile sona erdi.

Strix Scar 17 ile sınırları zorladılar

Metronun içinde ASUS’a özel sistem kurulurak gerçekleşen e-spor turnuvası eğlenceli anlara sahne oldu. Aksiyonun tavan yaptığı turnuvada yarışmacılar üstün özellikli ROG Strix Scar 17 G733ZX ile rakiplerine meydan okudu. Strix Scar 17’nin güçlü özelliklerle donatılan yeni versiyonu, sunduğu gerçekçi oyun deneyimiyle oyunseverler tarafından inanılmaz bulundu. Rekabette herkesi mağlup ederek ASUS TUF Gaming F15 oyun bilgisayarını kazanan isim Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Onur Ekin Aydın oldu.

Aksiyon, her dakikasıyla canlı yayına taşındı

Turnuva, ünlü oyuncu 10000days'in Twitch kanalından Karahan co-hostluğunda canlı olarak da takip edildi. Yüzlerce kişinin online olarak rekabetin parçası olduğu turnuvada sorulara doğru ve en yaratıcı yanıt vererek en fazla puanı toplayan bir kişi de ROG Flow Z13 kazandı. Etkinliği online olarak takip eden diğer katılımcılar ise Game Pass kazanma şansı yakaladı.