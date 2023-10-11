Yapay Zeka Destekli Power Point Alternatifi: Gamma Al Nedir?

Gamma Al, sunum hazırlama yöntemlerine yepyeni bir soluk getiriyor. Yapay zeka destekli yeni Power Point alternatifi araç, sunumları daha dikkat çekici hale getiriyor. Sunumlarda aktarılmak istenilenleri yapay zeka yardımıyla dikkat çekici hale getiriyor.

Kullanıcılar, 30 saniye içerisinde araçtaki özellikleri kullanarak çeşitli çalışmalara imza atıyor. Web sayfaları, dokümanlar vb. birçok çalışma bu yapay zeka aracıyla kolayca gerçekleştiriliyor. Gamma Al, profesyonel kullanıcılara odaklanıyor.

Aracın içerisinde “Satış Sunumu”, “Anlaşma İncelemesi”, “Şirket Bilgi Formu” gibi iş odaklı şablonlar bulunuyor. Bu araç, kullanıcılarına sunumların görünümlerini izlemeleri içinde “Analiz”, “Soru-Cevap” ve “Özel Markalama” gibi olanaklarda sunuyor.

Gamma Al Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka destekli Power Point alternatifi Gamma Al, sezgisel arayüze sahiptir. Bu aracın kullanımı çok basittir. Aşağıdaki adımlar takip edilerek araçla sunumlar yapılmaya başlanabilir:

İlk olarak “gamma.app” web sitesine giriş yapılır.

Ücretsiz olarak e-posta adresi ya da Google hesabıyla araca kaydolunur.

Aracın şirket için mi yoksa kişisel olarak mı kullanılacağına dair seçim yapılır.

Çalışma alanı için bir isim girilir. Hemen akabinde “Çalışma Alanı Oluştur” sekmesine tıklanır.

Aracın nasıl kullanılmak istendiği seçilip “Devam Et” butonuna basılır.

Gamma Al kurulumu yukarıdaki adımlara göre gerçekleştikten sonra kullanıma hazır hale gelir. Kullanıcılar kurulum sonrasında “web sayfası, belge, sunum” seçeneklerinden hangisini oluşturacaklarsa onu seçerler. Araç ile sunum hazırlamak için ilgili seçeneğe tıklanır.

“Presentation” yani “Sunum” alanına konu girilir. “Gönder” düğmesine tıklanarak ekrana gelen önerilerden biri seçilir. Araç tarafından önizlenemenin yapıldığı bir taslak oluşturulur. Taslağı kullanıcı kendisi düzenleyebilir. Ayrıca araçtan yeni taslak oluşturması da istenebilir.

Kullanıcı taslağı beğendiği takdirde “Devam” butonuna tıklayıp diğer aşamalara geçebilir. Sunum için bir tema seçilir. Ekranın sağ tarafındaki panelde farklı farklı temalar bulunmaktadır.

Burada kullanıcı temayı kendi seçebileceği gibi aracın seçmesine de olanak tanıyabilir. Tema seçimi yapıldıktan sonra “Devam Et” butonuna tıklanarak sunum hazır hale getirilir.

Araçla sunumlar oluşturulduktan sonra kullanıcılar dilediği gibi çalışmaları özelleştirebilir. Metin ve resimlerin üzerinde düzenleme yapılabilir. Burada düzenleme işini kullanıcı kendi yapacağı gibi araçtan da yardım alabilir.

Araçtan sunumun düzenlenmesini istemek için araç çubuğu üzerinden “Al ile Düzenle” seçeneğine tıklanmalıdır. Al’in kullanma paneli ekranın sağ tarafında açılır.

Tüm temalar bu panel üzerinde değiştirilebilir. Sunuma yeni kart ekleme yapılabilir. Mevcut sunum düzeltilebilir ya da genişletilebilir. Bilgiler tablo şeklinde biçimlendirilebilir. Görsellerde de değişme yapılabilir.

Yukarıda belirtilen tüm işlemlerin gerçekleşebilmesi için ilgili alana kullanıcı taleplerini net şekilde yazıp “Gönder” butonuna tıklamalıdır. Kullanıcı Gamma Al üzerindeki araçları kullanarak gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sunumu kaydedebilir.

Araç üzerinde video ve fotoğraf eklemeye kadar birçok araç bulunuyor. Sunum metinlerine estetik görünüm kazandırmak için farklı biçimlendirme yöntemlerinden yararlanılabilir.

Gamma Al Fiyatı

Gamma Al, ücretsiz olarak kullanılabilir. Yapay zeka destekli Power Point alternatifi, kullanıcılarına sunum destekleri oluşturmaları ve sunumlarını özelleştirmeleri için 400 kredi veriyor. Her yeni web sayfası, deste ve belge için 40 kredi vermektedir.

Sunum içeriğinin yeniden yazılması, resim bulma, kart ekleme vb. yapay zekadan yararlanılan düzenlemeler içinde 10 kredi sunuyor. Sunumlardaki açıklamalarda krediye ihtiyaç duyulmaz. Başkalarını bu araca yönlendirenlerde kredi kazanabiliyor.