Gaslighting Ne Demek?

2022 yılının kelimesi olan gaslighting’i duymayan kaldı mı? Dilden dile dolaşan bu tabirin anlamı ise düşündüğünüzden çok farklı olabilir. Gaslighting kelimesi gittikçe popülerleşiyor. Özellikle de Gibi dizisindeki meşhur sahneden sonra bu kavram çok daha sık kullanılmaya başlandı. Peki gaslighting nedir? Gaslighting ne anlama gelir? Gelin beraber inceleyelim.

Gaslighting Nedir?

Gaslighting özünde bir manipülasyon tekniğidir. Bir kişi veya grubun bir yaptığı gaslighting’in sonucu düşünülenden çok daha yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Gaslighting, kişinin kendi akıl sağlığını, hafızasını ve algılarını sorgulamaya iten bir yöntemdir. Eğer bir kişi size sürekli olayları yanlış hatırladığınızı söylüyorsa, yaşanmamış olayları yaşanmış gibi anlatıyorsa, sizi sürekli şüpheye düşürüyorsa gaslighting yapıyor olabilir.

Gaslighting Ne Anlama Gelir?

Kelime anlamı olarak gaslighting “gaz lambası” anlamına gelir. Gaslighting kelimesinin kökeni de "Gas Light" isimli, 1938 yapımı bir oyundan gelir. Bu oyundaki erkek karakter, eşini deli olduğuna ikna etmek için çeşitli manipülasyon yöntemleri dener. Oyundaki gaz lambası söndüğünde de her şey ortaya çıkar ve bu eş yaşananların gerçek olmadığını anlar.

Gaslighting Belirtileri

Karşı çıkma : Birine bir anınızı anlatırken sürekli size “bundan emin misin”, “aslında böyle olmuştu”, “sanırım unutmuşsun” gibi şeyler söyleyip hatırladığınız şeylerin yanlış olduğuna sizi ikna etmeye çalışması.

: Birine bir anınızı anlatırken sürekli size “bundan emin misin”, “aslında böyle olmuştu”, “sanırım unutmuşsun” gibi şeyler söyleyip hatırladığınız şeylerin yanlış olduğuna sizi ikna etmeye çalışması. Kaçınma : Karşınızdaki kişi konuşmanızı anlamıyormuş gibi yapar ya da dinlemiyormuş gibi yapar.

: Karşınızdaki kişi konuşmanızı anlamıyormuş gibi yapar ya da dinlemiyormuş gibi yapar. Önemsizleştirme : Karşınızdaki kişi sizin duygularınızı önemsemiyorsa veya sizi aşırı tepki vermekle suçluyorsa.

: Karşınızdaki kişi sizin duygularınızı önemsemiyorsa veya sizi aşırı tepki vermekle suçluyorsa. İnkar : Karşınızdaki kişi sorumluluklarından kaçıyorsa ve unuttuğunu söyleyip bunun için sizi suçluyorsa.

: Karşınızdaki kişi sorumluluklarından kaçıyorsa ve unuttuğunu söyleyip bunun için sizi suçluyorsa. Yön değiştirme : Karşınızdaki kişi tartışmanın ortasında birdenbire odak değiştirip sizin inandırıcılığınızı sorguluyorsa.

: Karşınızdaki kişi tartışmanın ortasında birdenbire odak değiştirip sizin inandırıcılığınızı sorguluyorsa. Stereotipleme: Bir kişi, sizin cinsiyetiniz, ırkınız, etnik kökeninin, cinsel yöneliminiz, milliyetiniz veya yaşınızla ilgili olumsuz kalıpları bilinçli olarak kullanıyorsa.

Gaslighting belirtileri gösteriyor olabilir. Bu durumu karşınızdaki kişi ile konuşun ve ne yapmaya çalıştığını öğrenin. Gaslighting kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız da karşınızdaki kişiyle aranıza mesafe koyun ve ondan olabildiğince uzaklaşın. Gaslighting size büyük ölçüde zarar verebilir ve sizi psikolojik olarak çökertebilir.

Gaslighting ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bu kelimeyi ilk nerede duydunuz? Size daha önce hiç gaslighting yapıldı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.