Geçmişten Günümüze PlayStation'ın Değişimi ve Gelişimi

Sony bu sene içerisinde PlayStation 5 ile karşımıza çıkacak. Yeni nesil konsolun çıkışından önce PlayStation konsollarının geçmişten günümüze değişimine ve gelişimine göz atalım.

Geçmişten Günümüze PlayStation Modelleri

Sony bu seneyi oldukça dolu bir şekilde geçirecek gibi gözüküyor. Bu sene içerisinde yeni nesil konsolunu tanıtacak ve satışa sunacak olan şirket, PlayStation 5'e dair detayları büyük bir başarıyla korumaya devam ediyor. Şu an için yeni konsol ile ilgili bilinen detaylar oldukça kısıtlı olsa da şirketin geçmişine bakıp önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşabileceğimizi tahmin edebiliriz.

Sony PlayStation

Çıkış Tarihi: 03 Aralık 1994

Satış Miktarı: 102.490.000

Japonya'da tanıtılan ve yaklaşık dokuz yıl gibi bir sürede yüz milyon birimin üzerinde satan PlayStation, bu satış barajını geçen ilk oyun konsolu oldu. Bu başarısı ile birlikte şirketin motivasyonunu da yukarıya taşıyan oyun konsolu, pek çoğumuzun ilk göz ağrısı niteliğinde.

Yaklaşık 299 dolar tavsiye edilen satış fiyatı ile birlikte rakiplerine göre oldukça rekabetçi bir tutuma sahip olan konsolun ana başarı sebeplerinden birisinin bu olduğu söylenebilir.

Sony PlayStation 2

Çıkış Tarihi: 04 Mart 2000

Satış Miktarı: 155.000.000

Önceki Modelden İtibaren Geçen Süre: 5 Yıl 3 Ay

Kalın ve ince olarak iki farklı yapıda karşımıza çıkan PlayStation 2, temel olarak gerçek bir dönüm noktası sayılabilir. Artan performans ile birlikte daha başarılı oyunlarla karşılaştık. Nitekim yaklaşık on bir bin adetten oluşan geniş oyun kütüphanesi de bunun olmasında gayet etkili oldu.

Geriye dönük uyumluluğu, DVD sürücüsü, internet bağlantısı ve beklenmedik bir şekilde sunduğu dikey duruşu ile birlikte PlayStation 2, görenleri büyülemeyi ve kendine aşık etmeyi başarmıştı.

Sony PlayStation 3

Çıkış Tarihi: 11 Kasım 2006

Satış Miktarı: 155.000.000

Önceki Modelden İtibaren Geçen Süre: 6 Yıl 8 Ay

2005 ve 2006 yılları oyunlar için gelişimin zirve yapmaya başladığı oldukça garip bir yıldı. Sektörde rekabet oldukça sertleşmeye başlamış, konsollar arasındaki farklar bu dönemlerde öne çıkmaya başlamıştı.

Yaklaşık 599 dolar çıkış fiyatına sahip olan PlayStation 3 ilk dönemlerde önemli satış sorunları ile başa çıkmaya çalıştı. Bunun böyle gitmeyeceğini anlayan şirket konsolun içerisinde bazı değişiklikler yaptı ve daha uygun bir fiyat ile satışa sundu. Ancak bu süreçte Xbox 360'a kayan oyuncular ise en büyük kayıplardan birisi oldu. Bu hata Sony'i halen rahatsız eden hatalardan birisi konumunda.

Sony PlayStation

Çıkış Tarihi: 15 Kasım 2013

Satış Miktarı: 106.000.000 (Hala Artmaya Devam Ediyor.)

Önceki Modelden İtibaren Geçen Süre: 6 Yıl

Ve modern göz ağrımız. Kendisi yakın bir zamanda yerini yeni nesil konsola kaptıracak olsa da pek çoğumuz için ayrı bir yere sahip olacaktır. Hem güç, hem aksesuarlar hem de diğer yönleri ile önemli bir devrim olan PlayStation 4, PlayStation 5'e yönelik beklentilerin artmasında en önemli nedenlerden birisi.

Peki siz yeni nesil konsoldan neler bekliyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.