Geçmişten Günümüze Tüm XBOX Konsolları

Microsoft'un en büyük girişimlerinden biri olan şeyde oyun konsolu çıkarmaktı. İşte bu oyun konsolunun ismi Xbox'idi. Geçmişten günümüze Xbox birçok defa evrim geçirdi. Öyle ki kimi zaman PlayStation'ın önüne geçti ama bir şey vardı ki o da dünden bugüne Xbox birçok oyuncunun kalbinde yer etti. Kimi zaman geldi pek beğenilmedi kimi zaman geldi çok sevildi. Ancak şunu biliyoruz ki kendisi en iyi oyun konsollarında biriydi. Peki geçmişten günümüze Xbox serisi neler? Gelin yakından bakalım.

Geçmişten Günümüze Xbox Serisi

Xbox

Xbox 360

Xbox 360 S

Xbox 360 E

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

XBOX SERIES S

XBOX SERIES X

Xbox

Efsane hayatımıza 2001 yılında girmiş ve dünden bugüne Xbox serisinin ilk serisiyle 299 dolar ile satışa sunulmuştu.En çok satan oyunu ise Halo idi. Konsol ilk zamanlar 500 binden fazla satılmıştı ve Playstation'ın yeni rakibi olmaya başlamıştı. O zaman PlayStation 2 piyasada iken Microsoft piyasaya daha yeni giriyordu.

Xbox 360

2005 yılında girmiş ve 400 dolar gibi bir fiyata satılıyordu. Microsoft artık Sony'nin büyük bir rakibi idi. Ancak 360 serisi büyük hüsran ile sonuçlanmıştı. Çünkü cihaz çok fazla ısınıyor ve hata veriyordu.

Xbox 360 S

Hatasını anlayan Microsoft 5 yıl sonra Yaklaşık 300 dolar fiyatı ile 360'ı piyasaya sürdü ve bir diğer konsolda olan hatalar artık bu cihazda pek yoktu.

Xbox 360 E

200 dolar bir fiyatla karşımıza gelen E serisi kompakt bir yapıya sahip de aynı zamanda fiyatı ile diğer Xbox konsollarına göre daha ucuzdu.

Xbox One

2012 yılında hayatımıza girmiş 500 dolarlık bir fiyatla karşımıza gelmişti. Xbox One'da oynanan en çok oyun ise Call of Duty Black Ops 3'tü.

Xbox One S

2016 yılında çıkmış diğer Xbox konsollarına göre daha kompakt bir yapıya sahipti

Xbox One X

Microsoft büyük adımlar atmış ve 4K ile oyun deneyimi sunmayı amaçlamışltır. 12 GB'lık RAM'e sahip olan konsol ayriyeten 1 Terabaytlık hafıza desteği bulunmaktaydı.

Xbox SERIES S

2020 yılında hayatımıza girmiş ve 10 Gigabyte'lık GDDR6 RAM'e sahiptir.

Xbox SERIES X

1 Terabaytlık hafızası16 GB'lık RAM'i 8 GB işlemcisi ile son Xbox serisi olan ve 2020 yılında hayatımıza giren konsol birçok yeni özellikleri karşımıza geldi. Zamanında yapılan birçok hata şu an bu cihazda neredeyse yok.

Bu içeriğimizde sizler için geçmişten günümüze tüm Xbox konsollarını bir araya getirdik. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce en iyi Xbox konsolu hangisiydi, ayrıca Xbox mı tercih edersiniz PlayStation mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.