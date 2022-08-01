Geçmişten Günümüze Windows İşletim Sistemleri

Hayatımızın bir parçası olan Windows işletim sistemi 20. yüzyılda 1985 yılında hayatımıza girmiştir. Bu bilgisayar dünyasında bir vazgeçilmez olacaktı. Öyle ki işletim sistemi denilince akla gelen ilk isimlerden biri oldu. Windows işletim sisteminin MacOS ve linux gibi rakipleri olsa da dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemi Windows oldu.

Geçmişten bugüne birçok tasarım değişikliğine giden Windows işletim sistemi, bazıları milyonlarca kullanıcının kalbini çalarken, bazıları ise milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilmedi. 37 Yıllık bir geçmişe sahip olan Windows işletim sisteminin ilk sürümü 1.0 iken son sürümü Windows 11 oldu. Daha önceleri Windows 10’dan sonra başka bir işletim sistemi yayımlamamayı düşündükleriyle ilgili haberler çıksa da Microsoft durmadı ve Windows 11’i kullanıcılara 2021 yılında yayımladı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates dünyada birçok başarıya imza atmış ve imza atmaya devam etmektedir. Peki ya geçmişten bugüne uzanan bu yolculukta Windows’un tüm sürümleri neler? Sizler için kronolojik sırayla anlatıyoruz.

Tüm Windows İşletim Sistemleri

Windows 1.0

Windows 2.0

Windows 3.0

Windows NT 3.5

Windows 95

Windows 98

Windows ME

Windows 2000

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 10

Windows 11

Windows 1.0

Kişisel bilgisayarların işletim sistemi olan Windows, 1.0 sürümü ile 1985 yılında kullanıcılarına sunuldu. Grafik arayüzü, NotePad ve mouse desteği ile birçok kullanıcının gözdesi oldu. Özellikle mouse desteği çok önemli ve kullanışlı bir yenillikti. Çünkü tarihteki ilk bilgisayarlar klavye üzerindeki tuşlar ile kontrol ediliyordu.

Windows 2.0

Birçok şirketin ve kişisel kullanıcının vazgeçilmezi olacak. Word ve Excel uygulamaları bu sürüm ile hayatımıza girecekdi. 1.0 Sürümünden 2 yıl sonra piyasaya çıkan Windows 2.0 sürümü kullanıcı deneyimini daha da geliştirdi ve 2.1 sürümü çıkmıştı.

Windows 3.0

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha iyi grafikleri ile karşımıza çıktı. Ayrıca 3.1 güncellemesi ile milyonların oynadığı ”Mayın Tarlası” oyunu bu işletim sistemi ile hayatımıza girdi.

Windows NT 3.5

Microsoft sadece kişisel kullanıcıları değil şirketleri de düşünüyordu. İş odaklı geliştirilen bu sürüm TCP/IP desteğini de içermekteydi.

Windows 95

Microsoft Windows’un başarılı olduğunu görünce yepyeni özellikleri ile gelen Windows 95’i tanıttı. Bu sürüm Windows için bir devrin başlangıcı olacaktı. Windows 95 ile gelen en yeni özellik, "Başlat" menüsü ve Internet Explorer’du. Ancak Internet Explorer diğer internet tarayıcılarına kıyasla yavaş olduğundan yakın zamanda kullanıma kapatıldı ve bir devir sona erdi.

Windows 98

Windows 95’in başarısını gören Microsoft, Windows 98 işletim sistemini yayımladı. Windows 98’in en öne çıkan özellikleri arasında web deneyimine odaklanmasıydı. Active Deskop Outlook Express, Frontpage Express, Microsoft Chat ve NetMeeting gibi uygulamalar ilk defa burada hayatımıza girdi.

Windows ME

Windows işletim sisteminin en popüler uygulamalarından olan Windows Media Player ve Internet Explorer büyük değişikliklere uğradı. Fakat 95 ya da 98 işletim sistemleri kadar başarılı bir işletim sistemi olmadığı kullanıcılar tarafından çok söylendi.

Windows 2000

2000 yılında iki işletim sistemi çıkaran Microsoft, Windows Me’den sonra Windows 2000’i piyasaya sürdü. Windows 2000 daha çok iş odaklı geliştirilen bir işletim sistemiydi.

Windows XP

Microsoft şirketi Windows XP ile yeni bir çağa ayak bastı ve kişisel bilgisayar arayüzü tam olarak bu işletim sistemi ile önümüze geldi diyebiliriz. Eski sürümlere karşı modern bir arayüze sahipti ve birçok kullanıcının akıllarında yer alan başlangıç sesi, masaüstü duvar kağıdı ve arama yaparken köpek figürü, bir nostalji oluşturmuştu. Günümüzde halen birçok kullanıcısı olan Windows XP, en sevilen Windows işletim sistemleri arasında yer almakta.

Windows Vista

Windows 7’nin arayüzüne çok benzeyen Windows Vista, birçok kullanıcı tarafından hem seviliyor hem de yeni donanımlarda iyi çalışmamasından dolayı birçok kullanıcı tarafından beğenilmiyordu. 2001 Yılında hayatımıza giren XP sürümünün ardından 2007 yılından 6 yıl sonra Windows Vista geldi.

Windows 7

En sevilen Windows sürümleri arasında yerine alan Windows 7, Vista’dan 2 yıl sonra hayatımıza girdi. Bu sürüm Vista’nın başarısızlığını adeta ortadan kaldırdı. Birçok kullanıcı tarafından halen çok sevilmekte ve kullanılmakta.

Windows 8

Şimdiye kadar olan arayüzlerinden çok farklı bir şekilde kullanıcıların karşısına gelen Windows 8, "Başlat" menüsünün tam ekran olması ile çok dikkat çekmekteydi birçok kullanıcı başlat menüsündeki tasarımı çekici bulmuş olsada, pek kullanışlı bulamadı. Bu yeni tasarım hoş görünsede kullanışlı olmadığı yüzünden Microsoft şirketini sıkıntıya soktu.

Windows 10

2015 Yılında hayatımıza giren Windows 10, Windows 8’in yerini almış ve birçok kullanıcı Windows 8’den Windows 10’a geçmeye başlamıştı. Bu geçişlerin en büyük nedenlerinden biri olan Windows, eski "Başlat" menüsü tasarımını geri getirmiş olmasıydı.

Windows 11

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Windows 11, Microsoft’un son ve güncel Windows sürümüdür. Buradaki en öne çıkan yenilik ise "Başlat" menüsünün sol alt kısımda değil de orta kısımda bulunmasıdır. Ayrıca arayüz ve tasarımlar çok daha gelişmiştir.

Bu içeriğimizde şimdiye kadar olan tüm Windows sürümlerini kronolojik sıra ile anlattık. Sizlerin en beğendiği Windows işletim sistemi hangisi, daha önce hangi işletim sistemlerini kullandınız? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.