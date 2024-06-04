Tablet, bilgisayar ve akıllı telefon satın alırken fiyatın yanı sıra cihazların donanım özelliklerine bakarız. Bu donanım özellikleri arasında genellikle işlemci ve bataryanın performansı dikkate alınıyor. Batarya ve işlemcilerin performansıyla ilgili bilgi edinmek istediğinizde Geenbench testi yaptırabilirsiniz.

Biz de bu rehberde MacOS, Android, Linux, iOS ve Windows işletim sistemli cihazlarda yapılabilen Geekbench testi nedir ve nasıl yapılır sorularını yanıtladık.

Geekbench Testi Nedir?

Geekbench testi son sürümü olarak ifade edilen Geekbench 5, çapraz kıyaslama platformu şeklinde adlandırılıyor. Sadece tek butona basılarak cihazların performansları kolayca ölçülebiliyor.

Geekbench testinde temel puan 1000 şeklinde hesaplanıyor. Cihaz testten yüksek puan alırsa iyi olarak kabul edilir. Düşük puan aldığı takdirde de cihazın çok iyi olmadığına dair yorumlar yapılır. Bu temel puanın değerlendirilmesi, Intel Core i3-8100 işlemci performansı üzerinden yapılıyor.

Geekbench Testi Nasıl Yapılır?

Geekbench testi yapmak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak link üzerine tıklanarak testin yapılacağı cihaza uygun olan Geekbench 5 versiyonu indirilir.

üzerine tıklanarak testin yapılacağı cihaza uygun olan Geekbench 5 versiyonu indirilir. Geekbenck 5 yazılımı cihaza kurulur.

Kurulum işleminin ardından Geekbench 5 açılarak teste başlanır.

Geekbench testi yapılacak cihazın işletim sistemine göre Geekbench 5 versiyonunu seçmek için indirme butonlarının alt kısmına bakabilirsiniz. Bu noktada test için gereken sistem gereksinimleri yer alıyor.

Yalnız Geekbench 5 testi yaptırmak için ücret ödemeniz gerekiyor. Birden fazla cihaz için Geekbench testi yapılacaksa fiyat biraz yükseliyor. Cihaza bu yazılımı indirdikten sonra kurulum için gerekli izinlere onay verilerek istenilen bilgilerde girilmelidir. İndirme ve kurulum işlemleri çok kısa sürer.

Geekbench 5 testine başlamadan önce mutlaka cihazın arka planında başka işlemlerin yürütülüp yürütülmediğine bakılmalıdır. Aynı zamanda test için cihaz bataryasının da dolu olması gerekiyor. Test süresi, cihazların kendi özellikleri ve işletim sistemlerine farklılık gösteriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Geekbench testiyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları şu şekildedir:

1. Geekbench Testi Sonuçları Ne Kadar Güvenli?

Tablet, bilgisayar ve akıllı telefonların hem bellek hem de işlemci performanslarını ölçmek için yapılan Geekbench testinde farklı sonuçlar çıkabilir. Farklı sonuçların çıkmasının nedenleri, farklı donanım yapıları ve cihaz modelleri arasındaki farklardan kaynaklanıyor. Böyle durumlar için özellikle cihazlara daha çok Geekbench testi yapılmalı ve farklı cihazların test sonuçları dikkatli karşılaştırılmalıdır.

2. Geekbenck Testi Sonuçları Nasıl İyileştirilir?

Geekbench testi sonuçlarının iyileştirilmesi için cihazların gereksiz süreçleri sonlandırılmalıdır. Bunun yanı sıra cihaz donanımı güncel tutulmalı ve arka planda çalışan uygulamalar kapatılmalıdır. Cihazların soğutma sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı da Geekbench testi sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli rol oynuyor.

3. Geekbench Testinde Çok Çekirdekli Performans ve Tek Çekirdekli Performans Nedir?

Geekbench testinde çok çekirdekli performansla cihazların tüm çekirdekleri kullanılarak hızlılık seviyeleri ölçülür. Tek çekirdekli performansla da cihazın sadece tek çekirdekle çalıştığında ne kadar hızlı olduğu ölçülür. Çok çekirdekli performansta yoğun işlemler ve çoklu görevler önem arz ediyor. Tek çekirdekli performanstaysa günlük görevler dikkate alınır.