En İyi Genshin Impact Karakterleri

Çok kısa bir süre içerisinde çok büyük başarılar ve gelirler elde eden Genshin Impact oyuncular tarafından oldukça sevildi. Çıkışından 2 yıl sonra Türkçe dil desteğine de kavuşan Genshin Impact artık ülkemizde daha büyük kitlelere ulaşacak.

Oyunun Türkçe olmasıyla birlikte pek çok yeni oyuncu da Genshin Impact’i öğrenmeye çalışıyor. Genshin Impact karakterleri ile meşhur bir oyun. Pek çok yeni oyuncu Genshin Impact karakterleri arasından hangisi ile oynaması gerektiğini bilmiyor. Oyuncuların bazıları ana karakterini görüntüsüne göre, bazıları da oynanışa göre seçiyor. Oynanış ve görüntünün haricinde karakterini özelliklerine ve genel istatiktiklere göre seçenler de var.

Biz de sizler için Genshin Impact karakterleri arasından en iyi olanları sizler için seçtik. Oyuncular tarafından en çok kullanılan Genshin Impact karakterleri karakterlerini aşağıda listeledik. Bakalım listemizde hangi karakterler var.

Oyuncular Tarafından En Çok Tercih Edilen Genshin Impact Karakterleri

Venti

Ganyu

Hu Tao

Yae Miko

Arataki Itto

Raiden Shogun

Venti

Ok ve yay kullanabilen ve oyundaki en iyi support karakter olan Venti element hasarı çıkarabilme potansiyeli bakımından da oldukça tercih edilesi bir karakter. Mondstadt'daki bir ozan olan Venti, support rolünde oynamak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği karakterlerden biridir.

Ganyu

Ventinin adeta DPS versiyonu olan Ganyu, buz elementi ile saldırır. Oldukça yüksek hasarlar çıkarabilen Ganyu oyundaki en iyi karakterlerden biridir. Alan hasarı yapan ve düşmanlarını dondurabilen Ganyu her Genshin Impact oyuncusunun sahip olmak isteyebileceği bir karakter.

Hu Tao

Ateş elementini kullanan Hu Tao, ölümcül mızrak darbeleri ile düşmanları hızlıca ortadan kaldırabilen bir karakterdir. Mızrak ve ateş kombinasyonu oldukça iyi bir ikili diyebiliriz. Pek çok oyuncu bu kombinasyondan ötürü Hu Tao’yu tercih ediyor.

Yae Miko

Elektrik hasarı vuran Yae Miko oldukça hoş animasyonlara sahip bir karakterdir. Pek çok kişi Yae Mikoyu görüntüsü için tercih etse de oldukça güçlü bir karakterdir. Hem görüntü hem de işlevsellik arayanlar için en iyi seçin Yae Miko olacaktır.

Arataki Itto

Şüphesiz oyundaki en karizma karakter olan Arataki Itto, ağır silah ve toprak elementiyle saldıran bir karakter. Toprak elementi ile DPS yapmak istiyorsanız oyundaki tek seçeneğiniz Arataki Itto. Görüntüsü için de oynayanın çok olduğunu tahmin edebiliyoruz ancak amacınız yüksek hasar vurmaksa Arataki Itto’yu tercih edebilirsiniz.

Raiden Shogun

Genshin Impact oyuncu toplulukları içerisindeki en çok tercih edilen karakterlerden biri olan Raiden Shogun kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir karakter. Saldırı animasyonu, görüntüsü ve gücünden ötürü pek çok oyuncuyu kendine hayran bırakan bu karakter elektrik elementini seven her oyuncunun sahip olmak isteyebileceği bir karakter.

En iyi Genshin Impact karakterlerini sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Oyuna yeni başlayanların ya da biraz vakit geçirmiş kişilerin işine yarayacak, rehber niteliğindeki bu yazımız umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Genshin Impact’e başlamayı düşünüyor musunuz? Genshin Impact karakterleri arasında sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.