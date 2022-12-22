Genshin Impact Steam'e Gelecek mi?

Genshin Impact, miHoYo tarafından geliştirilen bir aksiyon-rol yapma oyunudur. 2020 yılında çıkan Genshin Impact, hem mobilde hem de PC’de oldukça sevilen bir oyun oldu. Özellikle de Genshin Impact’in mobil sürümü bizlere mobil oyunculuğun hangi seviyelerde olduğunu çok iyi bir şekilde göstermiş oldu.

PlayStation 4, PlayStation 5, Android, iOS, PC ve GeForce Now üzerinden oynayabileceğiniz Genshin Impact’i neredeyse her platformda oynayabiliyorsunuz. Bir yer hariç. Steam.

Genshin Impact’in PC sürümünü Epic Games’den ya da kendi istemcisi üzerinden oynamanız mümkün. Her nasılsa Genshin Impact’i Steam üzerinden oynamak şu an için mümkün değil. Bunun pek çok olası sebebi olabilir.

İyi bilindiği üzere Epic Games, bazı PC oyunlarını ilk 1-2 yıl boyunca kendi platformunda tutuyor ve başka platformlarda (Steam) yayınlanmasını istemiyor. Bunun bedeli olarak da firmalara para ödüyor. Pek çok oyunun Epic Games’e özel olarak çıkış yapıp ardından Steam’de de yer aldığına şahit olduk. Acaba benzer bir durum Genshin Impact için de geçerli mi?

Genshin Impact Steam’e Ne Zaman Gelir?

Resmi hiçbir kaynak olmamasına rağmen pek çok otorite Genshin Impact’in er ya da geç Steam’e geleceğine inanıyor. Bunun en büyük sebebinin ise Genshin Impact’in çok iyi bir iş çıkarması ve dudakları uçuklatacak gelirler elde etmesi. Steam, Genshin Impact gibi bir oyunun kendi platformunda olmasını elbette ister. Özellikle de bu platformun kendisine ait bir el konsolu varsa.

Steam Deck ülkemizde kullanılmasa da globalde yavaş yavaş kendine yer ediniyor. Olumlu olumsuz pek çok geri dönüş alan Steam Deck yıllar içerisinde iyi bir el konsolu olacak gibi gözüküyor. Genshin Impact’in de mobil platfomlarda ne kadar iyi bir iş çıkardığını zaten gördük. Dolayısıyla Genshin Impact’in Steam Deck’e gelmesi pek çok kişiyi heyecanlandıracaktır. Bu nedenle genel inanç bir gün elbet Genshin Impact’in Steam’e geleceği yönünde. Resmi bir haber gelene kadar bizler de sizler gibi bekliyor olacağız.

Genshin Impact’in Steam’e gelip gelemeyeceğini irdelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce Genshin Impact Steam’e gelecek mi? Gelirse ne zaman gelir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.