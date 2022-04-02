2020'nin en iyi mobil aksiyon rpg oyunu Genshin Impact PC oyuncularının da favori oyunlarından. Genshin Impact ücretsiz indirilebilir!

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Genshin Impact, PC ve mobil oyuncular tarafından sevilen anime aksiyon rpg oyunu. miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz aksiyon rol yapma oyunu, sihir, karakter değiştirme ve oyuncuların yeni karakterler, silahlar ve başka kaynaklar elde etmeleri için gacha oyunundan para kazanma özelliğini kullanan fantastik bir açık dünya ortamı ve aksiyon tabanlı savaş sistemine sahip. Genshin Impact Steam değil, direkt geliştiricinin sitesinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Genshin Impact Özellikleri

Birbirinden farklı karakterler,

Birbirinden farklı yaratıklar,

Fantastik bir dünya,

Aksiyon dolu anlar,

Kaliteli görsel efektler,

Başarılı ses efektleri

Oyun yalnızca online oynanabiliyor ve dört oyuncunun birlikte oynamasına izin veren sınırlı bir çok oyunculu (multiplayer) moda sahip. Genshin Impact, her biri bir öğeye bağlı olan ve onunla ilişkili bir Tanrı tarafından yönetilen yedi farklı ülkeye ev sahipliği yapan Teyvat’ın fantastik dünyasında geçiyor. Hikaye, Gezgin olarak anılan birçok dünyayı dolaşan ancak Teyvat’taki bilinmeyen bir Tanrı tarafından diğer ikizlerinden ayrılan bir ikizi takip ediyor. Kayıp kardeşlerini aramak için yeni arkadaşları Paimon ile Teyvat boyunca seyahat ederler ve dünya ve ulusların meselelerine karışırlar.

Genshin Impact oyuncunun bir partide değiştirilebilir dört karakterden birini kontrol etmesine olanak tanıyan açık dünya aksiyon rpg oyunu. Karakterler arasında geçiş hızlı bir şekilde yapılabiliyor ve oyuncuya birkaç farklı beceri ve saldırı kombinasyonunu kullanması için dövüş sırasında yapılabiliyor. Karakterlerin güçlü yönleri, bir karakterin seviyesini yükseltmek ve karakterlerin donandığı silahları geliştirmek gibi çeşitli şekillerde geliştirilebilir. Keşfe ek olarak oyuncu ödüller için çeşitli zorluklar deneyebiliyor. Bu zorlukların tamamlanması oyuncuya Macera Sıralamasını yükseltme yolunda ilerleme sağlıyor, bu da yeni görevlerin zorlukların kilidini açıyor ve Dünya Seviyesini yükseltiyor. Dünya Seviyesi dünyadaki düşmanların ne kadar güçlü olduğunun ve onları yenmenin verdiği ödüllerin enderliğinin bir ölçüsüdür.

Oyuncu karakterleri kontrol edebiliyor ve dayanıklılıkla sınırlı koşma, tırmanma, yüzme ve süzülme gibi eylemler gerçekleştirebiliyor. Bazı karakterler oyuncuya araziyi geçerken yardımcı olabilecek bir yol oluşturmak için suyu dondurmak gibi ortamı değiştirebilecek yeteneklere sahip. Dünya çapında oyuncuların çarpabileceği birçok ışınlanma noktası var ve Yedi Heykeller olarak bilinen heykeller karakterleri iyileştirip canlandırabiliyor ve oyuncu dayanıklılığını artırmak gibi faydalar sağlayabiliyor. Yiyecek ve cevher gibi eşyalar açık dünyadan temin edilebilirken, düşmanlar ve hazine sandıkları bir karakterin gücünü artırmak için kullanılabilecek başka kaynak türlerini düşürüyor. Bazı yiyecekler karakterlerin sağlığını yenilerken diğerleri çeşitli istatistikleri güçlendiriyor. Cevher rafine edilebiliyor ve ardından silah gücünü artırmak veya silahlar oluşturmak için kullanılabiliyor.

Her karakterin iki benzersiz dövüş yeteneği var. Doğal beceri kullanımdan hemen sonra soğuma süresi dışında herhangi bir zamanda kullanılabiliyor. Buna karşılık doğal patlamanın kullanıcının düşmanları yenerek veya temel statüler oluşturarak elemental enerjiyi biriktirmesini gerektiren bir enerji maliyeti var. Karakterler sırasıyla buz, doğa, ateş, su, hava, elektrik ve toprağa karşılık gelen yedi doğal elementten biri (soğuk, dendro, ateş, su, anemo, elektro, geo) üzerinde kontrole sahip. Bu öğeler farklı şekillerde etkileşime girebiliyor. Örneğin; su saldırısı bir hedefe isabet ettiğinde düşman ıslak statüsünü alıyor veya soğuk saldırısı ile vurulduğunda soğuk oluyor.

Çok oyunculu mod iş birliği (co-op) şeklinde. Dünya genelinde en fazla 4 oyuncu birlikte oynayabiliyor. Oyuncu eşleme başka bir oyuncuyla bağlantı kurma isteği gönderilerek yapılabiliyor. Oyun çapraz platform (platformlar arası) oynama özelliğine sahip böylece herhangi bir platformdaki oyuncular birbirleriyle oynayabiliyor. Oyuncular görevleri tamamladıkça hikayede ilerlemekle kalmıyor yeni karakterlerin de kilidini açıyorlar ve gacha mekaniği ile daha fazla karakter elde edebiliyor.

Genshin Impact İndir

Windows, Android ve iOS platformunda yayınlanan Genshin Impact günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile adından söz ettirmeye devam eden yapım, dünyanın dört bir yanından oyuncuları zengin ve sürükleyici bir atmosfere götürerek aksiyon dolu anlar geçirmelerini sağlıyor.