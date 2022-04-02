Genshin Impact
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 977
- DOSYA BOYUTU 127.60 MB
- Üretici miHoYo Limited
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2020'nin en iyi mobil aksiyon rpg oyunu Genshin Impact PC oyuncularının da favori oyunlarından. Genshin Impact ücretsiz indirilebilir!
Genshin Impact, PC ve mobil oyuncular tarafından sevilen anime aksiyon rpg oyunu. miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz aksiyon rol yapma oyunu, sihir, karakter değiştirme ve oyuncuların yeni karakterler, silahlar ve başka kaynaklar elde etmeleri için gacha oyunundan para kazanma özelliğini kullanan fantastik bir açık dünya ortamı ve aksiyon tabanlı savaş sistemine sahip. Genshin Impact Steam değil, direkt geliştiricinin sitesinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Genshin Impact Özellikleri
- Birbirinden farklı karakterler,
- Birbirinden farklı yaratıklar,
- Fantastik bir dünya,
- Aksiyon dolu anlar,
- Kaliteli görsel efektler,
- Başarılı ses efektleri
Oyun yalnızca online oynanabiliyor ve dört oyuncunun birlikte oynamasına izin veren sınırlı bir çok oyunculu (multiplayer) moda sahip. Genshin Impact, her biri bir öğeye bağlı olan ve onunla ilişkili bir Tanrı tarafından yönetilen yedi farklı ülkeye ev sahipliği yapan Teyvat’ın fantastik dünyasında geçiyor. Hikaye, Gezgin olarak anılan birçok dünyayı dolaşan ancak Teyvat’taki bilinmeyen bir Tanrı tarafından diğer ikizlerinden ayrılan bir ikizi takip ediyor. Kayıp kardeşlerini aramak için yeni arkadaşları Paimon ile Teyvat boyunca seyahat ederler ve dünya ve ulusların meselelerine karışırlar.
Genshin Impact oyuncunun bir partide değiştirilebilir dört karakterden birini kontrol etmesine olanak tanıyan açık dünya aksiyon rpg oyunu. Karakterler arasında geçiş hızlı bir şekilde yapılabiliyor ve oyuncuya birkaç farklı beceri ve saldırı kombinasyonunu kullanması için dövüş sırasında yapılabiliyor. Karakterlerin güçlü yönleri, bir karakterin seviyesini yükseltmek ve karakterlerin donandığı silahları geliştirmek gibi çeşitli şekillerde geliştirilebilir. Keşfe ek olarak oyuncu ödüller için çeşitli zorluklar deneyebiliyor. Bu zorlukların tamamlanması oyuncuya Macera Sıralamasını yükseltme yolunda ilerleme sağlıyor, bu da yeni görevlerin zorlukların kilidini açıyor ve Dünya Seviyesini yükseltiyor. Dünya Seviyesi dünyadaki düşmanların ne kadar güçlü olduğunun ve onları yenmenin verdiği ödüllerin enderliğinin bir ölçüsüdür.
Oyuncu karakterleri kontrol edebiliyor ve dayanıklılıkla sınırlı koşma, tırmanma, yüzme ve süzülme gibi eylemler gerçekleştirebiliyor. Bazı karakterler oyuncuya araziyi geçerken yardımcı olabilecek bir yol oluşturmak için suyu dondurmak gibi ortamı değiştirebilecek yeteneklere sahip. Dünya çapında oyuncuların çarpabileceği birçok ışınlanma noktası var ve Yedi Heykeller olarak bilinen heykeller karakterleri iyileştirip canlandırabiliyor ve oyuncu dayanıklılığını artırmak gibi faydalar sağlayabiliyor. Yiyecek ve cevher gibi eşyalar açık dünyadan temin edilebilirken, düşmanlar ve hazine sandıkları bir karakterin gücünü artırmak için kullanılabilecek başka kaynak türlerini düşürüyor. Bazı yiyecekler karakterlerin sağlığını yenilerken diğerleri çeşitli istatistikleri güçlendiriyor. Cevher rafine edilebiliyor ve ardından silah gücünü artırmak veya silahlar oluşturmak için kullanılabiliyor.
Her karakterin iki benzersiz dövüş yeteneği var. Doğal beceri kullanımdan hemen sonra soğuma süresi dışında herhangi bir zamanda kullanılabiliyor. Buna karşılık doğal patlamanın kullanıcının düşmanları yenerek veya temel statüler oluşturarak elemental enerjiyi biriktirmesini gerektiren bir enerji maliyeti var. Karakterler sırasıyla buz, doğa, ateş, su, hava, elektrik ve toprağa karşılık gelen yedi doğal elementten biri (soğuk, dendro, ateş, su, anemo, elektro, geo) üzerinde kontrole sahip. Bu öğeler farklı şekillerde etkileşime girebiliyor. Örneğin; su saldırısı bir hedefe isabet ettiğinde düşman ıslak statüsünü alıyor veya soğuk saldırısı ile vurulduğunda soğuk oluyor.
Çok oyunculu mod iş birliği (co-op) şeklinde. Dünya genelinde en fazla 4 oyuncu birlikte oynayabiliyor. Oyuncu eşleme başka bir oyuncuyla bağlantı kurma isteği gönderilerek yapılabiliyor. Oyun çapraz platform (platformlar arası) oynama özelliğine sahip böylece herhangi bir platformdaki oyuncular birbirleriyle oynayabiliyor. Oyuncular görevleri tamamladıkça hikayede ilerlemekle kalmıyor yeni karakterlerin de kilidini açıyorlar ve gacha mekaniği ile daha fazla karakter elde edebiliyor.
Genshin Impact İndir
Windows, Android ve iOS platformunda yayınlanan Genshin Impact günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile adından söz ettirmeye devam eden yapım, dünyanın dört bir yanından oyuncuları zengin ve sürükleyici bir atmosfere götürerek aksiyon dolu anlar geçirmelerini sağlıyor.
Genshin Impact
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 221
- DOSYA BOYUTU 145.00 MB
- Üretici miHoYo Limited
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Genshin Impact PC ve mobilde oynanabilen popüler aksiyon rpg oyunu. Anime severler için eşsiz bir açık dünya oyunu
Genshin Impact, Windows PC ve mobil cihazlarda (Android ve iOS) oynanabilen ücretsiz aksiyon rol yapma oyunu. Anime çizgilerini beğenenlerinin favori mobil oyunlarından Genshin Impact açık dünya oyunları severleri de bir araya getiriyor. Genshin Impact Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Sadece Google Play Store’da 10 milyon indirmeyi geçen yapım, Google tarafından 2020’nin en iyi Android oyunu seçildi.
Genshin Impact İndir
Yaşamla dolu ve doğal enerjiyle akan geniş bir dünya olan Teyvat’a adım atın. Siz ve kardeşiniz buraya başka bir dünyadan geldiniz. Bilinmeyen bir Tanrı tarafından ayrı tutulan, güçlerinden arınmış ve derin bir uykuya dalmış olarak şimdi ilk geldiğinizden çok farklı bir dünyaya uyanıyorsunuz. Bundan hareketle her bir elementin Tanrısı olan The Seven’dan yanıtlar aramak için Teyvat boyunca yolculuğunuz başlıyor. Yol boyunca harikulade dünyanın her yerini keşfetmeye hazırlanın, çeşitli karakterlerle güçlerinizi birleştirin ve Teyvat’ın sahip olduğu sayısız gizemi ortaya çıkarın…
- Muazzam Açık Dünya: Herhangi bir dağa tırmanın, herhangi bir nehirde yüzün ve yolun her adımında dudak uçuklatan manzarayı seyrederek aşağıdaki dünya üzerinde süzülün. Ve gezinen bir Seelie’yi veya garip mekanizmayı araştırmayı bırakırsanız ne keşfedebileceğinizi kim bilebilir?
Suyu Piro ile buharlaştıracak mısınız, Elektro ile elektron mu yükleyeceksiniz yoksa Soğuk ile donduracak mısınız? Elementlere hakimiyetiniz size savaşta ve keşifte üstünlük sağlatacak.
- Güzel Görseller: Etkileyici bir sanat stili, gerçek zamanlı render ve size gerçekten sürükleyici bir görsel deneyim sunan ince ayarlanmış karakter animasyonları ile etrafınızdaki dünyanın güzelliklerini görün. Işıklandırma ve hava durumu zaman içinde doğal olarak değişiyor ve bu dünyaın her detayına hayat veriyor.
- Dinlendirici Müzikler: Etrafınızdaki geniş dünyayı keşfederken Teyvat’ın güzel seslerinin sizi içine çekmesine izin verin. Londra Filarmoni Orkestrası tarafından icra edilen oyun müzikleri ruh halinize uyacak şekilde zaman ve oynanışla sorunsuz bir şekilde değişiyor.
- Rüya Takımınızı Kurun: Teyvat’ta her biri kendine özgü kişilikleri, hikayeleri ve yetenekleri olan çeşitli karakterlerle takım oluşturun. En göz korkutucu düşmanları ve bölgeleri fethetmenize yardımcı olması için en sevdiğiniz kombinasyonları keşfedin ve karakterlerinizi geliştirin.
- Arkadaşlarla Yolculuk: Daha temel aksiyonu tetiklemek, zorlu boss dövüşlerinin üstesinden gelmek ve zorlu alanları fethederek zengin ödüller kazanmak için çeşitli platformlarda arkadaşlarınızla birlikte oynayın.
Jueyun Karst’un zirvelerinde dururken ve önünüzde uzanan yuvarlanan bulutları ve engin araziyi alırken biraz daha Teyvat’ta kalmak isteyebilirsiniz… Ama kayıp kardeşinizle yeniden bir araya gelene kadar nasıl dinlenebilirsiniz? Gezgin macera sizi bekliyor!
Genshin Impact
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16
- DOSYA BOYUTU 2662.40 MB
- Üretici miHoYo Limited
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Genshin Impact App Store'da! Gizemli yaratıklar, ilginç karakterler, savaşlarla dolu devasa açık dünya oyununda Teyvat'ın sırlarını ortaya çıkarın.
Genshin Impact, gizemli yaratıklar, ilgi çekici karakterler ve şiddetli savaşlarla dolu devasa açık dünya fantastik aksiyon rol yapma oyunu. Anime severlerin PC ve mobilde favori oyunlarından Genshin Impact’de yşamla dolu ve elementsel enerjiyle akan büyük bir dünya olan Teyvat’a seyahat ediyorsunuz. Genshin Impact App Store’dan ücretsiz indirilebilir!
Genshin Impact iOS İndir
Güzel fantastik dünya Teyvat'a hoş geldiniz! Siz ve kardeşiniz başka bir dünyadan Teyvat'a seyahat ettiniz. Geldiğinizde ayrı düşüp, şimdi de burada mahsur kalınca, her elementin tanrıları olan Yedilere dair cevaplar aramaya koyulacaksınız. Size rehberlik edecek iyi kalpli peri Paimon'un size katılmasıyla, göreviniz sizi güzel ormanlardan, hareketli kasabalardan ve tehlikeli zindanlardan geçirecek. Yolculuğunuz sizi acımasız düşmanların ve şeytani bulmacaların karşısına çıkarabilir ancak dört kişilik özel takımınıza katılıp elementlerin gücünü kullanarak tüm engelleri aşacak 30'dan fazla oynanabilir müttefike güvenebilirsiniz. Yol boyunca bu mükemmel dünyayı rahatça keşfedecek, oldukça çeşitli karakterlerle güçlerinizi birleştirecek ve Teyvat'ın sayısız sır perdesini aralayacaksınız.
- Teyvat'ı istediğiniz gibi keşfedin: Açık dünyada uçun, devasa bir denizde yüzün, dağları tırmanın ve ayak değmemiş yollara sapın. İster hikâyeyi takip etmeyi, ister göz kamaştıran çevrenin tadını çıkarmayı seçin, Teyvat keşfetmeniz için sizi bekliyor.
- Dört kişilik takım oluşturun: Her biri farklı yeteneklere, kişiliklere ve dövüş tarzlarına sahip 30'dan fazla karakterle tanışın ve kimin yanınızda savaşacağını seçin. Şövalyelerin büyük üstadı Jean'i mi seçeceksiniz? Yoksa yıldırımların ham gücünü kullanabilen büyücü Lisa'yı mı?
- Yedi elementin efendisi: Pyro, Hydro, Electro, Anemo, Dendro, Cryo ve Geo'yu kontrol ederek ve birleştirerek zorlu bulmacaları çözün ve güçlü saldırılar yapın.
- Yalnız yolculuk edin ya da birlikte avlanın: Düşmanın üzerine tek başınıza hücum edin ya da tehlikeli canavarlara karşı savaşa arkadaşlarınızı da davet edin ve birlikte bu engin dünyanın sırlarını keşfedin.