Geri Dönüşüm Kutusundan Silinen Dosyaları Geri Getirme (Mac)

Geri dönüşüm kutusundan silinen dosyaları geri getirme gerek MacOS gerek Windows işletim sistemlerinde yanlışlıkla çöp kutusunu boşaltma gibi durumların çok sık yaşanmasından ötürü en fazla ihtiyaç duyulan bir işlemdir.

Kullanıcıların yanlışlıkla sildiği dosyalar kimi zaman fotoğraf, video gibi medya ögelerini kimi zaman da içinde oldukça önemli bilgilerin yer aldığı belgeleri içeriyor. Ne yazık ki söz konusu işletim sistemlerinde kullanıcılara silinen dosyaları geri yükleme seçeneği sunulmuyor.

Kullanıcıların böyle bir seçeneğe sahip olmaması da onları silinen dosyaları kurtarma programı arayışına sürüklüyor. Güvenilir, hızlı bir süreç sunan program bulmak ise oldukça büyük bir çaba gerektiriyor.

Windows için geliştirilen çok sayıda silinen dosyayı geri getirme yazılımı olsa da Mac tarafında seçenek yelpazesinin oldukça dar olduğu söylenebilir. Bu rehberde kullanmanızı tavsiye ettiğimiz AnyRecover for macOS ise Mac'te silinen, kaybolan ve hatta bozulan dosyaları çalışacak şekilde geri yüklemenize imkân tanıyor.

Bu program, kullanıcılara fotoğraf, video, Word ve Excel gibi ofis yazılımları ile oluşturulan belge ve tablo, ses ve e-posta gibi çeşitli türlere sahip dosyaları sadece birkaç tıklamanın ardından kurtarmanıza yardımcı oluyor.

AnyRecover'in Mac versiyonunun sunduğu avantajlardan yararlanmak için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz. Bu rehberde ayrıca silinen Gmail e-postalarını kurtarma ve SSD'den veri kurtarma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini de öğrenebilirsiniz.

Geri Dönüşüm Kutusundan Silinen Dosyaları Geri Getirme Adımları

AnyRecover for Mac'i indirip yükleyin.

Geri dönüşüm kutusunu seçin.

Geri yüklemek istenen dosyaları ön izleyin ve kurtarın.

Geri dönüşüm kutusundan yanlışlıkla silinen dosyaları kurtarmak için bu adımları izleyebilirsiniz. Bu adımların nasıl uygulanacağına dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AnyRecover for Mac'i İndirme

İlk olarak AnyRecover for Mac sayfasına gidin. Programın ücretsiz sürümünü kullanmak için "Free Download" butonuna basın. Programın sunduğu daha fazla imkândan yararlanmak için "Buy Now" butonuna basarak size uygun olan planı da satın alabilirsiniz.

Programın Mac sürümünün üç ayrı planı vardır. İlki 1 aylık, ikincisi 1 yıllık, üçüncüsü ise ömür boyu kullanım sağlar.

Programı indirdikten sonra dosyanın üzerine çift tıklayın ve kurulumu tamamlamak için talimatları takip edin. "Install" butonuna basmanız hâlinde yükleme işlemi başlatılacaktır. Program yüklenene kadar bekleyin, yükleme tamamlandıktan sonra programı açın.

Geri Dönüşüm Kutusunu Seçme

Programı indirip kurulum işlemini gerçekleştirdikten sonra sıra geri dönüşüm kutusu boşaltıldıktan sonra kaybedilen önemli dosyaları kurtarmaya geldi.

Bu işlemi gerçekleştirmek için programı açtıktan sonra geri dönüşüm kutusunu seçmeniz gerekiyor. "Specify a Location" kısmında yer alan "Recycle Bin" seçeneğine basarak geri dönüşüm kutusunu seçebilirsiniz.

Geri dönüşüm kutusunu seçtikten sonra AnyRecover silinen dosyaları kapsamlı bir şekilde taramaya başlar. Tarama işlemi kullanıcı tarafından istenen herhangi bir zamanda duraklatılabilir ya da durdurulabilir. Tarama tamamen sona erdiğinde program tarama işleminin tamamlandığını bildirecektir.

Geri Yüklemek İstenen Dosyaları Ön İzleme ve Kurtarma

Tarama işleminin ardından bulunan dosyalar sol tarafta kategorize edilecektir. Örneğin bir fotoğrafı kurtarmak istiyorsanız "Photo" klasörünü seçerek filtreleme yaparsınız. Bunu yaptığınızda sağ tarafta sadece silinen fotoğraflar görüntülenir. Bütün dosyaları görmek için "All Files" klasörünü seçebilirsiniz.

Aradığınız dosyayı bulduktan sonra o dosyanın üzerine çift tıklayabilirsiniz. Dosya geri yüklenmeden önce bir ön izlemesi açılacaktır. "Recover" butonuna basarsanız dosya otomatik olarak geri yüklenecektir.

Dosyanın ön izlemesine bakmadan direkt kurtarmak isterseniz dosyanın üzerine bir kez bastıktan sonra sağ alt köşede yer alan "Recover" butonuna da tıklayabilirsiniz.

Silinen Gmail E-Postalarını Geri Dönüşüm Kutusundan Kurtarma

AnyRecover ile silinen Gmail e-postalarını geri yüklemek de mümkündür. MacOS ve Windows ile uyumlu olarak çalışan programla kaybolan Gmail e-postalarını geri yüklemek için AnyRecover'i indirip yükledikten sonra Gmail uygulama verilerinin depolandığı konumu seçin.

Konumu seçtikten sonra tarama işlemini "Start" butonuna basarak başlatın.

Kurtarmak istediğiniz dosyaların ön izlemesine bakmak için üzerine çift tıklayabilir ya da üzerine bir kez basıp sağ alt köşedeki "Recover" butonuna basarak dosyanın direkt geri yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak için AnyRecover'in silinen Gmail e-postalarını kurtarma rehberine göz atabilirsiniz.

SSD'den Silinen Dosyaları Geri Getirme

TRIM'in devre dışı olup olmadığını kontrol edin.

SSD'den veri kurtarma yazılımını kullanın.

SSD'den veri kurtarmak için yukarıda yer alan iki basit adımı takip etmelisiniz. Aşağıdan bu adımlara dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

TRIM'i Devre Dışı Bırakma

SSD'den veri kurtarmak için TRIM'in devre dışı bırakılmış olması gerekiyor. Bunun kapalı olup olmadığını öğrenmek için Komut İstemi'ni açın. Bunun için Windows + R tuşlarına basıp "Aç" kısmına "cmd" yazdıktan sonra Enter tuşuna basın.

Komut İstemi açıldıktan sonra komut satırına şunu yazın: fsutil behavior query disabledeletenotify

"DisableDeleteNotify = 1" sonucunu görürseniz TRIM devre dışıdır.

SSD'den Veri Kurtarma Yazılımı Kullanma

TRIM devre dışı olduğunda SSD'den veri kurtarma son derece kolay ve zahmetsiz bir işlemdir. Veri kurtarma yazılımı olarak AnyRecover'i tercih edebilirsiniz. Windows 11'i destekleyen yazılım, SSD'deki her türlü dosyayı sorunsuz bir şekilde kurtarmanıza yardımcı olur.

PDF, Docx, XLSX, PPT de dahil olmak üzere silinen 1000'den fazla dosyayı SSD'den geri yükleyebilirsiniz.

Programı yükledikten sonra kurtarma işleminin gerçekleştirileceği SSD'yi seçmeniz gerekiyor. SSD'yi seçtikten sonra "Start" butonuna basarak kapsamlı tarama işlemini başlatabilirsiniz.

Tarama sona erdikten sonra karşınıza kurtarılabilen dosyaların listesi çıkacaktır. Dosyaların ön izlemesini görmek için üzerine çift tıklayabilirsiniz. Bunu yapmak yerine doğrudan dosyaları geri yüklemek isterseniz üzerine bir kez bastıktan sonra sağ alt köşede yer alan "Recover" butonuna tıklamanız yeterlidir.

Silinen dosyaları SSD'den kurtarma işlemine dair daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız AnyRecover'in rehberi size yardımcı olacaktır.

Editörün Yorumu

Yanlışlıkla sildiğiniz veya başka bir işlem gerçekleştirmek isterken silindiğini fark ettiğiniz dosyalar sizin için oldukça önemli olabilir. Bu kadar önemli olan dosyalardan vazgeçilmemeli, silinen dosyaları kurtarma programı gibi çözümlere başvurulmalıdır.

Silinen dosyaları geri getirme yazılımları, dosyaların zarar görmeden geri getirerek kullanıcıları büyük bir sorundan kurtarabilir ama ne yazık ki her yazılım da kullanıcının istediği gibi sonuç vermiyor.

AnyRecover for Mac, söz konusu veri kurtarma yazılımlarından farklı olarak kullanıcılara sunduğu kolaylığın yanında büyük bir başarı oranı ile öne çıkıyor.

Mac'te yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri dönüşüm kutusundan geri yüklemek istiyorsanız bunun için doğru tercihin AnyRecover'in Mac versiyonu olduğundan emin olabilirsiniz.