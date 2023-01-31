AnyRecover for Mac geri dönüşüm kutusundan silinen programları kurtarmak için Mac için tasarlanan ideal olan programdır.

Abdullah Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zaman zaman insanlar cihazlarından farklı verileri yanlışlıkla silebiliyor veya uygulamalar bir anda kayboluyor. Bu nedenle veri kurtarma araçları devreye giriyor. AnyRecover for Mac bu uygulamalar arasından en yüksek kurtarmalara sahip.

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Uygulamaya giriş yaptıktan sonra geri dönüşüm kutusunu seçmeniz ve Mac silinen dosyaları geri getirme işlemini yapmanız gerekiyor. Bu işlem sadece silinen dosyalara göz atmak ve kurtarmak kadar kolay.

Programın ücretsiz ve ücretli sürümlerinin olduğunu belirtmek isteriz. Mac cihazlarda veri kurtarmak bilindiği üzere Windows cihazlara göre daha zor olabilir. Ancak sanılanın aksine bu işlem o kadar da zor değil.

Bilgisayarınızdan bir veriyi tamamen silmek istiyorsanız silinen dosyanın üzerine dosya yazmanız gerekmektedir. Bu nedenle Mac cihazlarda geri dönüşüm kutusundan silinen dosyaları üzerine bir uygulama yazmadan geri getirebilirsiniz.

AnyRecover for Mac hızlı bir tarama yapabilmesi silinen dosyaları kurtarmak için büyük başarı sağlıyor. Ayrıca 1000'den fazla dosya biçimi destekleyebildiğinden dolayı birçok verinizi kurtarabilirsiniz. Son olarak uygulamanın macOS 10.10 sürümü ve üstü için geçerli olduğunu söylebiliriz.

AnyRecover for Mac Özellikleri