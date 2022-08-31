Getcontact Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

2016 Yılında hayatımıza giren Getcontact uygulaması dünya üzerinde 250 milyon kişi tarafından kullanılmakta. Birçok kişinin merak ettiği; "arkadaşım, sevgilim beni telefonuna nasıl kaydetti " adlı soruyu cevaplamakta. Ancak, birçok kişi bu tarz uygulamaları kullanmış olsada bir süre sonra silmek istemektedir.

Günümüzde petrolden daha değerli olan şeylerden biri de veridir. Kullanıcıların veri güvenliği hakkında bilinçli olması son dönemlerde ciddi büyüme sağlıyor ve bu tarz uygulamaları artık kullanmaması gerektiğini bir süre sonra anlamaktadır. Bizde sizler için Getcontact hesap kapatma işlemini adım adım anlatıyoruz. Gelin birlikte Getcontact hesap silme nasıl yapılır bakalım.

Getcontact Hesap Silme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Getcontact uygulamasını açın.

Ayarlar bölümüne gelin.

"Hesap Ayarları" adlı kısma dokunun.

Hesabı sil seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu tarz uygulamalar hesaplarınızı silmenize rağmen verilerinizi sistemde tutabilir. Bu nedenle Getcontact hesap kapatma işlemini tamamen yapmak istiyorsanız sistemde kayıtlı olan cep telefon numaranızı silmenizi öneririz. Getcontact hesap silmek için aşağıdaki adımlara devam edebilirsiniz.

Getcontact Unlist sayfasını ziyaret edin.

sayfasını ziyaret edin. İlgili sayfaya giriş yapın.

Unlist bölümüne gelin.

Bulunan kısma cep telefon numaranızı yazın.

Unlist butonuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Getcontact ve benzeri uygulamalar kişisel verilerden beslenerek kullanıcıların meraklı sorularına cevap verebilir. Ancak, bu tip uygulamalar veri güvenliği için pek sağlıklı değildir. Bu nedenle Getcontact kullanmışsanız, Getcontact hesabınızı silmenizi tavsiye ederiz.

Getcontact benzeri birçok uygulama internette bulunmaktadır. Bu tarz uygulamalar insanların meraklarını gidermek için üretilmektedir ama Getcontact tarzı uygulamalar sandığınız kadar masum olmayabilir. Çünkü birçok kişisel verinin verildiği bu uygulamalar, kimi uygulama geliştiricileri tarafından işlenmekte ve kötü amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Getcontact uygulamasını cihazına kuran birçok kişi yorumlar kısmında "Şu tarihte ve saatte uygulamayı cihazıma kurmuş bulunmaktayım ve kişisel verilerimin benden habersiz bir şekilde işlenmesinden uygulama geliştiricileri sorumludur." Benzeri görüşler belirtmektedir. Peki, uygulamalara yapılan; "Kişisel verilerimin benden habersiz bir şekilde kullanılmasından sorumlu değilim." Hukuki açıdan bir geçerliği var mı?

Kısa cevap hayır. Uygulamalara yapılan bu tarz yorumlar herhangi bir hukuki ifade taşımamaktadır. Çünkü Getcontact gibi uygulamaları kullanmak isteyen kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmeden zaten uygulamayı kullanamamaktadır. Bu nedenle Getcontact ve benzeri uygulamaları kullanmadan önce iyi düşünmenizi öneririz.

Bu içeriğimizde Getcontact hesabı nasıl silinir? Adlı soruya cevap verdik. Sizler daha önce Getcontact kullandınız mı, Getcontact uygulamasını yararlı buluyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer Getcontact nedir, Getcontact nasıl kullanılır? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.