GetContact, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir numara sorgulama uygulamasıdır.

Gökhan Abay - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GetContact, kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz numaraları bulmanıza yardımcı olan bir uygulama ve sade arayüzü ile ön plana çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletleriniz üzerinden kullanabileceğiniz uygulamada, hızlı sorgulama seçeneğinden istenmeyen numaraların engellenmesine kadar pek çok işlemi yapma imkanına sahipsiniz. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan GetContact apk indir günümüze kadar milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Düzenli olarak güncellemeler de alan başarılı mobil uygulama, ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanında ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor.

Android ve iOS akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına bilinmeyen numaraları sorgulama fırsatı veren GetContact apk yükle, numara sorgulama özelliği ile milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

GetContact Apk Özellikleri

Ücretsiz,

Android ve iOS sürüm,

Ücretsiz isim ve numara sorgulama,

Sade tasarım,

Basit ve hızlı kullanım,

Türkçe dil desteği,

Bilinmeyen bir numaradan aranmak pek çok insanı rahatsız eder. Bu durum ısrarla sürekli hale getirildiğinde de çileden çıkmamak elde değildir. GetContact uygulaması bizi arayan kişileri bulmamıza olanak sağlayan bir yazılım ve numara, isim ya da şirketleri anında sorgulamamıza olanak tanıyor. Sorgulamak istediğiniz numarayı kopyalıyorsunuz ve kim olduğunu yapılan arama sonucunda size gösteriyor. Yeni olmasından kaynaklandığını düşünerekten şimdilik pek verimli olduğunu söyleyemem fakat fikir olarak hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ayrıca, istenmeyen numaraları da dilediğiniz gibi engelleyebiliyorsunuz.

Siz onay vermediğiniz sürece rehberinizi hiçbir kurumla paylaşmayacağını da belirten uygulama, bu alandaki ihtiyacınızı giderebilir. Ücretsiz olarak indirebileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

GetContact Apk İndir

Google Play ve App Store üzerinde Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak yayınlanan GetContact apk indir başarılı bir numara sorgulama uygulaması olarak adından söz ettiriyor. Düzenli olarak güncellemeler de alan uygulama kararlı bir yapıda lansmana çıktı. Yıllardır her iki platformda karşımıza çıkan uygulama, milyonlarca kez indirildi. Türkçe dil desteğine de sahip olan GetContact apk yükle markette kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor.