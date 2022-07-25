Instagram Toplanan Verileri Görme İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram bilindiği üzere dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır. Meta şirketi tarafından toplanan veriler Instagram’da yaptığınız her işlemi kayıt altına almakta ve bu verileri hem kendi açısından hem kullanıcı açısından kullanmaktadır.

Peki Instagram’dan toplanan verilere nasıl ulaşabilir, bu toplanan verileri nasıl görebiliriz? Adım adım anlatıyoruz. Birçok kullanıcı Instagram’ın topladığı verilerin ne kadar büyüklükte olduğunu tahmin edememektedir. Fakat, Instagram yaptığınız tüm işlemlerin verisini kayıt etmekde ve işlemektedir.

Bilgisayar Üzerinden Instagram Verilerinize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

İlk olarak Instagram’a giriş yapın.

Profilinize gelin.

Profil fotoğrafınızın yanındaki ayarlar simgesine tıklayın.

Açılan pencereden “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğine tıklayın.

Yeni bir sayfada; “Verileri indir” seçeneği olacaktır.

seçeneği olacaktır. Verileri indir seçeneğine tıklayın.

Bulunan butona Instagram e-postanızı girin.

Aşağıda bulunan dosya seçeneklerinden HTML’i seçin.

seçin. Tekrar şifrenizi girin.

"Verilerin indir" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Verileriniz Instagram’a kayıtlı e-posta adresinize ZIP dosyası olarak gönderilecek bu işlem biraz uzun sürebilir.

Daha sonra e-postanıza gidin.

Gelen e - postadan “Bilgileri İndir’e” tıklıyoruz.

tıklıyoruz. Sizi Instagram’a yönlendirilecek.

Instagram’a giriş yapın.

Son olarak verilerinizi ZIP dosyası olarak karşınıza çıkacaktır.

ZIP dosyasını indirin. (Eğer bilgisayarınızda sıkıştırılmış dosyaları açmak için herhangi bir program bulunmuyor ise WinRAR programını indirebilirsiniz.)

programını indirebilirsiniz.) ZIP dosyasını klasör olarak ayıklayın.

Karşınıza verileriniz çıkacaktır.

En aşağıda index.html dosyası bulunuyor.

dosyası bulunuyor. index.html dosyasını açarak tüm verilerinizi inceleyebilirsiniz.

Buradaki verileriniz arasında gönderdiğiniz yorumlar, beğenileriniz, arama geçmişiniz ve birçok daha veri karşınıza çıkacaktır. Buradan aramak istediğiniz verileri inceleyebilirsiniz.

Telefondan Instagram Verilerinize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Instagram uygulamasını cihazınızda açın.

Sağ üst köşede bulunan üç çizgi simgesine dokunun.

Hareketlerin kısmına gelin.

Aşağıda bulunan; “Download your information” sekmesine dokunun.

sekmesine dokunun. E-posta adresinizi ilgili kısma girin.

İndirme talep et dedikten sonra şifrenizi girin.

E-posta adresinize gidin.

Gelen e - postadan “Bilgileri İndir’e” tıklıyoruz.

tıklıyoruz. Sizi Instagram’a yönlendirilecek.

Instagram’a giriş yapın.

Son olarak verilerinizi ZIP dosyası olarak karşınıza çıkacaktır.

dosyası olarak karşınıza çıkacaktır. ZIP dosyasını indirin.

ZIP dosyasını klasör olarak ayıklayın.

Karşınıza verileriniz çıkacaktır.

En aşağıda index.html dosyası bulunuyor.

index.html dosyasını açarak tüm verilerinizi inceleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde en popüler sosyal medya uygulaması Instagram, hangi verileri topladığını nasıl öğrenebiliriz? Öğrenmiş olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.