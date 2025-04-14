IMDb'ye Göre Gibi Dizisinin En İyi Bölümleri

Gibi dizisinin unutulmaz anlarına tekrar göz atmak istiyorsanız muhtemelen Gibi'nin en iyi bölümleri hangileri sorusunun yanıtını merak ediyorsunuzdur. Bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişse de IMDb'deki kullanıcı değerlendirmeleri, genel olarak en çok beğenilen bölümleri gözler önüne seriyor.

Bu rehberde 2021 yılında yayınlanmaya başlayan ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Gibi'nin en iyi 10 bölümü listesi hazırladık. En başarılı bölümlere geçmeden önce dizinin konusuna bir göz atalım.

Gibi Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Yılmaz ve İlkkan'ın hikâyesine tanık olduğumuz Gibi'nin her bölümünde farklı bir konu işleniyor. Bu sebepten ötürü dizinin belirli bir konusu bulunmuyor. İlerleyen bölümlerde arkadaş grubuna Ersoy da dahil oluyor.

IMDb Puanlarına Göre Gibi Dizisinin En İyi Bölümleri

Çaça ve Cosplay (2. Sezon, 5. Bölüm) - Puan: 9,4 Erasmus'la Gelen Yamyam (1. Sezon, 4. Bölüm) - Puan: 9,3 Kuki (2. Sezon, 2. Bölüm) - Puan: 9,2 Demir Kalenin Kuzgunları: Ölüm Büyücüsü'nün Mirası (5. Sezon, 12. Bölüm) - Puan: 9,2 İkinci Yol (1. Sezon, 7. Bölüm) - Puan: 9,0 Atın Bulunuşu (1. Sezon, 12. Bölüm) - Puan: 8,9 Büfe (3. Sezon, 3. Bölüm) - Puan: 8,9 Vücutçu Yalvaç (2. Sezon, 1. Bölüm) - Puan: 8,8 Bilanço (3. Sezon, 9. Bölüm) - Puan: 8,8 Kahır (5. Sezon, 2. Bölüm) - Puan: 8,7

Çaça ve Cosplay Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

IMDb'ye göre en güzel Gibi bölümü olan Çaça ve Cosplay'de İlkkan, dansçı sevgilisiden dolayı çaça dansına ilgi duymaya başlarken Ersoy ise cosplay yapan sevgilisiyle nedeniyle cosplay'e ilgi duyar. Yılmaz ise başta İlkkan ve Ersoy'un bu değişimlerine tepki gösterse de zamanla o da değişir.

Erasmus'la Gelen Yamyam Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Absürt mizahın zirveye ulaştığı bu bölümde Erasmus programıyla gelen Hollandalı öğrenci Lukas, Ersoy’un babaannesini yer. İlkkan ve Yılmaz ise Ersoy'a destek olmaya çalışır.

Kuki Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

9,2 IMDb puanı ile en yüksek puana sahip bölümlerden biri olan Kuki, İlkkan'ın maddi sıkıntılar nedeniyle para kazanmak için köle olmayı kabul etmesini konu alıyor.

Demir Kalenin Kuzgunları: Ölüm Büyücüsü'nün Mirası Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Orta Çağ temalı Demir Kalenin Kuzgunları: Ölüm Büyücüsü’nün Mirası'nda Yılmaz, İlkkan ve Ersoy paladin ve barbar karakterlerine bürünür. Bu karakterler lordun verdiği görevi yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

İkinci Yol Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Gibi'nin en komik bölümleri arasında İkinci Yol isimli bölüm de bulunuyor. 9,0 IMDb puanına sahip olan bölümde İlkkan gerçek ailesini bulmaya çalışır.

Atın Bulunuşu Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Orta Asya'da geçen Atın Bulunuşu bölümü, daha önce hiç görmedikleri at ile karşılaşan bir grup arkadaşın hikâyesini konu alıyor. Bu karşılaşma, karakterlerin atın ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını anlamaya çalışmasıyla gelişir.

Büfe Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Dizinin en komik bölümlerinden biri olan Büfe, İstanbul'dan Nazilli'ye antika bir büfe taşımak üzere yola çıkan Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un maceralarını konu alıyor.

Vücutçu Yalvaç Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Vücutçu Yalvaç bölümü, İlkkan’ın vücut geliştirme tutkunu yeğeni Yalvaç’ın ziyaretiyle gelişen olayları konu alıyor. Yalvaç’ın disiplinli yaşam tarzı, İlkkan, Yılmaz ve Ersoy’un günlük rutinlerini altüst eder.

Bilanço Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Yılmaz, İlkkan, Ersoy ve arkadaşları Bilanço isimli oyunu oynarken bazı sırlar açığa çıkar. 8,8 IMDb puanına sahip olan Bilanço, 3 sezonun 9. bölümü olarak yayınlandı.

Kahır Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Yılmaz, terk edildikten sonra duygusal çöküntü yaşar. Ersoy ve İlkkan bu süreçte ona destek olmaya çalışır. Bölüm, absürt mizah unsurlarıyla beraber arkadaşlığın ve dayanışmanın önemini vurguluyor.