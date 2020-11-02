Gizli E-Posta Nasıl Gönderilir? - Günümüzde internette yer alan hemen her servisi kullanabilmek için bir e-posta bilgisi isteniyor ve denk geldiğimiz her internet sitesine bilgilerimizi vermek, spam e-posta başta olmak üzere istenmeyen sorunlara neden olabiliyor. Peki bu gibi sorunlara karşı hangi çözüm yöntemlerini uygulayabilirsiniz? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Pek de güvenmediğiniz bir internet sitesine üye olduktan ve kişisel bilgilerinizi verdikten sonra alakalı ya da alakasız pek çok e-postanın gelen kutunuza düştüğünü fark etmişsinizdir. İşte tam da bu sorunların önüne geçebilmek adına sizlere geçici e-posta oluşturma yöntemleri hakkında bazı bilgiler vereceğiz.

Gizli E-Posta Adresi Oluşturma

Şimdi gizli bir e-posta adresinden söz ettiğimizde aklınızda çetrefilli yöntemler belirmesin çünkü aslında ana hesabınız olmayan ve kişisel bilgilerinize yer vermediğiniz bir e-posta adresinden söz ediyor olacağız. Bunu yapmak için Gmail, Yandex Mail ya da alternatif bir e-posta servisine giriş yapın ve kayıt ol adımlarından, kendi bilgilerinizi kullanmadan, bir e-posta adresi oluşturun.

Bu sayede oluşturduğunuz e-posta adresini güvenmediğiniz ya da kişisel bilgilerinizi paylaşmak istemediğiniz internet sitelerinde kullanabilirsiniz. Bu sayede e-posta adresiniz güvende kalacaktır. Yine bu e-posta adresinden başkalarına e-posta gönderdiğiniz durumlarda kişisel bilgileriniz sistemde yer almayacağı için gizli e-posta göndermiş olacaksınız.

Yine de burada ufak bir uyarıya değinmekte fayda var. Bu e-posta adresleri ile yapacağınız işlemlerin tümü çeşitli bağlantı bilgileriniz üzerinden erişilebilir olacağı için yasa dışı işlemlerde ya da kimliğinizin gerçekten gizli kalmasını istediğiniz durumlarda herhangi bir işe yaramayacaktır.

Yine ufak bir bilgi olması adına Apple kullanıcıları, geçtiğimiz aylarda sisteme eklenen Apple ile Giriş Yap özelliğini kullanarak her serviste ayrı bir e-posta adresi oluşturarak anonim bir gezinti sağlayabiliyor. Eğer iPhone, iPad ya da Mac kullanıcısı iseniz bu adımları izleyerek de gizliliğinizi korumanız mümkün olacaktır.

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