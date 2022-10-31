En İyi 7 E-Posta Uygulaması

E-posta uygulaması sayesinde akıllı telefon ya da tablet üzerinden mail hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Bu yazıda mobil cihazlarda kullanılabilecek en başarılı hizmetleri bir arada topladık.

Mobil cihazlar sayesinde artık pek çok aktivite için bilgisayarlara gerek kalmadı. Bu aktiviteler arasında e-mail hesabını kontrol etmek de yer alıyor. Android ve iOS cihazlar için geliştirilen bazı uygulamalar, e-mail hesaplarınıza erişebilmenizi ve birçok işlemi gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

E-Posta Uygulaması Önerileri

Gmail

Spark

K-9 Mail

Aqua Mail

ProtonMail

Yahoo Mail

Microsoft Outlook

Yukarıda en başarılı e-posta uygulamaları bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca özel günleri takip etmek, ödevlerinizin veya projelerinizin teslim tarihlerine kolayca erişebilmek için en iyi takvim uygulamaları listemize göz atabilirsiniz.

Gmail

10 milyarı aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Gmail, mail uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biridir. Yazılım devi Google tarafından geliştirilen ve yayımlanan hizmet üzerinden e-posta gönderebilir ve diğer kişilerden gelen e-postaları kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Popüler platformda bir güvenlik filtresi de yer alıyor. Sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde kolay bir kullanım sunan hizmeti kullanarak diğer kişiler ile ister görüntülü olarak isterseniz mesajlaşarak iletişim kurabilmeniz de mümkün.

Spark

Listenin ikinci sırasında ise Spark yer alıyor. Milyonlarca kez indirilen uygulama, birden fala e-posta hesabını tek yerden kontrol edebilmenize imkân tanıyor. Bu, birden fazla e-mail hesabı kullanan kişiler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Spark, sahip olduğu Smart Inbox isimli özellik sayesinde önemli e-postaları en üstte gösterebiliyor. Böylelikle önemli e-maillerin gözden kaçma ihtimali azalıyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan hizmette filtre sistemi de mevcut. Uygulamada ayrıca kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan birçok özellik bulunuyor.

K-9 Mail

Açık kaynak kodlu e-posta uygulamaları arasında yer alan K-9 Mail, çok sade bir arayüze sahip. Kolayca kullanılabilen K-9 Mail üzerinden e-posta gönderebilir veya gelen e-postaları yanıtlayabilirsiniz. 5 milyondan fazla indirilen uygulama, birden fazla e-mail hesabını destekliyor. Böylece yalnızca bir uygulama kullanarak birden fazla hesap kullanabilirsiniz.

Aqua Mail

Birden fazla e-posta hesabının kontrol edilebilmesine imkân tanıyan hizmetler arasında Aqua Mail de mevcut. Android Wear desteğinin yer aldığı uygulamada çeşitli temalar bulunuyor. E-postaları PDF olarak kaydetme imkânı da sunan hizmette imza ekleme işlevi de yer alıyor.

Sahip olduğu gelişmiş özellikler ile dikkat çeken hizmette widget desteği mevcut. Bu, kullanım konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından tercih edilen uygulamada karanlık mod da bulunuyor.

ProtonMail

Güvenliğin ön planda olduğu ProtonMail, PGP uçtan uca şifreleme desteği sayesinde kullanıcıların güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesine yardımcı oluyor. Bu, e-postaları sadece gönderen ve alıcının okuyabilmesine olanak tanıyor. 5 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken uygulamada modern arayüz mevcut.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada e-postaları herhangi bir zorluk yaşamadan kontrol edebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan ProtonMail hizmetini Android ya da iOS cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yahoo Mail

Dünyanın en popüler mail uygulamaları arasında Yahoo Mail de bulunuyor. Dünya çapında milyonlarca kez indirilen uygulama üzerinden birçok e-posta hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Böylece her e-posta hesabınız için farklı bir uygulama kullanmak zorunda kalmazsınız.

Çok kolay bir şekilde aboneliklerden çıkma imkânı sunan hizmette tüm ek dosyaları tek yerden görüntüleyebilirsiniz. E-mailleri pratik bir şekilde silebilir, okunmuş olarak işaretleyebilir, arşivleyebilir ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft Outlook

E-posta hizmeti denildiğinde akla ilk gelen platformlardan biri de Microsoft Outlook'tur. 500 milyondan fazla indirilen uygulamada karanlık mod desteği mevcut. Popüler uygulama üzerinden e-postaları çok pratik bir şekilde kontrol edebilir ve diğer kişilerle iletişim kurabilirsiniz.

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan uygulamada arama işlevi bulunuyor. Bu, e-posta, etkinlik ve dosya gibi ögelerin çok pratik bir şekilde bulunabilmesine olanak tanıyor. Hizmette ayrıca filtre sistemi de mevcut. Böylelikle e-postaları kolayca filtreleyebilirsiniz.

Bu yazıda e-posta uygulaması önerilerinde bulunduk. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sınava hazırlanırken ya da bir proje üzerinde çalışırken odaklanmak istiyorsanız en iyi odaklanma uygulamaları listemizi de inceleyebilirsiniz.