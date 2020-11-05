Gizli Facebook Videosu Nasıl İndirilir? - Facebook'tan herkese açık bir video indirmek oldukça kolay olsa da, söz konusu şey gizli videolar olduğunda işler daha çetrefilli bir yol alıyor. Yine de bu, herhangi bir şansınız olmadığı anlamına gelmez.

Bu rehberimizde Facebook'ta yer alan gizli videoları nasıl indirebileceğinizi sizlere aktaracağız. Bu listede yer alan araçlardan faydalanarak platformda yer alan gizli videoları tek tık ile indirmeniz mümkün olacak.

Gizli Facebook Videosu Nasıl İndilirir?

İşte Facebook'taki gizli videoları indirmek için kullanabileceğiniz bazı araçlar!

1- FBDown

Bu listede yer alan hemen her araç, gizli videoları indirmek için genellikle aynı numarayı kullanıyor. Neredeyse hepsinde ihtiyacınız olan tek şey, videonun kaynak kodudur. FBDown'da iki ayrı araç var. Bunlardan ilki herkese açık videoları indirmek için kullanılıyor ancak bir diğeri gizli videoları indirmek için.

FBDown'ın internet sitesini ziyaret edin. İndirmek istediğiniz videoyu başka bir sekmede açın. Windows kullanıyorsanız CTRL ve U tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Command ve Option ve U tuşlarına basın. Kaynak kodunu toplayın. FBDown'ın paneline yapıştırın. İndir butonuna tıklayın.

Not: Bu işlem için videonun kendi linkini ziyaret etmeniz gerekiyor. Kaynak kodunu haber akışından, profil sayfasından ya da videoyu görebileceğiniz başka bir sayfadan kopyalarsanız çalışmayacaktır.

2- FBDownloader

Eğer üstteki yöntem işinize yaradımıysa ve başka bir araç arıyorsanız, FBDownloader size göre olabilir. Her iki araç da aynı amaçlara hizmet ediyor ve benzer çalışma mantıklarına sahip. Bu araçta da ihtiyacınız olan şey videonun kaynak kodu olacak. Eğer hazırsanız, nasıl yapacağınıza geçelim.

FBDownloader'ın internet sitesini ziyaret edin. İndirmek istediğiniz videoyu başka bir sekmede açın. Windows kullanıyorsanız CTRL ve U tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Command ve Option ve U tuşlarına basın. Kaynak kodunu toplayın. FBDown'ın paneline yapıştırın. İndir butonuna tıklayın. Video ekranına sağ tıklayın ve Farklı Kaydet butonuna basın.

Sizler için hazırladığımız bu rehberin de sonuna geldik. Peki bu rehberde yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve gizli videoları indirmeyi başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.