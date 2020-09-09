Facebook veya Instagram Hesabını Kapatana Para Verilecek

Facebook, NSPost'a (New York Post) göre eylül ayının sonuna kadar Facebook veya Instagram hesabını geçici olarak donduran kullanıcılarına 120 dolara kadar ödeme yapacak. Facebook'un kullanıcıların eylül ayının sonuna kadar hesabını dondurması karşılığında belirli bir miktarda para ödemesi, sosyal medya platformunun Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimlerin üzerindeki etkisini incelemek istemesinden kaynaklanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Facebook veya Instagram Hesabını Kapatanlar Neden Ödeme Alıyor?

Facebook temsilcisi Liz Bourgeois geçen hafta Twitter üzerinden bir tweet yayımladı. Bourgeois'in tweetine göre ABD'de yaşayan ve Facebook'un kendi seçtiği kişilere ödeme yapılacak. Facebook tarafından seçilen katılımcı adayları, kendilerine gelen bildirim üzerinden araştırmanın içerisine dahil olabilecek veya para teklifini reddederek sosyal medya platformunu kullanmaya devam edebilecek.

Facebook'un hesabını geçici süreliğine kapatanlara para vermesinin nedeni ise insanlara Facebook veya Instagram'ı kullanmayı bıraktırmak değil, sosyal medyanın ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) yapılan seçimlerin üzerindeki etkisini öğrenmek olduğu için yalnızca sosyal medya platformunun belirlemiş olduğu kriterler ile uyumlu katılımcı adaylarını seçecek.

Facebook katılımcılara iki teklif sunuyor. Facebook'un katılımcılara sunduğu tekliflerden ilki hesabı kapatarak 120 dolara kadar bir ödeme almak, ikincisi ise Facebook tarafından hazırlanan anketleri doldurmak. Seçim tamamen katılımcılara bırakılmış olup, her iki teklifte de 120 dolara kadar varan bir ödeme yapılacak. Facebook'un seçim yaparken dikkat ettiği noktalardan biri de katılımcının ABD vatandaşı olup olmadığı çünkü yapılacak araştırma sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli.