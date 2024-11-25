Günlük hayatta bankalardan ve çeşitli operatörlerden gelen çağrıların yanı sıra telefon kullanıcılarına rahatsızlık veren bir diğer çağrı türü ise gizli numaradan gelen aramalar oluyor. Bu tip aramaları engellemek ise oldukça basit. İçeriğin devamında anlattığımız yöntem ile gizli numaradan gelen aramaları kolayca engelleyebilirsiniz. Özel numara kapatma işlemi ile ilgili detayları bu içerikte sizin için derledik. İşte, detaylar!

Gizli Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Kullandığınız operatöre göre gizli numara engelleme işlemini tamamlamak için izlemeniz gereken adımlar ve kullanmanız gereken araçlar değişiklik gösteriyor. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell kullanıcıları için belirlenen özel numara kapatma ayarlarına gelin, birlikte göz atalım.

Vodafone Gizli Numara Engelleme

Vodafone hattını gizli numaradan gelen aramalara kapatmak istiyorsanız sırası ile şu adımları izlemelisiniz:

Yanımda uygulamasına girin.

İnternet Arama Ayarlarım sayfasına ulaşın.

Burada bulunan ‘Gizli Numara Engelle’ hizmetinden gizli numaradan gelen çağrıları kolayca engelleyebilirsiniz.

Bir diğer yöntem olarak GIZLI AC yazıp 7046’ya SMS gönderebilir, bu çağrılar için koyduğunuz engeli kaldırmak istediğinizde ise GIZLI KAPAT yazıp aynı numaraya mesaj göndererek özel numaradan gelen aramaların engelini tek hamlede kolayca kaldırabilirsiniz.

Bu ayarları yaptıktan sonra hala gizli numaradan arama geldiğini görüyorsanız bunun sebebi yurtdışından gelen çağrılar olabilir.

Turkcell Gizli Numara Engelleme

Turkcell’de de tıpkı Vodafone’da olduğu gibi uygulama üzerinden kolayca gizli numaradan gelen çağrıları engelleme imkânınız var.

Bunun için uygulama içinde bulunan Gizli Numaradan Arama Kısıtlama servisine ulaşabilirsiniz.

Turkcell’de ücretsiz olan bu servisi kullanmaya başladığınızda sizi gizli numara ile arayan kişiler arama esnasında ‘aradığınız kişi gizli numaradan çağrı kabul etmiyor’ uyarısı ile karşılaşır.

Yurtdışından gelen aramalarda ve sabit telefonlardan gelen gizli numara çağrılarında bu özellik geçerliliğini kaybeder.

Türk Telekom Gizli Numara Engelleme

Türk Telekom’un web sitesinde ve uygulamasında bulunan Dijital Servisler menüsüne girin.

Arama servisleri bölümünden ‘Gizli Numara Engelleme’ seçeneğini bulun.

Buradaki yönergeleri izleyerek kolayca özel numaradan gelen çağrıları kısıtlayabilirsiniz.

Bu özellikten yararlanmak için ekstra bir ücret ödemenize gerek yoktur. Ücretsiz biçimde gizli numara aramalara ilişkin ayarları kolayca yapabilirsiniz.

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