Gizli Numaradan Arayanı Bulma Nasıl Yapılır?

Telefonla dolandırıcılığın yaygınlaştığı günümüzde gizli numara aramaları birçok kişiyi korkutmaya başladı. Biz de yazımızda gizli numaradan arayanı bulma işleminin nasıl yapıldığını detaylı şekilde aktaracağız.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gizli numaradan arayanın bulunması mümkün. Fakat GSM operatörleri bu konuda kullanıcılara bilgi vermeyi çok uygun görmüyor. Bu nedenle gizli numara tarafından sürekli rahatsız edilenler savcılığa gidebilir.

Hattı Gizli Numaralara Kapatma

Devamlı olarak gizli numaradan aranıyorsanız onu kapatmak için aşağıda sıraladığımız yöntemleri kullanabilirsiniz:

Turkcell

Turkcell hattından ücretsiz bir şekilde *253# tuşuna tıklayabilirsiniz. Bu tuş üzerinden arama gerçekleştirerek kolayca hattınızı gizli numaralara kapatabilirsiniz.

Vodafone

Vodafone hattı üzerinden gizli numaraları kapatmak için 7046’ya SMS gönderebilirsiniz. Bunun için mesaj bölümüne “GIZLI AC” yazmanız yeterlidir.

Türk Telekom

Türk Telekom operatörlerinden hattı gizli numaralara kapatmak için birçok işlem yapılabiliyor. Bu yöntemleri şöyle ifade edebiliriz;

Gizli numaradan gelen aramaları kapatmak için *253# yazıp arama yapınız.

*100# işlemler menüsü üzerinden gizli numara aktivitasyon işlemleri gerçekleşebilir.

Yukarıda değindiğimiz gibi gizli numaraları öğrenebilmek için savcılığa gidip dilekçe verebilirsiniz. Savcılık bir inceleme başlatacak. İncelemenin sonunda gizlenen numara ve sahibi öğrenilebilir. Gizli numaradan birini aramak suç değil. Fakat bu durum rahatsız edici boyuta ulaştığı zaman aranan kişi savcılığa başvurarak şikayetçi olduğunu belirtebilir.

Gizli Numaradan Arayanı Bulma Uygulamaları

Gizli numaradan arayan numaranın kime ait olduğunun bulunması için bazı uygulamalar kullanılabilir. Gizli numaraları görüntüleyen uygulamaları şöyle sıralayabiliriz;

Gizli Çağrı

UpCall

Dedektif

GTP Numara Sorgulama

TürkContact

Numara Sorgulama & Arayan Kim

Sıralamış olduğumuz uygulamalardan dilediğinizi cep telefonunuza yükleyebilirsiniz. Daha sonra uygulamaların yönlendirmelerini takip ederek gizli numarayı öğrenebilirsiniz. Ancak arayan kişinin bilgilerine ulaşabilmek için yukarıda da değindiğimiz üzere savcılığa başvurmak en garanti yoldur. Çünkü savcılıkta daha hızlı şekilde kişilerin bilgilerine ulaşıp işlem yapılıyor.

1. UpCall Uygulaması

Telefonunuzda kayıtlı olmayan kim olduğunu bilmediğiniz numaraları UpCall uygulaması ile kolayca öğrenebilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için tek yapmanız gereken telefonunuza yüklemektir.

2. Dedektif

Bilinmeyen numaraları öğrenmeyi sağlayacak bir başka uygulamada Dedektif. Dedektif uygulamasını cihazınıza yükleyip oradan bilinmeyen numaralardan gelen çağrıların sahibini öğrenebilirsiniz.

3. GPT Numara Sorgulama

Telefonunuza gelen bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu öğrenebilmek için GPT numara sorgulama isimli uygulamayı cihazınıza indirip kullanabilirsiniz. Uygulama tüm bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu gösteriyor.

4. TürkContact

Arayan kimliğini tanımlama uygulaması olarak TürkContact’i gösterebiliriz. Gerçek zamanlı olan bilinmeyen numara aradığında hemen onun kimliğini tespit eden bir uygulamadır.

Alternatif olarak Ücretsiz ve Hızlı Numara Sorgulama Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.