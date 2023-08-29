Gmail Çeviri Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google, iOS ve Android kullanıcıları için Gmail çeviri özelliği geliştirdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, e-postalarını kolayca istedikleri dile çevirebiliyor. Böylelikle Gmail kullanıcıları için dil bilmeme sorunu tamamen ortadan kalkmış oluyor.

Farklı ülkelerden insanlarla devamlı e-posta üzerinden iletişim kurmak zorunda olanlar için bu özellik çok kullanışlı olacak. Yalnız bu özellikten şu an beta kullanıcıları yararlanabiliyor. İlerleyen zamanlarda tüm Gmail kullanıcılarına sunulacak.

Gmail Çeviri Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google çeviri özelliği, 100’ün üzerinde dili destekliyor. Bu özellik sayesinde iki dilli konuşmalar 43 dilde çevrilebiliyor. Aynı zamanda 90 dilde de görüntülerin çevirisi gerçekleşiyor.

Birçok dile de çevrimdışı çevirme hizmeti sunuluyor. Özellikle önceden çevrilen kelime ve cümleler yeniden kullanılmak üzere sisteme kaydoluyor.

Gmail çeviri özelliğini kullanmak çok basittir. E-postaların olduğu alan açıldığında kullanıcının karşısına üç noktalı menü çıkacak. Üç noktalı menü üzerinden kullanıcılar e-postalarını istedikleri dile çevirebilir. “Şu dile çevir” kısımdan işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Mesajın çevirisi yapıldıktan sonra orijinal dile “Orijinali Göster” butonuna basılarak ulaşılabilir. Eğer Gmail iletilerini, otomatik olarak belirli bir dile çevirmek istiyorsanız da “Otomatik olarak çevir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Gmail kullanıcıları, Gmail’in otomatik olarak algılanamadığı dillerde de e-posta alabilirler. Böyle bir durumda çeviri manuel olarak yapılabilir. Manuel çeviri için ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta simgesine dokunulmalıdır.

Gmail’deki e-postların belirlenen dile çevrilmesini durdurmak içinde banner üzerinde yer alan “X’e” tıklanır. Hemen akabinde “bir daha çevirme” butonuna basılmalıdır.

Gmail Çeviri Özelliği Hakkında Genel Bilgiler

Gmail çeviri özelliğini kullanabilmek için öncelikle sisteme beta kullanıcısı olarak kaydolmanız gerekiyor. Beta kullanıcısı olmak yerine özelliğin tüm kullanıcılara sunulmasını da bekleyebilirsiniz. Google tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Gmail mobil uygulaması içinde çok çeşitli dillerde sorunsuz bir şekilde iletişim kurmanıza olanak sağlayacak yerel çeviri entegrasyonunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz.”

Google’ın sunduğu yeni özellik, sürekli farklı farklı ülkelerle iş ilişkisi olan şirketlerin işini de çok kolaylaştıracak. Örneğin, bir Türk şirketi iş ilişkisi olan Japon şirketinden e-posta alabilir. Bu e-postaları özellikten yararlanarak Türkçeye çevirebilir.