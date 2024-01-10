Gmail Üzerinde E-Posta Şifreleme Nasıl Yapılır?

Gmail’inize gün içinde gelen maillerin farklı şifreleme yöntemleri ile korunduklarını biliyor muydunuz? Hangi gönderinin ne kadar güvenli bir şifrelemeye sahip olduğunu anlamanızı sağlayacak bazı simgeler bulunuyor.

Aynı şekilde siz de başkalarına mail gönderirken seçtiğiniz şifreleme sistemine göre mailinizde bu simgeler otomatik olarak yerini alıyor.

Peki, Gmail üzerinden e-posta şifrelemesi nasıl yapılır? Şifreleme simgelerinden hangisi ne anlama geliyor?

Gmail Üzerinden E-Posta Şifreleme Nedir?

Gmail kullanıcıları gelen kutusuna baktığında birçok iletinin yanında gri bir kilit simgesinin yer aldığını görür. Bu şifreleme TLS yani ‘standart şifreleme’yi sembolize eder.

Taşıma Katmanı Güvenliği olarak adlandırılan bu yöntem size kayda değer bir garanti vermez. Ortalama bir şifreleme sistemi olduğunu düşünebilirsiniz.

Daha önemli iletilerde ise daha etkili bir güvenlik önleminin alınması gerekir. Yani, iletinizi TLS’den üstün bir methodla şifrelemeye ihtiyaç duyarsınız. Bu noktada hassas bilgilerin gönderimi için tercih edilen S/MIME yani ‘gelişmiş şifreleme’ kullanılır.

S/MIME yeşil bir kilit simgesi şeklinde iletilerinizin yanına eklenir. Uçtan uca şifreleme yönteminde olduğu gibi oluşturduğunuz iletiye tanımlanan özel anahtarın bulunduğu kişiler bu maili görüntüleyebilir.

Bunların yanında ‘güvenli olmayan e-posta’ olarak tanımlayabileceğimiz, yanında kırmızı ve üstü çizili bir kilit bulunan maillerle de karşılaşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde şifrelendirme işlemi yapılmadığında iletileriniz bu şekilde görülebilir.

Gmail Üzerinden E-Posta Şifreleme Nasıl Yapılır?

Mail gönderirken e-postalarınızın otomatik olarak şifrelenmesini sağlayan, S/MIME desteğidir.

Eğer hesabınızda S/MIME aktif değilse iletileriniz şifrelenmeyeceği için önce bu ayarı nasıl yapacağınızı öğrenmelisiniz.

Google Yönetici Konsolu’na gidip işlem yapmak istediğiniz mail adresi ile oturum açarak işleme başlayın.

Yönetici konsoluna girdikten sonra Menü’den ‘Uygulamalar’ seçeneğine tıklayın.

Bu kısımda yer alan Google Workspace sekmesinden Gmail’i seçerek Kullanıcı Ayarları’na ulaşın.

Sol kısımda yer alan ‘Kuruluşlar’ başlığının altından S/MIME ayarlarına ulaşın.

‘E-posta gönderme ve alma için S/MIME şifrelemesini etkinleştir’ seçeneğine tıklayın.

Ayrıca ‘kullanıcıların kendi sertifikalarını yüklemesine izin ver’ seçeneğini de aktifleştirebilirsiniz.

Kök sertifikalarla ilgili işlemler için ‘belirli alanlar için şu ek kök sertifikaları kabul et’ diyip istediğiniz sertifikalara ilişkin verileri girebilirsiniz.

Sertifikaları yüklerken ‘şifreleme düzeyi’ ile ilgili seçimleri kendiniz yapabilirsiniz.

‘Kaydet’ dedikten sonra bu ayarın hesabınızda aktifleşmesi biraz zaman alabilir. Bu sürenin sonunda kullanıcıların Gmail’i yeniden yüklemesinde fayda vardır.

Ayrıca S/MIME şifrelemesini kullanabilmeniz için bu yöntemle ilgili sertifikaları Gmail’e yüklemeniz gerekir. Bunun için Gmail S/MIME API kullanabilirsiniz.

Manuel olarak sertifika yüklemek için ise Gmail’de ‘Ayarlar’ bölümüne gidip ‘Tüm Ayarları Görüntüleyin’i seçmelisiniz.

‘Hesaplar’ menüsüne gidip ‘postaları şu adresten gönder’ ibaresnin yanında yer alan ‘bilgileri düzenle’ seçeneğine tıklamalısınız.

Burada e-posta adresi ve şifreleme ayarlarının düzenlenmesine ilişkin bir seçenek karşınıza çıkıyor olmalı.

‘Kişisel bir sertifika yükle’ dedikten sonra ilgili sertifikayı açıp şifreyi girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

İletilerdeki E-Posta Şifreleme Nasıl Kontrol Edilir?

S/MIME ayarları etkin ise gönderdiğiniz ve size gelen maillerin nasıl şifrelendiğini şu şekilde kontrol edebilirsiniz: