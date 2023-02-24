Google Site Kit Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google Site Kit bir süre önce hayatımıza girdi. Özellikle web sitesi dünyasında yeni bir yenilik yaratan ve birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan bir araç oldu. WordPress için olmazsa olmaz eklentilerden biri de Google Site Kit'dir. Peki, Google Site Kit nedir? Google Site Kit Nasıl Kullanılır?

Google Site Kit Nedir?

Google Site Kit web sitelerinde verileri daha iyi analiz edebilmek tüm verileri bir arada görebilmek için tasarlanmıştır. WordPress siteleri için tasarlanan araç kolay bir şekilde eklentiler kısmından eklenebilir. Ayrıca Google Search Console site ekleme veya Google Adsense site ekleme gibi tüm işlemleri birkaç adımda gerçekleştirebilirsiniz.

Google Site Kit Nasıl Kurulur?

WordPress panelize giriş yapın.

panelize giriş yapın. Sol tarafta bulunan; "Eklentiler" seçeneğine tıklayın.

Yeni Ekle seçeneğini seçin.

Açılan sayfada arama kısmına; "Google Site Kit" yazın.

İlk çıkan eklentiyi açın.

Eklentiyi kurun ve etkinleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Google Site Kit Nasıl Kullanılır?

Eklentiyi kurun.

Daha sonra istenilen izinleri verin.

Google araçlarını tek tek giriş yapın ve izin verin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Google Site Kit kullanmak oldukça basit olduğundan dolayı birçok kişi anlık olarak analizleri kolay bir şekilde görebilir.

Google Site Kit Neler Sunuyor?

Google Site Kit birden fazla özellikle birilikte gelmektedir. Özellikle Google'un araçları olan; Search Console, AdSense, Analytics, PageSpeed Insights, Optimize, Etiket Yöneticisi tümünü bir arada kullanmanıza yarar. Bu sayede bu araçları tek tek kullanmaktansa hepsini bir arada görebilirsiniz.

İster sayfa hızınızı anında görün isterseniz hangi aramalarla sitenize ulaşıldığını görün. Bunların yanında ne kadar para kazandığınızda gözükecektir. Google Site Kit WordPress siteler için geliştirildiğinden dolayı farklı bir sistem kullanan web site sahipleri maalesef kullanamaz.

Google Site Kullanmak Mantıklı mı?

Kısa cevap evet. Google Site Kit birçok aracın bir arada bulunduğu ve verilerinizin anında görmenize yarayan bir araçtır. Ayrıca Google Site Kit AMP uyumlu bir eklenti olduğundan dolayı web siteniz için bir sorun oluşturmaz.

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