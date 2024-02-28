1. Silinen Google Chrome Geçmişi Nasıl Geri Getirilir? (2024)

Google Chrome’da geçmişi yanlışlıkla mı sildiniz? Chrome’da geçmişi görüntülemekte sorun mu yaşıyorsunuz? Aslında tüm bu problemleri çözmek sanılandan daha kolay.

Aşağıda sıraladığımız yöntemlerden size uygun olanını kullanarak kolayca Google Chrome geçmişine ulaşabilirsiniz. Peki, silinen Google Chrome geçmişini geri getirme nasıl olur?

Silinen Google Chrome Geçmişini Geri Getirme Yöntemleri

Google Chrome’da geçmişi geri getirmek şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

1. Hesap Etkinliği Kontrolü

Google hesapları, aratılan terimler ve ziyaret edilen web sitelerinin olduğu çevrimiçi günlükten oluşuyor. Google hesap etkinliğine erişim sağlamak için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

İlk olarak “Google Etkinliğim” bağlantısına giriş yapılır.

bağlantısına giriş yapılır. Arama geçmişinin görüntüleneceği hesap üzerinden oturum açılır. Burada oturum açıkça direkt olarak ekrana “Etkinliğim” panosu yansıyacak.

Listeli şekilde belirtilen cihazlardaki tüm etkinliklerin görüntülenmesi için sayfaya aşağıya doğru kaydırılır.

Belirli terimlerin aramasını yapabilirsiniz. Aynı zamanda sonuçları hem faaliyet hem de tarihe göre de filtreleyebilirsiniz.

“Google Etkinliğim” diğer ifadeyle “My Activity” aslında Google Chrome’da silinen geçmişi geri getirmiyor. Ancak en son ziyaret edilen web siteleri ve son işlemler listesini görüntülemek için kullanılan bir yöntem.

2. Veri Kurtarma Yazılımı

Chrome’da silinen geçmişin geri getirilebilmesi için veri kurtarma yazılımlarına başvurulabilir. FoneLab Data Retriever, Disk Drill gibi veri kurtarma yazılımları kullanılabilir. Bu veri kurtarma yazılımlarını kullanmak çok basit. FoneLab Data Retriever şu şekilde kullanılıyor;

İlk olarak FoneLab Data Retriever cihaza indirilip kurulur.

Kurulum işleminin ardından cihaz yeniden başlatılır.

FoneLab Data Retriever’in ana arayüzü tarafından halihazırdaki birkaç veri türü gösterilecek.

Google Chrome geçmişine ulaşmak için “Diğerleri” butonu işaretlenir.

Alt kısımda sabit disk sürücülerine özel bölüm var. Bu noktadan “Yerel Disk (C :)” seçilip hemen akabinde “Tarama” butonuna tıklanır.

Program üzerinde birkaç saniye “Hızlı Tarama” çalışacak. Çok dosya olduğunu düşünenler hızlı tarama yerine “Derin Tarama” seçeneğine tıklayabilir.

Ekrana yansıyan “Kullanıcı Bilgisi” üzerinden tarama geçmişi yer alacak.

Ekrana çıkan klasörlerden ihtiyaç duyulanlar seçilip verilere ulaşmak için “Kurtarma” butonuna basılır.

Disk Drill uygulaması ile silinen Google Chrome verileri şöyle kurtarılabilir;

Google Chrome açılarak URL çubuğu üzerine “Chrome://version/” yazılıp “Enter” tuşuna tıklanır.

Google Chrome geçmişine ulaşabilmek için “Profil Yolu” alanına gidilir.

Disk Drill uygulaması indirilip bilgisayara kurulur.

Uygulama kurulduktan sonra Google Chrome’un yüklü olduğu sürücü seçilir.

“Kayıp Verileri Ara” seçeneğine tıklanarak “Bulunan öğeleri gözden geçir” butonuna da basılır.

Profil Yolunda belirtilen konuma ulaşabilmek için daraltılabilir menüler kullanılır.

“Geçmiş” onay kutusu işaretlenerek “Kurtar” butonu seçilir.

Dosyada geri yüklenilmek istenen veriler seçilir. Geçmiş dosyasının uygun Profil Yolu dizinine taşımadan evvel geçici konum seçilmelidir. Hemen akabinde “Tamam” sekmesine tıklanır.

3. Google Chrome’u Yeniden Yükleme

Silinen Google Chrome geçmişini geri getirme işlemi için Chrome’u yeniden bilgisayara yükleyebilirsiniz. Google hesabında senkronizasyon etkin olduğunda kişisel veriler bulut üzerine yedeklenir. Şifre, yer imleri, arama geçmişi gibi birçok unsur buluta saklanır.

Yeni bir cihazda Google hesabı oturumu açıldığında veriler cihazla senkronize olur. Bahsettiğimiz bu tekniği silinen Chrome geçmişini kurtarmak için kullanabilirsiniz. Bunun için Chrome bilgisayara yeniden yüklendikten sonra oturum açılır. Bu işlemin ardından Chrome diğer cihazlara senkronize edilir.

4. DNS Önbelliği

DNS, web site adreslerini IP adreslerine uygun olarak bulup depolar. Ziyaret edilen web sitelerindeki bilgiler DNS önbelleği sayesinde depolanır.

DNS önbelliğiyle silinen Google Chrome geçmişine şöyle ulaşılır;

Klavye üzerinden “Windows + R” tuşlarına tıklanır. Bu işlemin ardından bir kutu açılacak.

Açılacak kutu üzerine “CMD” yazılıp “Enter” tuşuna tıklanır.

“ipconfig / displaydns” komutu yazılıp “Enter” tuşuna basılır.

Yukarıdaki işlemlerin ardından son ziyaret edilen tüm web siteleri listeli şekilde ekranda görüntülenir.

5. Sistem Geri Yükleme

Sistem Geri Yükleme yöntemiyle Google Chrome’da silinen geçmiş verileri şu adımlarla yüklenir;

Windows arama çubuğu üzerine “Geri Yükleme Noktası Oluştur” yazılıp seçeneğe tıklanır.

Ekrana gelen pencere üzerinden “Sistem Geri Yükleme” butonuna tıklanır.

“İleri” butonuna tıklanarak Chrome geçmişi silinmeden önceki bir geri yükleme noktası seçilerek yeniden “İleri” tuşuna basılır.

En son adımda “Bitir” butonuna tıklanarak değişikliklerin kaydedilmesi için bilgisayar yeniden başlatılır.

6. Önceki Sürümleri Geri Yükleme

Windows bilgisayarlarda Dosya Geçmişi ayarlandığında ve Google klasörü yedeklendiğinde silinen Google Chrome geçmişine yeniden ulaşılır. Dosya geçmişi eğer bir defa yapılandırılırsa dosyalar yeniden periyodik olarak yedeklenir. Kullanıcı istediği dosyanın sürümüne göre Chrome geçmişini yeniden yükleyebilir.

Önceki sürümleri geri yükleme ile silinen Google Chrome geçmişinin yüklenmesi şöyle gerçekleşir;